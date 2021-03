Dit zijn de nominaties voor de World Press Photo 2021

De jury van de World Press Photo heeft de zes nominaties voor Foto van het Jaar bekendgemaakt. Corona speelt een minder grote rol dan op voorhand werd verwacht.

Het nieuws stond een jaar lang in het teken van Covid-19; World Press Photo-directeur Lars Boering – inmiddels opgevolgd door Joumana El Zein Khoury – vroeg zich in april 2020 zelfs af of er geen aparte corona­categorie moest komen, ‘want World Press moet wel een divers beeld geven’.

Lincoln Emancipation Memorial Debate, een vrouw en een man redetwisten over het verwijderen van een omstreden standbeeld. Beeld Evelyn Hockstein for The Washington Post

Die categorie is er niet gekomen, en de bestaande categorieën worden niet gedomineerd door corona. Slechts één van de zes genomineerde foto’s voor World Press Photo of the Year 2021 is coronagerelateerd: de Deense fotojournalist Mads Nissen legde eind vorig jaar in een verzorgingshuis in São Paulo een omhelzing vast. Een innige omhelzing, zo lijkt het, maar tussen de knuffelaars zit een plastic ‘knuffel­gordijn’ met twee sets plastic mouwen. Brazilië was destijds ook al zwaar getroffen door corona. De verzorgingstehuizen hadden in maart de deuren al gesloten voor bezoekers; voor de bewo­ners was fysiek contact met hun naasten maandenlang onmogelijk.

Een coronaproof omhelzing in het door covid geteisterde Brazilië: The First Embrace uit de serie Hold Me Close. Beeld Mads Nissen/ Politiken/ Panos Pi

The First Embrace, zoals de even ontroerende als vervreemdende foto heet, maakt deel uit van een grotere serie, Hold Me Close, maar is ook genomineerd in de categorie ‘nieuws algemeen – enkele beelden’. Nissen was in 2015 ook al de maker van de World Press Photo of the Year, de meest prestigieuze prijs op het gebied van professionele persfotografie, met een foto van twee jonge, innig met elkaar verstrengelde Russische homoseksuelen.

Hardnekkig conflict

Ook de overige genomineerden documenteren gewichtige onderwerpen. De Italiaanse fotojournalist Lorenzo Tugnoli (die eerder deze week ook al werd genomineerd voor de Sony World Photography Awards in de categorie ‘docu­mentaireprojecten’) maakte een indringende foto van een gewonde man in de haven van Beiroet, kort nadat daar 2750 ton ammoniumnitraat was ontploft. De Spaanse AFP-fotograaf Luis Tato portretteerde in de Hoorn van Afrika een man tussen een gigantische zwerm sprinkhanen die de voedselvoorziening in grote delen van Oost-Afrika in gevaar brachten.

Oleg Ponomarev portretteerde twee Russische trans personen, als onderdeel van een grotere ­serie over een fundamenteel mensenrecht – het recht om te zijn. De Rus Valery Melnikov reisde naar Nagorno-Karabach, het strijdperk van een van ’s werelds meest hardnekkige territoriale geschillen. Zijn genomineerde foto heet Leaving Home; erop staat een vrouw met haar baby in haar armen. Naast haar zit haar man met zijn handen voor de ogen. De wanhoop straalt ervan af.

The Transition: Ignat; transgender Russen in Sint Petersburg. Beeld Oleg Ponomarev

De Amerikaanse Evelyn Hockstein legde in het Lincoln Park in Washington D.C. een dispuut vast tussen een zwarte vrouw en een witte man, voor een standbeeld van oud-president Abraham Lincoln naast een bevrijde slaaf die door zijn knieën gaat om de presidentiële schoenen te poetsen. Hij staat druk te gesticuleren, zij kijkt meewarig weg. Het ijzersterke beeld werd vorige maand ook al onderscheiden door Pictures of the Year International.

Gelauwerde natuurfotograaf

De jury onder leiding NayanTara Gurung Kak­shapati, directeur van de Nepalese non-profitorganisatie photo.circle, had de keuze uit 74.470 inzendingen van 4315 fotografen uit 130 landen. Zij nomineerden 45 fotografen uit 28 landen, in acht categorieën (algemeen nieuws, hard nieuws, sport, hedendaagse kwesties, dagelijks leven, portretten, natuur en langlopende projecten), waarbij zowel individuele foto’s als series worden onderscheiden. De enige Nederlandse kanshebber is de veel gelauwerde natuurfotograaf Jasper Doest. In 2019 werd hij ook al bekroond, voor zijn foto’s van de opvang van Caribische flamingo’s op Bonaire en Curaçao. Nu maakt hij kans met Pandemic Pigeons – A Love Story, een serie over duiven die vorig voorjaar op zijn balkon in Vlaardingen landden.

De oudste dochter zoekt dekking nadat duif Dollie heeft geprobeerd het huis in Vlaardingen binnen te vliegen (Pandemic Pigeons – A Love Story). Beeld Jasper Doest

Voor het eerst in de geschiedenis van World Press Photo kwam de jury – 15 vrouwen, 13 mannen – niet fysiek bijeen; de beoordeling was online. De winnaars worden 15 april bekend­gemaakt. Alle genomineerde foto’s zijn van 17 april tot en met 25 juli te zien in De Nieuwe Kerk.

Vechten tegen de sprinkhanenplaag die oogsten verwoest in Oost-Afrika. Beeld Luis Tato for The Washington Post