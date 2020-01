Dit zijn de winnende foto’s van De Zilveren Camera 2019

Het Laatste Bolwerk, winnaar categorie Nieuws Internationaal serie. Beeld Eddy van Wessel

‘We komen veel oude rotten in de lijst tegen die al jaren in de eredivisie van de internationale mediawereld meespelen, maar ook jonge honden die zich met gedurfd werk in de kijker van de jury speelden,’ schrijft directeur Marcel Molle van Stichting de Zilveren Camera in de aankondiging.

Dit zijn de winnaars in de verschillende categorieën.

Frank de Roo, Stille tocht voor Humeyra, winnaar categorie Nieuws Regionaal enkel. Beeld Frank de Roo

Marijn Fidder, Stoute cellen, winnaar categorie Documentair Nationaal. Beeld Marijn Fidder

Ruben Hamelink, Living History, winnaar categorie Documentair Internationaal. Beeld Ruben Hamelink

David van Dam, Hawija debat, winnaar categorie Politiek enkel. Beeld David van Dam

David van Dam, Frans Timmermans op tournee, winnaar categorie Politiek serie. Beeld David van Dam

Evert Elzinga, Instagram Experience, winnaar categorie Kunst, Cultuur & Entertainment enkel. Beeld Evert Elzinga

Desiré van den Berg, New Gen Drag, winnaar categorie Kunst, Cultuur & Entertainment serie. Beeld Desiré van den Berg

René Clement, Shady, winnaar categorie Nieuws Internationaal enkel. Beeld René Clement

Linelle Deunk, Astrid Holleeder & Miljuschka Witzenhausen, winnaar categorie Personen in het nieuws enkel. Beeld Linelle Deunk

Linelle Deunk, Thuisbasis Veteranen, winnaar categorie Personen in het nieuws serie. Beeld Linelle Deunk

Boerenprotest, winnaar categorie Nieuws Nationaal enkel. Beeld Siese Veenstra

Robin van Lonkhuijsen, tramaanslag Utrecht, winnaar categorie Nieuws Nationaal serie. Beeld Robin van Lonkhuijsen

Remko de Waal, vrachtschip MSC Zoe overspoelt Waddeneilanden met rommel, winnaar categorie Nieuws Regionaal serie. Beeld Remko de Waal