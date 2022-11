Dit zijn de weekendtips van het Parool Panel: ‘Door de Black Lives Matter-beweging is deze opera actueler dan ooit’

Beeld Het Parool

Lorianne van Gelder, journalist bij Het Parool, tipt de opera Blue. “Ooit werkte ik als garderobe-en barmedewerker bij het Muziektheater en ik kijk nog altijd met weemoed terug op die tijd. Een grote bonus van die studentenbaan was dat je gratis opera’s en balletten kon zien, als zogeheten ‘zaalwacht’. Je moest dan wel opletten of er niemand flauwviel, maar meestal kon je gewoon genieten van de voorstelling. Een uitkomst als student. De programmering is in die vijftien jaar enorm veranderd. Zelden zag je toen opera’s over actuele onderwerpen, maar dat is dit seizoen wel anders. De opera Blue, die tot en met 22 november speelt, gaat over een zwart gezin uit Harlem, waarvan de zoon wordt gedood door een witte agent. De vader in het gezin is ook agent. Door de Black Lives Matter-beweging is de opera, geschreven en geregisseerd door de Afro-Amerikaanse Tazewell Thompson, actueler dan ooit.”

t/m 22 november

Leonoor Koster is actrice (o.a. De verschrikkelijke jaren tachtig en Dertigers) en tipt monoloog Een Leven van Benja Bruijning. “In Theater Bellevue is dit weekend drie keer Een leven te zien, een monoloog van acteur Benja Bruijning – een vriend van me. Benja maakte in een jaar tijd hetzelfde mee wat de Britse schrijver Nick Payne ook meemaakte: hij werd vader en verloor zijn vader. Nick Payne schreef er een prachtige monoloog over en Benja kreeg toestemming van Payne om deze zelf in het Nederlands te vertalen en op te voeren. Dat lijkt me heel heftig – zeker omdat het verhaal aansluit bij zijn eigen situatie. Maar ik kijk er ook naar uit en kan me voorstellen dat het heel verbindend werkt om hier naartoe te gaan met je ouders, of met je kind.”

Vrijdag 11 t/m zondag 13 november, Theater Bellevue

Jan Pieter Ekker, chef kunst bij Het Parool, tipt Idfa. “Ik ga al sinds de tweede editie naar Idfa. Destijds was het een lekker overzichtelijk festival; de voorstellingen vonden allemaal plaats in de Alfabioscoop in het Hirschgebouw. Nu is het programma enorm en worden de films door de hele stad vertoond, dus het is een grote puzzel vol botsende vertoningen. Ik heb al wat films op mijn laptop gekeken, maar een aantal wil ik echt op het grote scherm zien. Apolonia, Apolonia bijvoorbeeld, een prachtig portret van Apolonia Sokol, een charismatisch, allesbehalve cameraschuw kunstenaarskind dat na een studie aan de prestigieuze kunstacademie Beaux-Arts de Paris in de voetsporen wil treden van de grote Franse schilders. Ik wil naar Manifesto, een found-footagefilm die in zijn geheel is samengesteld uit video’s die Russische tieners op sociale media plaatsten, en zeker ook naar Just an Alien, over een zwerver die zich al jaren verschanst in een Chinees attractiepark waar de hele wereld is nagebouwd. Daar komt de hele wereld in één film voorbij – een soort metafoor voor Idfa, waar de hele wereld voorbijtrekt in bijna 300 documentaires, voorstellingen en interactieve projecten.”

t/m 20 november

Dit zijn de experts van het Parool Panel De beste tipgevers hebben de beste tips. Daarom vragen we elke week drie experts voor Het Parool Panel. Dit zijn medewerkers van Het Parool, regisseurs, fotografen, acteurs, dj’s, schrijvers, koks en andere creatieve makers.