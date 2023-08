Dj Carl Cox (61) gaat ook in Zaandam uit zijn comfortzone stappen: ‘Als ik aan een knopje draai gaan we zo van 120 naar 160 bpm’

House- en technoveteraan Carl Cox (61) staat zaterdag met een vernieuwende ‘hybride set’ op Secret Project Festival op het Hembrugterrein in Zaandam. Aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet. ‘Ik heb er nog altijd veel zin in en het voelt nog steeds niet als werk.’

“Veel van de andere artiesten op de line-up waren nog niet eens geboren toen ik al op grote feesten draaide,” vertelt Carl Cox met een grote glimlach op zijn gezicht, via een videoverbinding vanuit zijn studio. De in Engeland geboren producer en dj staat zaterdag op Secret Project Festival, waar voornamelijk jonge dj's uit het genre hard techno draaien.

Voor de bezoekers die speciaal voor Cox naar het Hembrugterrein in Zaandam komen, zal dat even wennen zijn. Het aantal beats per minute (bpm) bij hard techno ligt een stuk hoger dan bij andere technomuziek, en wordt door de oudere generatie eerder omschreven als hardstyle of hardcore. Een genre dat Cox niet vaak meer draait.

Opa van de hardcore

Maar Cox maakt zich absoluut geen zorgen of hij meekan met het aantal bpm dat piepjonge dj's als DIØN, DYEN en Lee Ann Roberts zullen draaien. “Ik ben de opa van de hardcore, toen ik begon was er eigenlijk hetzelfde als wat zij nu doen,” zegt hij. “Maar ik ben er niet om de dj's wat te leren en te zeggen dat ik de koning van de hardcore ben geweest, want ik weet dat we een jongere generatie hebben die anders speelt. Die geeft niet om funk en soul, dat is gewoon beuken.”

Juist die funk en soul is waar de carrière van Cox ooit allemaal mee begon. Al op zijn vijftiende begon hij met het draaien van disco en langzaam vond hij zijn weg naar nachtclubs, waarna hij het boegbeeld van de Britse ravescene werd. Hier verdiende hij ook de bijnaam de ‘Three-Deck Wizard’, omdat hij eind jaren tachtig op een feest voor 15.000 mensen een derde platenspeler aansloot op de mixer. Door niet twee maar drie platen door elkaar te mixen, kon hij naar eigen zeggen meer diepte creëren in zijn sets. Op dat moment uniek in de wereld.

Carl Cox: ‘Ik weet dat we een jongere generatie hebben die anders speelt. Die geeft niet om funk en soul, dat is gewoon beuken.’ Beeld Future via Getty Images

Sindsdien bracht Cox talloze platen uit, produceerde hij albums en trad hij overal ter wereld op. In 1996 en 1997 werd hij door DJ Magazine verkozen tot beste dj van de wereld en in 2001 kreeg hij in de wereldberoemde club Space Ibiza zijn eigen feest Music is Revolution, dat daar tot het einde van de club in 2016 gehouden werd. In Nederland draaide hij vaak op grote festivals als Awakenings, Loveland en Mysteryland.

Daarbij mixte Cox altijd diverse stijlen door elkaar. Van house tot techno en hardstyle tot hardcore, alles heeft hij gedraaid. Toch blijft house zijn favoriet. “Of het nou 122 of 140 bpm is, housemuziek kan je 24 uur per dag spelen zonder verveeld te raken,” zegt hij. “Er zijn zoveel verschillende soorten housemuziek, en ik houd ervan om ze allemaal te spelen.”

Nieuw geluid

Maar zo uniek als het vroeger was om dj te zijn, is dat nu allang niet meer, beseft Cox. “Iedereen kan nu dj zijn. Je moeder, je beste vriend. Door de komst van computers is het veel makkelijker geworden.”

En dus stapte Cox uit zijn comfortzone door met zijn ‘hybride set’ op festivals te gaan draaien. “Ik heb synthesizers, drumcomputers en modular synths staan,” vertelt hij. “Ik kan daardoor alles spelen waar ik zin in heb, en dat is erg leuk. En het is dan straks voor mij heel makkelijk om hard techno te draaien. Als ik aan een knopje draai gaan we zo van 120 naar 160 bpm.”

Cox wil met zijn nieuwe geluid de volgende stap maken, zegt hij. “Al in 1991 maakte ik live muziek bij een optreden met The Prodigy. Toen was dat nog een stuk lastiger, omdat alles alleen met hardware kon. Je had zo veel kabels nodig, dat is nu allemaal een stuk minder en dat maakt het nog leuker.”

Voorlopig zijn we dan ook nog niet van Cox af. “Onlangs draaide ik op een schip voor 200 mensen en speelde ik de muziek die ze leuk vonden. De ene helft kende mij niet en de andere helft wel. Ik heb er daarom nog altijd veel zin in en daardoor voelt het ook nog steeds niet als werk.”

Secret Project Festival is zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur op het Hembrugterrein in Zaandam. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 59,00 euro.

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.