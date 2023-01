Dit zijn de Oscarnominaties van 2023

Acteur Riz Ahmed en actrice Allison Williams presenteerden de bekendmaking van de 95ste Oscarnominaties in Beverly Hills. Beeld REUTERS

Grote blockblusters als Avatar: the way of water en Topgun: Maverick sleepten als verwacht veel nominaties binnen. Ook Everything Everywhere All at Once (met 11 nominaties de grootste kanshebber op een Oscar) en All Quiet on the Western Front zijn meerdere keren genomineerd.

De film Close van de Belgische regisseur Lukas Dhont maakt ook kans op een Oscar. Het drama over de vriendschap tussen twee tienerjongens die onder druk komt te staan, is genomineerd in de categorie beste buitenlandse film. Dat werd dinsdagmiddag bekendgemaakt in Beverly Hills.

Commentatoren roemen de diversiteit in de nominaties: een onderwerp dat in het verleden een heet hangijzer was. In 2015 was de hashtag #OscarsSoWhite nog trending, inmiddels is de diversiteit in soorten film en acteurs toegenomen. Toch werd slechts één film van een vrouwelijke regisseur genomineerd voor beste film, en werd niet één zwarte vrouw genomineerd voor beste actrice in een hoofdrol.

Geen Nederlandse nominaties

Wel haalde actrice Angela Bassett de eerste Oscarnominatie ooit voor productiehuis Marvel, bekend van de populaire actiefilms. Zij maakt kans in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor haar vertolking van koningin Ramonda in Wakanda Forever, de tweede Black Panther-film. Eerder won zij hier ook al een Golden Globe voor.

De Nederlandse inzendingen It’s Nice in Here van regisseur Robert-Jonathan Koeyers en de lange stop-motionfilm Knor van regisseur Mascha Halberstad – beide bekroond op het Nederlands Film Festival – kwamen niet in de nominaties terecht.

Bij de Golden Globes eerder dit jaar sleepten Steven Spielbergs The Fabelmans (beste drama) en de donkere komedie The Banshees of Inisherin (beste komedie) de twee belangrijkste prijzen in de wacht.

De Oscars worden in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart 2023 uitgereikt.