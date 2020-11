Dit zijn de winnaars van de Dutch Photographic Portrait Prize 2020

Beeld Sanne Donders

‘We zien een uitgesproken persoonlijkheid, zonder dat dit beeldend wordt uitgeschreeuwd. (…) Langzaam ontvouwt zich het beeld, we blijven er van alles aan ontdekken en het geeft ons steeds meer,’ aldus de jury. Donders ontvangt een geldprijs van 10.000 euro. Haar werk wordt aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van de voorgaande edities zijn opgenomen.

De jury was ook unaniem bij het bepalen van de talentprijs, bedoeld als stimulans voor een student of professional die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in de fotografie. Die prijs ging naar Colette Lukassen (53) voor haar serie Emma, over Emma die geboren is als Gijs. ‘Alle foto’s zijn erg goed, liefdevol, sensitief, integer en tijdloos,’ aldus de jury. ‘Het genderverhaal is eigenlijk nergens écht het onderwerp. Lukassen maakte gewoon steengoede foto’s van een meisje en haar vriendje.’

Beeld Colette Lukassen

Beeld Colette Lukassen

Beeld Colette Lukassen