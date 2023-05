Diva Mayday: ‘Toen mijn vader doorkreeg dat het geen fase was, vond hij het niet leuk meer’

Diva Mayday (haar leeftijd houdt ze geheim) is dragqueen. Ze treedt op als presentatrice, gastvrouw en dj. Zondag is ze host op Drag Fest Amsterdam, het internationale festival dat neerstrijkt in de Melkweg.

Muiden

“Ik ben geboren in het OLVG, maar heb mijn jeugd grotendeels doorgebracht in Muiden. Mijn vader zat in de jachtbouw, mijn moeder in de muziek. Als kind heb ik nog op de De Groene Draeck gespeeld, het privéjacht van prinses Beatrix. Meerdere keren zelfs. Tot iemand zei: ‘Weet je wel van wie dit schip is?’ Ik had géén idee.”

“Ik stond al vroeg graag in het middelpunt van de belangstelling. Op de kleuterschool, toen ik een jaar of 4 was, hulde ik me al in een jurk. De meeste jongens wilden cowboy zijn, maar dat vond ik saai: een cowboyhoed op en je was klaar. Door me te verkleden als vrouw, werd ik heel iemand anders, ik vond dat toen al interessant. En je trok er lekker veel aandacht mee.”

Mini-playbackshow

“Mijn moeder werkte in een platenzaak in de P.C. Hooftstraat en kwam altijd thuis met de nieuwste elpees. Rond mijn 8ste bracht ze een plaat van Dolly Parton mee. Ik was meteen gebiologeerd. Alles was uitvergroot aan haar. Die nagels! Dat kapsel! Die tieten! Die hakken! Járenlang heb ik haar nagedaan. In de Mini-playbackshow deed ik van Dolly Parton het nummer ‘Do I Ever Cross Your Mind’. Iedereen vond het leuk, een jongetje dat een vrouw nadeed. Het had iets onschuldigs, zelfs mijn vader vond het toen nog geen probleem.”

“Toen hij doorkreeg dat het geen fase was, vond hij het niet leuk meer. Ik moest van hem op voetbal, wat natuurlijk niet werkte. Hij wist toen nog niet eens dat ik gay was, dat kwam er later bij. We hadden een moeilijke verhouding, hij heeft me nooit geaccepteerd zoals ik ben. Als ik in een tijdschrift stond of op tv was, wilde hij er niets van weten.”

iT

“Daar ben ik voor de tweede keer geboren, op 7 september 1989, de avond dat de zaak openging. De RoXY was al eerder opengegaan, ook waanzinnig natuurlijk, maar dat was toch meer voor de artistiekelingen, de Rietveldtypes. In de iT kwam alles en iedereen. Het was een homodiscotheek, maar alles liep er door elkaar.”

“Homo’s en hetero’s. Bekendheden en doodgewone mensen. De Chippendales, Grace Jones, spelers van Ajax en Gloria Estefan mengden zich onder het publiek. Niemand voelde zich beter dan een ander. Iedereen deed waar hij of zij zin in had. Dat kon toen ook nog. Nu met die mobiele telefoons waarmee iedereen aldoor foto’s loopt te maken, is dat heel anders. Toen had je ook geen types als Yvonne Coldeweijer. Ik kan echt terugverlangen naar de vrijheid en saamhorigheid van vroeger. Sociale media hebben veel verpest.”

Dragqueen

“Is iets anders dan een travestiet. Een travestiet is een man die vrouwenkleding draagt. Wat veel mensen niet weten is dat daar ook hetero’s tussen zitten – als vrouw en kinderen van huis zijn, trekken ze een jurk aan. Dragqueens zijn meer showgirls. Ze hebben flair, zijn flamboyant, het is heel theatraal allemaal. Vals zijn dragqueens vaak ook wel, ja, ik ook, maar echt gemeen wordt het nooit.”

“Je deelt af en toe eens een sneer uit, maar dat is vooral komisch. Ik ben een professionele dragqueen, ik heb er mijn werk van gemaakt. Hoe vaak ik optreed? Zo min mogelijk, haha. Ik begin oud te worden en ben steeds sneller moe. Op het ogenblik is het druk en treed ik zeker drie, vier keer per week op. Maar een keer in de week vind ik ook best. Ik ben gelukkig niet materialistisch ingesteld. Als ik mijn huur en mijn gas en licht maar kan betalen.”

Nacht

“Ik vind daglicht vreselijk, ik ben echt een vampier. Ik zat vorige week in Koffietijd, toen moest ik om 07.00 uur al in de make-up. Dat is normaal gesproken de tijd dat ik naar bed ga. Dat was dus de hel. Daglicht is zo hard en maakt alles zo duidelijk. In de nacht valt er nog iets te verbergen en te raden.”

“In de nacht kun je op onderzoek uit. Mensen zijn ’s nachts veel leuker, je hebt andere gesprekken met ze. Wat ook met drank te maken heeft natuurlijk. Ik zeg niet dat iedereen alcoholist moet worden, maar met drank op zijn mensen losser, vrijer. Ik vind dat leuk.”

Transformatie

“Ik doe het nu bijna 35 jaar, dus ik ben er redelijk snel in geworden. Als het moet kan ik in een halfuur van man naar vrouw, maar reken toch maar een uur. Eerst douchen en scheren, dan make-up, haar, nagels, wimpers. Ik wurm me in een korset en dan komt de kleding.”

“Er zijn er ook die er vier uur over doen, maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Terug van vrouw naar man kost me hooguit 4 minuten. Mensen vragen me of ik niet liever een vrouw zou zijn. Nou ja, wel een vrouw als Connie Breukhoven, die vind ik geweldig. Maar zo zien vrouwen er meestal helemaal niet uit. Vrouwen dragen gewoon een spijkerbroek, gympen, een shirtje. Daar vind ik niets aan. Ik houd van uitvergroten.”

Non-binair

“Nu moet ik oppassen wat ik zeg, want dit ligt bij de nieuwe generatie heel gevoelig. Ik ben van de generatie die alles best vindt. Als je je wilt identificeren als teenslipper, prima, mijn zegen heb je. En ik geloof ook echt dat sommige mensen non-binair zijn, maar het wordt je zo door de strot geduwd. Ik ben bang dat mensen daar een afkeer van krijgen, waardoor het tegen lhbtq's gaat werken. ‘Hen heeft’, ik kan me best voorstellen dat mensen daaraan moeten wennen.”

Frans Banninck Cocqpenning

“Vorig jaar tijdens de receptie van Pride was het een totále verrassing. Ik stond aan de bar gezellig te drinken toen de burgemeester het podium opkwam. Die gaat een openingswoordje doen, dacht ik, maar ze riep mij. En toen kreeg ik dus die award, heel bizar. Ik kende de Frans Banninck Cocqpenning en wist dus hoe exclusief die is. Ik kreeg hem voor mijn bijdrage aan de lhbtq-gemeenschap. Ik ben altijd op zoek geweest naar verbondenheid.”

“Toen ik begon was de Amsterdamse gayscene best verdeeld. De oudjes daar, de jongeren daar, de liefhebbers van het Nederlandstalige lied daar, de kinky types daar... Ik wilde iedereen vertegenwoordigen, maar ik wilde ook een brug slaan tussen die gays en de heteroscene. Toen ik hier kwam wonen, snapten mijn Marokkaanse buren niets van me. “Meneer, ben jij weleens een vrouw?” En: “Ben jij homo?” Ze moesten wennen, maar accepteerden me wel. De een is pottenbakker, de andere dragqueen, wat maakt het uit?”

Agressie

“Ja, die is helaas wel toegenomen. Meestal blijft het bij schelden, soms is er geweld. Het ergste wat ik heb meegemaakt, is dat ik met een vuurwapen werd bedreigd. Nota bene in de Reguliersdwarsstraat. Als je midden in de nacht in een jurk door Nieuw-West loopt, ben je op je hoede natuurlijk, maar in ons eigen straatje?! Ik dacht eerst nog even dat het een speelgoedding was of zo, maar het was een echt pistool. Later hoorde ik van de politie, die die jongens heel snel heeft opgepakt, dat het nog een doorgeladen pistool was ook. Toen brak ik wel, het was zo gefreakt. Ik ben de volgende dag wel meteen teruggegaan naar de Reguliersdwars, ik wilde niet bang worden voor de plek waar het was gebeurd.”

“Schelden gebeurt meestal door jongens in groepjes. Het is stoerdoenerij. “Hee homo!” roept er dan een. Dan zwaai ik en zeg ik: “Hoi.” Ik probeer me er maar niet druk om te maken. Maar ik ben ook weleens uitgescholden door een supermarktmedewerker en toen ben ik wel echt kwaad geworden. “Ik doe hier gewoon mijn boodschappen, betaal mee aan jouw salaris. Ik val niemand lastig, waarom val jij mij wél lastig?” In taxi’s is het meestal wel chill. Maar je moet wel even aftasten wat voor chauffeur je hebt. Soms vindt zo’n man het ook gewoon eng, iemand als ik in zijn wagen. Hetero’s zijn altijd bang dat homo’s aan hun reet zitten.”

LL Cool J

“Ik ontmoette hem voor het eerst in 1997, backstage bij de uitreiking van de MTV Awards in Rotterdam. Ik was uitgenodigd door Skin, de zangeres van Skunk Anansie. Het klinkt als name dropping, maar ze is een vriendin van me. Iedereen was daar: de Backstreet Boys, Björk, de Spice Girls... En LL Cool J dus. Ik stond te flirten met Howie van de Backstreet Boys, je weel wel, die kleine – zo cute. Ik had wel door dat LL naar me stond te loeren, maar ik wist niet goed of hij zo stond te kijken omdat hij me een freak vond of omdat hij in me geïnteresseerd was. Hij vond me interessant, bleek toen hij me aansprak.”

“Die avond is er niets gebeurd, maar een paar jaar later was hij weer in Nederland en toen hebben we een spannend avontuur beleefd. En bij die ene keer is het niet gebleven – hij was hier een paar maanden. Een heel leuke, lieve man. Binnenshuis in elk geval wel. Naar buiten doet hij heel stoer. Nee, vaste verkering is het niet geworden. Het was leuk, maar hij heeft ook een vrouw en vier kinderen.”

Kilo’s

“Móddervet ben ik. Toevallig heb ik van de week wat foto’s uit mijn begintijd als dragqueen op Instagram gezet. Moet je kijken: honderd jaar geleden op de rode loper. Zo slank, bééldig. Maar ik had altijd al aanleg om dik te worden. Vroeger danste ik veel, ook als gogogirl, nu beweeg ik nauwelijks meer. Tijdens de coronapandemie is het helemaal uit de klauwen gelopen. Ik lag alleen maar op de bank, ben 20 kilo aangekomen, niet normaal. Een maagband is niets voor mij, want dan mag je geen borrel meer. Voor de sportschool ben ik ook geen type. Ik heb onlangs wel een Artis-abonnement genomen. De bedoeling is daar rondjes te gaan lopen.”

Drag Fest Amsterdam, Melkweg, zondagmiddag 16:00 uur.