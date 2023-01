Dit zijn in 2023 de voorstellingen om naar uit te kijken op de theaterpodia

Corona is achter de rug, de inhaalslag van uitgestelde voorstellingen lijkt ook bijna voltooid. Waar kijken we naar uit op de Amsterdamse theaterpodia? Onze dans-, cabaret, en theaterrecensenten gaan u voor.

Mijn lieve gunsteling – ITA (Ivo van Hove)

Marieke Lucas Rijneveld schreef het indrukwekkende Mijn lieve gunsteling, over de verboden liefde tussen een 49-jarige veearts en de 14-jarige dochter van een boer. Regisseur Ivo van Hove bewerkte de tweede roman van Rijneveld, die werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, voor het theater. Veteraan Hans Kesting en ITA-nieuwkomer Eefje Paddenburg spelen de hoofdrollen. Van Hove gaat dit jaar naast zijn werk als artistiek leider en directeur van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) ook aan de slag als intendant van de prestigieuze Ruhrtriënnale in Duitsland.

11 januari t/m 29 januari, daarna nog in mei, ITA

Checkpoint Charlie – Goedemorgen Theaterproducties

In Checkpoint Charlie van producent Goedemorgen Theaterproducties zien we de verwarring en angst van Berlijners die in augustus 1961 bruut van elkaar werden gescheiden door een muur van prikkeldraad, die uitgroeide tot een bijna onneembare grens van beton. De liedteksten zijn van Stef Bos, de dialogen zijn geschreven door Fleur van Greuningen en de muziek is van Helmer Kant.

DeLaMar: 15 en 16 februari, Schouwburg Amstelveen 29 april

Grind – Kommil Foo

Grind is de eerste nieuwe voorstelling in zes jaar van het Belgische duo Kommil Foo, bestaande uit de broers Raf en Mich Walschaerts. Kommil Foo pelt de mens al decennialang prachtig af in diepgravende cabaretprogramma’s vol zwarte romantiek. Eerder schreef Het Parool: ‘Kommil Foo verkent steevast de grauwe kanten van de mens, maar loopt daarnaast over van melancholie en mededogen voor onze aandoenlijke pogingen iets van het leven te maken.’

1 en 2 april in De Kleine Komedie

Antropoceen, de musical – Club Gewalt

Muziek- en performancecollectief Club Gewalt doet alles altijd een beetje anders. Dus ook als zij een musical maken. Vorig jaar ging Antropoceen, de musical al in première, maar dat was met dertig man in de zaal vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen. Nu komt de show terug: een eclectische, kleurrijke muziekexplosie over het klimaat, in fantastische kostuums van Bas Koster.

2 t/m 12 februari in DelaMar West

The Story of Travis – Theater Rotterdam

Theater Rotterdam en Well Made Productions brengen in maart The Story of Travis, een nieuwe toneeltekst van Esther Duysker geïnspireerd door de Broadway klassieker A Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry uit 1959. De initiatiefnemers van de productie zijn vijf zwarte vrouwen, volgens de makers zelf ‘uniek in Nederland’. Romana Vrede regisseert, Theater Rotterdamleider Alida Dors doet de choreografie, Ellen Tjon A Meeuw doet de zakelijke productie en Samora Bergtop van Well Made Productions de artistieke productie.

25 en 26 maart in ITA

One of a kind – Das Stuttgarter Ballett

Eind jaren negentig maakte Jirí Kylián met het avondvullende stuk One of a Kind (1998) bij het Nederlands Dans Theater een verpletterende indruk. Een kwart eeuw later komt de voorstelling terug naar Nederland, nu gedanst door Das Stuttgarter Ballett. We zijn razend benieuwd of dit gedanste eerbetoon aan de Nederlandse grondwet mooi oud is geworden.

13-15 april, Holland Dance Festival, Den Haag

Paradijs Aan Het Einde - Collectief Blauwdruk

Na spectaculaire hertalingen van Vondels Gijsbrecht (in hun versie Ik Hoop Op Zegen) en Lucifer (Recht op de Hemel) wagen de jonge, meesterlijk talige theatermakers van Collectief Blauwdruk zich nu aan Adam in Ballingschap. Ze noemen Adam het derde deel in hun ‘Privilegetrilogie’. Wie dacht dat Vondel niet meer te volgen is en niet meer van deze tijd, moet echt de Blauwdrukversie bekijken. Trouw aan alexandrijnen, maar fris, geestig en intelligent blazen ze Nederlands grootste toneelschrijver nieuw leven in.

te zien in mei, als locatievoorstelling

Penthesilea - ITA (Eline Arbo)

Penthesilea van de Duitse toneelschrijver Heinrich von Kleist gaat over het mythische volk van de Amazonen, bestaande uit vrouwelijke strijders. De vrouwen mogen zich alleen voortplanten met overwonnen soldaten. Naast strijd is het ook een liefdesverhaal tussen Amazonekoningin Penthesilea en de Griekse held Achilles. Een kolfje naar de hand van de uitgesproken feministische regisseur Eline Arbo, die met deze voorstelling haar eerste regie maakt bij ITA in de rol van associate artistic director.

14 t/m 25 juni, ITA (tijdens het Holland Festival)

(m.m.v. Fritz de Jong, Patrick van den Hanenberg, Mike Peek, Elise van Dam)