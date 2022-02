Dit zijn de prijswinnende foto’s van de Zilveren Camera

Mensen staan op een ‘eiland’ bij een volledig ondergelopen camping in Roermond. 2e prijs Nieuws Regionaal. Beeld Joris van Gennip

2021 stond, net als het jaar daarvoor, in het teken van Covid-19. Het kabinet bood op 15 januari zijn ontslag aan als reactie op de toeslagenaffaire. In juli waren er overstromingen in Europa die enorme schade aanrichtten en waarbij honderden slachtoffers vielen. Ook waren er de uitgestelde Olympische Spelen, het EK voetbal en werd Max Verstappen wereldkampioen in de formule 1.

Al deze onderwerpen zag de jury van de Zilveren Camera voorbijkomen, maar met meerderheid van stemmen werd gekozen voor de foto die Bart Maat maakte van verkenner Kajsa Ollongren. Nadat zij positief was getest op corona verliet zij gehaast het Binnenhof met aantekeningen in de hand waarop de woorden stonden ‘Positie Omtzigt, functie elders’. De foto veroorzaakte een politieke crisis die de formatie maanden vertraagde en een discussie op gang bracht over de bestuurscultuur. ‘Bij het horen van de woorden ‘functie elders’ zullen velen ook over een aantal jaar nog deze foto op hun netvlies hebben staan. Daarom is dit beeld verkozen als foto van het jaar 2021.’

Winnaar Canon Zilveren Camera: Bart Maat

Verkenner Kajsa Ollongren haast zich naar haar dienstauto, nadat ze zojuist een positieve uitslag van een coronatest kreeg. Op de leesbare papieren onder haar arm staat ‘positie Omtzigt, functie elders’ en ‘Linkse partijen houden elkaar niet echt vast’. Beeld Bart Maat

Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar: Robin van Lonkhuijsen

Titelfavoriet Mathieu van der Poel valt tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De gouden mountainbikedroom van Van der Poel is snel voorbij als hij in de eerste ronde ten val komt, omdat hij verwacht dat er plankjes liggen op de zogenoemde Sakura Drop. In plaats van op het podium bevond de gedoodverfde winnaar zich dankzij ‘plankjesgate’ in een ziekenhuis in Izu. Beeld Robin van Lonkhuijsen

1e Prijs Sport serie: Remko de Waal

Max Verstappen is de eerste Nederlandse wereldkampioen formule 1. In een zinderende slotronde in Abu Dhabi rekent hij op 12 december 2021 nipt af met concurrent Lewis Hamilton. De vreugde is groot: Red Bull Racing viert feest. Beeld Remko de Waal

1e Prijs Nieuws Internationaal serie: Chris Keulen

Hevige regenval veroorzaakt in juli 2021 wateroverlast in Wallonië en Limburg. Het kolkende water van de overstroomde rivier de Vesder richt een ravage aan. Beeld Chris Keulen

Joris van Gennip viel twee keer in de prijzen: kampeerders die toevlucht zoeken op een ‘eiland’ in de overgelopen Maas bij Roermond (tweede prijs Nieuws Regionaal) en politieagenten vlak nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten (tweede prijs Nieuws Nationaal). Richard Mouw fotografeerde hoe een verboden demonstratie op het Museumplein uit de hand liep (eerst prijs Nieuws Regionaal).

1e Prijs Nieuws Regionaal enkel: Richard Mouw

Hoewel de demonstratie ‘Nooit meer kabinet Rutte’ is afgelast, komen er op zondag 17 januari 2021 toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam. Naar eigen zeggen om ‘koffie te drinken’. De demonstranten weigeren naar huis te gaan, waardoor de situatie uit de hand loopt. De politie zet waterkanonnen in om de groepen uit elkaar te drijven. Beeld Richard Mouw

1e Prijs Nieuws Regionaal serie, 2e Prijs Nieuws Regionaal enkel: Joris van Gennip

Mensen staan op een ‘eiland’ bij een volledig ondergelopen camping in Roermond. De hele camping is opgeslokt door de Maas. Beeld Joris van Gennip

2e Prijs Nieuws Nationaal serie: Joris van Gennip

Op 6 juli 2021 wordt Peter R. de Vries neergeschoten. Op het plaats delict bij het Leidseplein zijn agenten in rep en roer. De verslagenheid is van de gezichten af te lezen. Beeld Joris van Gennip

3e Prijs Nieuws Nationaal: Arie Kivit

Door het almaar stijgende hoge water van de Geul zijn straten ondergelopen. Politie, brandweer en het leger helpen met de evacuatie van mensen uit hun woningen en verpleeghuizen in Valkenburg. Beeld arie kievit

1e Prijs Natuur en Wetenschap enkel, 3e Prijs Natuur en Wetenschap serie: Remko de Waal

Op dinsdag 27 juli wordt een dode vinvis aangetroffen in de sluizen van Terneuzen. Het 15 meter lange dier is in aanvaring gekomen met een zeeschip en daarna het kanaal ingedreven. Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoeken de vinvis op de kade. Het dier,, zo blijkt, was niet helemaal gezond: hij had een nierontsteking. Beeld Remko de Waal

1e Prijs Documentair Internationaal: Bram Janssen

De Taliban hebben alle bioscopen in Afghanistan gesloten, ook de in 1963 geopende Ariana. De twintig mannelijke werknemers gaan nog iedere dag naar hun werk, in de hoop uiteindelijk weer betaald te krijgen. De Ariana is eigendom van de gemeente, dus worden ze normaal gesproken betaald door de overheid, maar niemand heeft sinds de sluiting salaris ontvangen. Beeld Bram Janssen

1e Prijs Documentair Nationaal: Loek Buter

De Duitse Maxy Niedermeyer (80) reist de wereld rond met haar circusacts met beren, leeuwen en tijgers. Wanneer de Europese wetgeving in 2014 verbiedt nog langer met wilde dieren op te treden komt haar carrière tot een abrupt einde. Met haar man, tijger én beer vertrekt ze naar Nederland. Beer Natascha sterft in mei 2021, 43 jaar oud, een uitzonderlijk hoge leeftijd. Het vooruitzicht van een leven zonder haar dieren valt Maxy zwaar. Beeld Loek Buter

1e Prijs Portret serie: Eva Roefs

“Wanneer ik, 28 jaar, over De Wallen in Amsterdam loop, een rondje rond de Oude Kerk, waan ik mezelf in een dorp. Zo word ik nagefloten en nageroepen. ‘Hee Eva!’ Er valt zomaar een liefdesverklaring op te tekenen van pandjesbazen en kroegbazen. De Wallen heb ik teruggebracht tot een overzichtelijk geheel, waar ik iedereen ken, alsof ik in Loosbroek verkeer, het Brabantse dorp waar ik ben opgegroeid.” Beeld Eva Roefs

Prijs voor Storytelling: Rob Hornstra

Fotograaf Rob Hornstra organiseert de tentoonstelling ‘Man Next Door’ in het voormalige woonhuis van zijn overleden buurman Kid. De woning in de Utrechtse volkswijk Ondiep transformeert van gebruikerspand tot tijdelijk Gesamtkunstwerk. Na de tentoonstelling wordt het huis klaargemaakt voor de sloop om ruimte te maken voor nieuwbouw. Beeld Rob Hornstra

Paul Peters Fotoprijs: Marjolein Bijpost