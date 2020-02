Dit zijn de nominaties voor de beste foto van 2019

De jury van de World Press Photo heeft de zes nominaties voor Foto van het Jaar bekendgemaakt. Ook de kanshebbers in de andere categorieën zijn bekend.

Bijgelicht door mobiele telefoontjes reciteert een jongeman een gedicht, terwijl omstanders slogans roepen en om vrede en gerechtigheid vragen. De foto werd 19 juni 2019 gemaakt door de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba, tijdens een sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Een maand eerder was dictator Omar al-Bashir, die dertig jaar met straffe hand had geregeerd, verdreven door het leger, maar ook daarna gingen de vreedzame protesten tegen de militaire overgangsraad door. Met resultaat: op 17 augustus tekende de pro-­democratiebeweging een overeenkomst met het leger de macht te verdelen.

Chiba’s even hypnotiserende als optimistische foto is een van de zes genomineerde voor de World Press Photo of the Year 2020, ‘de meest prestigieuze prijs op het gebied van professionele persfotografie’. Het is een beeld dat de Nederlandse kranten niet haalde; ook de andere genomineerde foto’s ontbraken in de belangrijkste jaaroverzichten. “Dat vind ik juist superinteressant,” zegt directeur Lars Boering van World Press Photo. “Er wordt nu eenmaal veel meer gemaakt dan wat de meeste media brengen. The Washington Post zit ook op TikTok; dat levert nog niks op behalve een nieuw publiek, maar daar zitten nu al drie, vier redacteuren op. Fulltime. Ik wil daar maar mee zeggen dat werk ook uit een onverwachte hoek kan komen – en dat zie je terug in deze nominaties.”

Geen Nederlandse fotograaf

Een jury onder leiding van Zuid-Afrikaan Lekgetho Makola maakte een keuze uit 73.996 inzendingen van 4282 fotografen uit 125 landen. Ze nomineerde 44 fotografen uit 24 landen, in acht categorieën (algemeen nieuws, hard nieuws, sport, hedendaagse kwesties, dagelijks leven, portretten, natuur en langlopende projecten), waarbij zowel individuele foto’s als ­series worden onderscheiden.

Een zakenman ruimt granaat­werpers op na een dag op de wapenbeurs in Abu Dhabi. Beeld Nikita Teryoshin

‘Een mooie, diverse selectie, zowel in de manier van fotograferen als in de onderwerpen’, noemt Boering het. “Er zit een portret bij, maar ook een opvallende foto van een wapenbeurs van Nikita Teryoshin, die een heel andere visuele aanpak laat zien. Normaliter lagen dit soort foto’s ook op de finaletafel, maar omdat er slechts eentje werd uitverkoren, was dat minder zichtbaar. Sinds vorig jaar nomineren we zes foto’s, omdat we zo meer aandacht genereren. Het is onvermijdelijk – en goed – dat daar verrassingen tussen zitten.” Onder de genomineerden is geen Nederlandse fotograaf. “Er zaten wel Nederlanders in de laatste fase van de jurering, maar de competitie is nu eenmaal groot. We doen hartstikke goed mee op wereldniveau, maar dit jaar zie je dat niet terug in de selectie. Je moet soms ook een beetje geluk hebben.”

De winnaars worden 16 april bekendgemaakt tijdens de World Press Photo Awards Show in de Zuiveringshal op de Westergas. Na het World Press Photo Festival, op 17 en 18 april, op de Westergas, zijn tot en met 26 juli alle genomineerde foto’s te zien in De Nieuwe Kerk.

World Press Photo World Press Photo werd in 1955 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten. De maker van de World Press Photo of the Year, Story of the Year, Interactive of the Year, Online Video of the Year ontvangen elk 10.000 euro. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar Getty Images-fotograaf John Moore, voor zijn iconische foto van het hartverscheurend huilende Hondurese meisje Yara op de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Een 15-jarig Armeens meisje, dat asiel zocht in Zweden, is na acht maanden ontwaakt uit een catatonische toestand, die vaker ontstaat bij kinderen in een lange asielprocedure. Beeld Tomek Kaczor

Een gewonde Koerdische strijder krijgt bezoek van zijn vriendin, die moeite heeft met zijn verwondingen. Beeld Ivor Prickett/The New York Times

Algerijnse oproerpolitie treedt in mei op tegen studenten die dan al maanden tegen de regering demonstreren. Beeld Farouk Batiche