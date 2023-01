Dit zijn de tentoonstellingen om naar uit te kijken in museumjaar 2023

Het HEM in Zaandam is helaas twee jaar dicht, maar Museum Rembrandthuis heropent dit voorjaar ‘met 30 procent meer Rembrandt’. De komende maanden is er sowieso heel veel moois te zien in Amsterdam en de rest van Nederland. Het absolute hoogtepunt: ‘het grootste retrospectief ooit’ van Johannes Vermeer in het Rijksmuseum.

Vermeer

Het Rijksmuseum wijdt vanaf 10 februari voor het eerst in zijn geschiedenis een overzichtstentoonstelling aan de 17de-eeuwse meester Johannes Vermeer. Te zien zijn onder meer Meisje met de parel, De geograaf, Brieflezend meisje bij het venster én Meisje met de fluit, Sint Praxedis en Zittende vrouw aan het virginaal. In aanloop naar de tentoonstelling zijn de werken grondig bestudeerd door onderzoekers van het Rijksmuseum, het Mauritshuis en de Universiteit Antwerpen, met de conclusie dat het echte Vermeers zijn.

Het bewaard gebleven oeuvre van Johannes Vermeer (1632-1675) bestaat nu uit 37 werken; daarvan komen er zeker 28 naar Amsterdam. “En misschien nog één of twee. We zijn nog in gesprek, maar de kans is heel klein want er zitten schilderijen bij die te fragiel zijn,” zei Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het museum, eerder in Het Parool. “Er wordt wel vaker geroepen dat iets a once in a lifetime opportunity is, daardoor is het een beetje een holle kreet, maar dit gaat écht niet meer gebeuren.”

10 februari t/m 4 juni in het Rijksmuseum, Amsterdam

Vrel, voorloper van Vermeer

Het Mauritshuis in Den Haag, dat zijn drie Vermeers uitleent aan het Rijksmuseum, presenteert een ‘ontdekkingstocht naar de voorloper van Vermeer’: Jacobus Vrel (ca. 1654–ca. 1662), die ruim voor Johannes Vermeer al straatjes schilderde. Lange tijd stonden schilderijen van Vrel op naam van Vermeer; zij schilderden dezelfde onderwerpen en deelden dezelfde initialen: JV. Signaturen van Jacobus Vrel waar zijn naam voluit stond vermeld, werden zelfs vervalst tot Vermeersignaturen. Twee werken uit de tentoonstelling zijn ooit als Vermeer verkocht: Straatje met een bakkerij bij een stadsmuur en Interieur met lezende oude vrouw.

16 februari t/m 29 mei in het Mauritshuis, Den Haag

Rembrandt & tijdgenoten: historiestukken uit The Leiden Collection

De Hermitage in Amsterdam haalt 35 schilderijen in huis van The Leiden Collection, een van de grootste particuliere collecties 17de-eeuwse Nederlandse kunst. De tentoonstelling omvat tal van werken die decennialang niet in Nederland zijn geweest. Daaronder zijn schilderijen van Rembrandt, bijvoorbeeld Minerva in haar studeerkamer (1635) en Buste van een bebaarde oude man (1633), van Rembrandts leermeester Pieter Lastman en van leerlingen en volgelingen, onder wie Ferdinand Bol, Arent de Gelder, Carel Fabritius, Frans van Mieris, Caspar Netscher, Godefridus Schalcken en Jan Steen.

4 februari t/m 27 augustus in de Hermitage, Amsterdam

Tekenkunst

Na een grondige verbouwing heropent Museum Rembrandthuis op 18 maart ‘met 30 procent meer Rembrandt’, waaronder een derde tentoonstellingszaal, een etszolder en een ‘epiloogruimte’. De eerste tentoonstelling is Tekenkunst, met 74 tekeningen van Rembrandt, Bol, Maes en anderen uit de Peck Collection van het Ackland Art Museum in de Verenigde Staten. Ook bijzonder: Museum Boijmans Van Beuningen leent Rembrandts schilderij van zijn zoon Titus van Rijn (uit 1655) uit aan het Rembrandthuis, dat het dus zal tonen op de plek waar het is geschilderd, in het huis waar Titus is geboren.

18 maart t/m 11 juni in Museum Rembrandthuis, Amsterdam

Wij kussen de aarde, Deense moderne kunst 1934-1948

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen viert met meerdere tentoonstellingen dat 75 jaar geleden de Cobrabeweging werd opgericht. Het jubileumjaar gaat 27 januari van start met Wij kussen de aarde, Deense moderne kunst 1934-1948. Dit drieluik geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Deense kunst in de jaren voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog, tot aan de oprichting van Cobra.

27 januari t/m 14 mei in Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen

Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis

Het Van Gogh Museum bestaat in 2023 vijftig jaar en dat wordt gevierd met een groot verjaardagsfeest op het Museumplein op 2 juni en met meerdere tentoonstellingen. De eerste is een eerbetoon aan de familie Van Gogh: Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis. ‘Een verhaal vol dilemma’s, gezien door de ogen van Vincent van Gogh, zijn broer Theo, Theo’s vrouw Jo en hun zoon Vincent, vernoemd naar zijn oom.’ De vele topstukken én onbekende pareltjes in de tentoonstelling laten zien hoe de familieverzameling uitgroeide tot een imposante wereldcollectie.

10 februari t/m 9 april in het Van Gogh Museum, Amsterdam

Kees van Dongen. Durf en verleiding

In 1905 werd de Nederlandse schilder Kees van Dongen (1877-1968) door Picasso uitgenodigd om een atelier in Montmartre te betrekken. Daar, in het centrum van de artistieke vernieuwing, ontwikkelde Van Dongen zich tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het fauvisme, zo is te zien in de tentoonstelling Kees van Dongen. Durf en verleiding in Singer Laren. De expositie bevat meer dan honderd schilderijen en tekeningen van Van Dongen, waaronder het niet eerder in Nederland getoonde Deux yeux uit 1911 uit de Collectie JK Art Foundation.

17 januari t/m 7 mei in Singer Laren

Deux yeux van Kees van Dongen.

18.000 Worlds

Eye Filmmuseum presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Oezbeekse filmmaker/kunstenaar Saodat Ismailova, die vorig jaar werd onderscheiden met de Eye Art & Film Prize. Te zien zijn meerdere films en installaties waarin ze aandacht besteedt aan de complexe, gelaagde cultuur van haar moederland en de verborgen wereld van mythen en rituelen in Centraal-Azië.

21 januari t/m 4 juni in Eye Filmmuseum, Amsterdam

Still uit de film Zukhra van Saodat Ismailova.

General Idea

De Canadese kunstenaars Felix Partz, Jorge Zontal en AA Bronson waren van 1969 tot 1994 gezamenlijk actief als General Idea. De gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum laat niet alleen zien hoe hun kunst in hun eigen tijd resoneerde, maar toont ook hoe het trio de basis legde voor toekomstige makers om de wereld opnieuw vorm te geven door middel van kunst.

1 april t/m 16 juli in het Stedelijk Museum, Amsterdam

En verder…

In 2023 is het 125 jaar geleden dat Maurits Cornelis Escher in Den Haag werd geboren, wat wordt gevierd met tentoonstellingen in onder meer Kunstmuseum Den Haag (Escher – Andere wereld, 18 februari t/m 10 september) en museum Escher in Het Paleis. Fotomuseum Den Haag laat met de expositie Strike a Pose: Mondriaan en fotografie een onderbelichte kant zien van Piet Mondriaan (14 januari t/m 21 mei).

Museum Enschede presenteert de eerste solotentoonstelling van de Italiaanse renaissanceschilder Sofonisba Anguissola (1535-1625); Stedelijk Museum Schiedam ruimt plek in voor de sculpturen, schilderijen en performances van Femmy Otten (We Once Were One, 28 januari t/m 25 juni). En Folkert de Jong legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe versie van de beroemde Venus van Sandro Botticelli (1445-1510). De installatie, die eind januari een plek krijgt in het LAM museum in Lisse, is gemaakt van epoxy, polyurethaanschuim en piepschuim, en is bedoeld als kritiek op ‘de consumptie van vrouwelijke schoonheid’.