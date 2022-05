Dit zijn de podcasts van Het Parool: Amsterdam wereldstad, de Taghi Podcast en Branie

Hier vind je een overzicht van de podcasts van Het Parool, te beluisteren op onze website of in onze mobiele app. De podcast blijft in de app op de achtergrond afspelen, ook als je nog een appje moet versturen of het laatste nieuws wil lezen.

Amsterdam wereldstad

In Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere maandagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

De Taghi Podcast

Ridouan Taghi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vugts en Wouter Laumans, misdaadverslaggevers van Het Parool, volgen hem al jaren en vertellen in deze podcast onder andere over de onwaarschijnlijke bloeddorst van Taghi, zijn jeugd, de liquidaties waar hij van verdacht wordt en zijn invloed op de rechtsstaat.

Branie

Het Parool en Ajax Showtime brengen in de podcast Branie wekelijks op maandag het laatste nieuws over Ajax, Jong Ajax, de Arena en wat zich in de coulissen op De Toekomst afspeelt. Presentatie: Menno Pot.