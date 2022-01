Dit zijn de opvallendste boeken die in 2022 verschijnen

Wordt 2022 weer een jaar van dichte boekhandels, papierschaarste en uitgestelde titels? De brochures zinderen, ronken en hopen. Dus toch alvast een voorzetje.

De eerste titels van januari zijn alweer uitgesteld. ‘Vanwege het sluiten van de als niet-essentieel bestempelde boekhandel’ besloot uitgeverij Koppernik onder meer de publicatie van De expeditie van Wessel te Gussinklo op te schorten. ‘Er overheerst zorg.’

Je zou zeggen, een paar weken kunnen er nog wel bij: Wessel te Gussinklo was nog maar net tweeëntwintig toen hij in februari 1963 aan De expeditie begon. Drie maanden later was het boek af. Nu, bijna zestig jaar later en Te Gussinklo bekroond met de Bookspot- en Boekenbon Literatuurprijs, zal het voor het eerst in druk verschijnen. In een vuilniszak teruggevonden, naar verluidt, dit ‘allereerste nooit uitgegeven meesterwerk.’

Maar hoe ook verder met de lockdown, de papierschaarste houdt nog steeds aan en ook dat zal een weerslag hebben op de uitgeverijen en verschijningsdata. Intussen zinderen en ronken en hopen de brochures, dus hier toch alvast een (niet uitputtend) voorzetje.

Geen uitsteller in ieder geval is To Paradise (Naar het paradijs), de lang verwachte derde roman van Hanya Yanagihara (Een klein leven), die dinsdag wereldwijd verschijnt.

Een ander Paradijs is dat van Nobelprijswinnaar 2021 Abdulrazak Gurnah; zijn Afrikaanse coming of ageverhaal in tijden van kolonisatie Paradise, in verschijningsjaar 1994 uitgegeven bij Van Gennep en alleen nog antiquarisch verkrijgbaar, wordt in maart heruitgegeven bij Meulenhoff. Een auteursbezoek ter kennismaking met een schrijver die hier onder de radar bleef is (onder voorbehoud) aangekondigd.

Houellebecq, Irving, Allende

Meer internationale titels: Édouard Louis (Weg met Eddy Bellegueule) komt bij De Bezige Bij met de nieuwe grote roman Methode; van Man Booker Prizewinnaar 2020 Douglas Stuart (Shuggie Bain) verschijnt bij Nieuw Amsterdam Mungo; en Pullitzer Prizewinnaar Jennifer Egan (Manhattan Beach) komt met Het snoephuis (De Arbeiderspers).

Nog onduidelijk is wanneer het gisteren in Frankrijk verschenen Anéantir (736 blz. eerste oplage 300.000 exemplaren) van Michel Houellebecq in vertaling zal verschijnen. En van wat John Irving op sociale media heeft aangekondigd als ‘zijn laatste grote roman’ is zelfs de titel nog niet bekend gemaakt; publicatie, zo gokt de schrijver, in oktober 2022. “Maar er zullen geen nieuwe lange treinen het station uitrijden. In de toekomst kunnen jullie me Novella Man noemen.”

Jubilea zijn er ook: Isabel Allende viert veertig jaar schrijverschap met de roman Violeta (Wereldbibliotheek). En Nicci Gerrard en Sean French vieren – op 5 april 2022 en die datum lijkt in steen gebeiteld – met De gunst bij Ambo Anthos 25 jaar Nicci French. Vorig jaar namen zij nog speciaal een steunbetuiging op voor de Nederlandse boekhandels.

‘Zijn persoonlijkste tot nu toe’

Als het aan Prometheus ligt, dan wordt 2022 ‘het jaar van Eus’: dit voorjaar verschijnt Afslag 23 van presentator en columnist Özcan Akyol. Maar ook een andere publiekslieveling komt dit voorjaar met een roman: Splinter Chabot publiceert Als de Hemel genoeg ruimte heeft bij uitgeverij Podium.

Daarvoor komt Philip Huff met Wat je van bloed weet (Prometheus), aangekondigd als ‘zijn persoonlijkste’ roman tot nu toe, over opgroeien in een gewelddadig gezin. Na twaalf jaar verschijnt bij uitgeverij Cossée eindelijk weer een nieuwe roman van Gerbrand Bakker, De kapperszoon. Pieter Waterdrinker komt bij Nijgh & Van Ditmar met zijn tiende: Biecht aan mijn vrouw.

Ook van Tom Lanoye verschijnt wat wordt aangekondigd als een ‘nieuwe grote roman,’ De draaischijf. Daarnaast publiceert Prometheus een heruitgave van Lanoyes klassieker Kartonnen dozen, die in 2023 wordt verfilmd, en de nieuwe toneelbewerking OustFaust - Vrij naar Goethe. Regisseur Theu Boermans neemt met deze voorstelling – met Romana Vrede (Faust) en Mark Rietman (Mefisto) – afscheid bij het Nationale Theater.

Ook langverwacht, verschijningsdatum 1 februari, de biografie die Aleid Truijens schreef over Hella Haasse, Leven in de verbeelding (Querido), die, zo wordt aangekondigd, ‘nieuwswaardige feiten’ zal bevatten; een embargo voor de overige pers, de Volkskrant krijgt de scoop, want daar werkt de auteur.

Een amoureuze keuze

Dan poëzie, Iduna Paalman komt na het succes van De grom uit de hond halen bij Querido met Bewijs van bewaring. Het Somalisch-Britse online dichtfenomeen Warsan Shire debuteert met Zegen de dochter (Bless the daughter raised by a voice in her head) bij Das Mag. Radna Fabias tekent voor de vertaling.

Bij Atlas Contact verschijnt de nieuwe bundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Rijneveld, die dit jaar ook het Boekenweekessay schrijft. Van Boekenweekgeschenkauteur Ilja Leonard Pfeijffer (Monterosso mon amour luidt de titel) verschijnt bij de Arbeiderspers de gelegenheidsbundel Van de eerste tot de laatste liefde, ‘een amoureuze keuze uit de gedichten’.

‘Eerste liefde,’ is dan ook het thema van de Boekenweek – in de hoop dat die begin maart, met de winkels weer open, kan doorgaan. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober zijn het de Australische bestsellerkanonnen Andy Griffiths en Terry Denton van De Waanzinnige Boomhut-reeks die de boekverkoop moeten aanjagen.

Tips in het jeugdboekensegment: Woutertje Pieterse Prijswinnaar Benny Lindelauf met Het tegendeel van zorgen (Querido); De zeven reisverhalen van Sinbad de Zeeman uit de Duizend- en-één-nacht, herverteld door Tiny Fisscher, waarvoor zeven illustratoren aan het werk gingen onder wie Daan Remmerts de Vries (Kluitman). Remmerts de Vries, die de Theo Thijssen Prijs 2021 nog steeds in ontvangst moet nemen wegens corona-uitstel, komt zelf met de Grimm-hervertelling Sneeuwwit, geïllustreerd door Mark Janssen.

Tot slot titels van auteurs met een link naar deze krant. Journalist Thomas Sijtsma ging op zoek naar het ‘oorlogsbroertje’ van zijn oma en publiceerde vorig jaar het verslag van zijn zoektocht in Het Parool ; dit jaar verschijnt het in boekvorm als Verloren oorlogskind (Prometheus). Oud-columnist Guus Luijters komt bij Nieuw Amsterdam met Hoe Tarzan de Tour de France won, over wielerhelden uit de jaren vijftig.

Oud-Paroolcolumnist James Worthy komt bij Thomas Rap met de vadermemoire Liverpool. En in Aan de randen van de dag, opvolger van haar gebundelde Parool-columns Stad vol ballonnen, schrijft Femke van der Laan over haar relatie met wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Kortom: lees die boeken – en lees die krant.