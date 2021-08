Dj Paul ‘get get down’ Johnson (1971-2021): fysieke ellende en één monsterhit

Dj Paul Johnson overleed aan de gevolgen van Covid-19. Beeld FilmMagic

Twintig jaar na dato wordt ie nog altijd meegeblèrd, in strandtenten, in hippe clubs en in feestcafés. Get get down, waarmee dj Paul Johnson in 1999 een wereldwijde hit scoorde, mag dan ook met recht genreoverstijgend worden genoemd. Wat meezingtechnisch ook helpt: de tekst bestaat uit slechts een woord, dat eindeloos wordt herhaald: down, down, down, down, down, down, down.

Get get down, dat in Nederland op nummer 3 in de Top 40 stond, is opgebouwd rond een pianosample uit Me and the gang van Bohannon, een discoplaat uit 1978. Johnson maakte de beat net wat vetter en paste een trucje toe dat ‘textpainting’ wordt genoemd, het samenvallen van tekst en muziek. In dit geval werd tijdens het repeterende ‘down down down’ ook de toonladder afgedaald, wat op dansvloeren tot een onafgesproken, maar onvermijdelijk gezamenlijk door-de-knieën-gaan-moment zorgde.

Het nummer katapulteerde Johnson van de underground naar de mainstream, en in 2003 scoorde hij nogmaals een bescheiden hit met Doo-wap, aanvankelijke ingezongen door Candi Staton, maar in de uiteindelijk versie door zangeres Chynna. In datzelfde jaar werd bij Johnson een been geamputeerd, het gevolg van een schietpartij in 1987 waarbij hij gewond was geraakt. In 2010 zou hij bij een verkeersongeluk ook zijn andere been verliezen.

Zijn fysieke malheur hield Johnson niet af van zijn grote liefde: housemuziek. Hij was eind jaren tachtig een van de spilfiguren in de scene van Chicago, de geboorteplaats van de house. Begonnen als breakdancer en beïnvloed door pioniers als dj Ron Hardy en Frankie Knuckles bracht Johnson begin jaren negentig zijn eerste platen uit. Die bleven niet onopgemerkt, in 1997 werd Johnson door Daft Punk genoemd in het nummer Teachers als een van de ‘leraren’ van het Franse duo.

Het waren de jaren dat de zogenoemde ‘filterdisco’ school maakt: opgewekte en radiovriendelijke house met dikwijls een sample van een oude discoplaat als basis. Franse acts als Cassius en Bob Sinclar groeiden, naast Daft Punk, uit tot belangrijkste namen van het genre, terwijl de sound van Johnson, maar ook stadsgenoten als dj Sneak en Felix da Housecat, weliswaar vergelijkbaar, maar ook iets rauwer was.

Rolstoel

Johson zag zijn leven in een rolstoel nooit als een beperking voor zijn artistieke carrière, al was draaien in clubs geen vanzelfsprekendheid meer voor hem. “Het crappy leven qua gezondheid, dat is niets. Het is hooguit een schaduw over wat ik doe, ik merk het niet eens, niemand merkt het. Alles draait om de muziek.”

Johnson werd vorige maand op de IC opgenomen als gevolg van Covid-19. Op zijn Instagram plaatste hij enkele filmpjes van zichzelf aan de beademingsapparatuur. ‘Shit has taken a turn for the worse,’ schreef hij twee weken geleden, er aan toevoegend dat hij niet meer in staat was om zelfstandig adem te halen. Woensdag overleed hij in het ziekenhuis, op 50-jarige leeftijd.