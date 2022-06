Dit zijn de nominaties voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs

De Adviescommissie van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs nomineerde vijf zeer uiteenlopende kunstenaars Beeld Salih Kilic

De Adviescommissie van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs nomineerde vijf zeer uiteenlopende kunstenaars ‘omdat ze allen uniek zijn in de manier waarop ze een artistiek universum creëren’. Daarbinnen zijn ze, aldus Annemieke Keurentjes, voorzitter van de adviescommissie, niet eenkennig: “Multidisciplinaire verkenningen en een verbondenheid met maatschappelijke ontwikkelingen paren ze aan een grote gevoeligheid voor het bereiken van nieuw publiek.”

De vijf genomineerden

Componist Kate Moore, die in 2002 naar Nederland kwam om bij Louis Andiessen te studeren, is genomineerd ‘omdat ze gestaag bouwt aan een uniek oeuvre waarin ze experimenteert met klankkleur en instrumentatie zonder haar publiek van zich te vervreemden’. Multidisciplinair kunstenaar Femi Dawkins – ook wel bekend als Jimmy Rage – maakt kans ‘omdat hij bouwt aan een uitzonderlijk eclectisch oeuvre dat vele andere kunstenaars inspireert, motiveert en richting geeft’.

Theatermaker Francesca Lazzeri, die vanaf volgend seizoen als dramaturg voor Frascati Producties gaat werken, werd voorgedragen ‘omdat zich achter haar fysieke, schijnbaar eenvoudige voorstellingen een wereld opent aan persoonlijke associaties en soms uitgesproken politieke connotaties’. Danskunstenaar Connor Schumacher wordt geroemd ‘omdat hij een bruggenbouwer is tussen stijlen, generaties en werelden’. Carole van Ditzhuyzen, die in 2009 afstudeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, is kanshebber ‘omdat ze persoonlijke thema’s verbindt aan grote maatschappelijke onderwerpen als afkomst, identiteit en culturele diversiteit’.

Vrijdenken

Het Gieskes-Strijbis Fonds wil vrijdenken en verbeelden stimuleren. Om makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland te ondersteunen heeft het fonds in 2017 de Podiumprijs in het leven geroepen. Vorig jaar wonnen de creatieve modestudio Maison the Faux en DJ Carista Eendragt de prijs. Wie hen opvolgt wordt op 19 september bekendgemaakt. “De Gieskes-Strijbis Podiumprijs is meer dan ooit nodig in tijden waarin het voor podiumkunstenaars moeilijk is om werk te realiseren, zichtbaar te maken en aan publiek te presenteren”, aldus Annemieke Keurentjes.