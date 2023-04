Dit zijn de namen voor het hoofdprogramma van 76ste editie van Filmfestival van Cannes

Regisseur Steve McQueen en cameraman Lennert Hillege op de filmset van Occupied city. Beeld Bob Bronshoff

De bezette stad (Occupied City) is een verfilming van Atlas van een bezette stad - Amsterdam 1940-1945, het monumentale boek dat door McQueens Nederlandse partner, journalist Bianca Stigter, is geschreven. Daarin zet ze de verhalen op een rij achter duizenden adressen die met de Tweede Wereldoorlog zijn verbonden. De documentaire draait niet in competitie, maar is een zogenaamde ‘speciale screening’. Distributeur September Film brengt De bezette stad later dit jaar in de Nederlandse bioscopen uit.

De 4,5 uur durende documentaire is geproduceerd door het Amsterdamse bedrijf Family Affair Films en heeft een budget van ruim 5 miljoen euro. Er waren 185 opnamedagen, verdeeld over 3 kalenderjaren, allemaal met dezelfde kleine crew met onder anderen cameraman Lennert Hillege. Er werd op 2169 adressen gefilmd, waarbij 2589 filmrollen werden gebruikt. Dat is goed voor in totaal 170 uur film.

Gouden Palm

De bezette stad is vooralsnog de enige Nederlandse productie die is geselecteerd voor het hoofdprogramma van de 76ste editie van het Filmfestival van Cannes. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt door artistiek directeur Thierry Frémaux. Voor de competitie om de Gouden Palm zijn onder meer nieuwe films geselecteerd van vijf oud-winnaars: de Japanner Hirokazu Kore-Eda, de 86 jarige Brit Ken Loach, de Turkse regisseur Nuri Bilge Ceylan, de Italiaan Nanni Moretti en de Duitse veteraan Wim Wenders.

Van Wenders is nog een tweede film geselecteerd: de 3D-documentaire Anselm (Das Rauschen der Zeit) over kunstenaar Anselm Kiefer wordt buiten competitie vertoond. Ook Chinese regisseur Wang Bing is met twee films aanwezig in Cannes; zijn Jeunesse is de enige documentaire die meedingt naar de Gouden Palm. Het enige debuut in de competitie is Banel et Adama van Ramata-Toulaye Sy. De jonge Frans-Senegalese Sy is een van de zes vrouwelijke regisseurs die meedingen naar de Gouden Palm – een record. De Palm-jury wordt deze editie voorgezeten door Ruben Östlund, die de Palm vorig jaar voor de tweede keer won, met Triangle of Sadness.

Grote Hollywoodfilms

Met de Amerikaanse (competitie)films komen de sterren naar Zuid-Frankrijk: de hoofdrollen in Todd Haynes’ May December worden gespeeld door Natalie Portman en Julianne Moore. Bij Wes Andersons Asteroid City wordt het dringen op de rode loper; de film heeft een sterrencast bestaande uit onder anderen Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Margot Robbie en Edward Norton.

Twee andere grote Hollywoodfilms worden buiten competitie vertoond: Indiana Jones and the Dial of Destiny van James Mangold, de vijfde en laatste keer dat Harrison Ford in de huid van archeoloog Indiana Jones kruipt, en Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon, een in de jaren 20 van de vorige eeuw gesitueerde misdaadfilm met Leonardo DiCaprio, Robert De Niro en Brendan Fraser.

Johnny Depp

Eerder was al bekendgemaakt dat het festival 16 mei opent met Jeanne du Barry van de Franse regisseur en actrice Maïwenn Le Besco. Het is een kostuumdrama over Jeanne du Barry (1743-1793), de laatste maîtresse van de Franse koning Lodewijk XV. Maïwenn is zelf te zien als Jeanne du Barry; Lodewijk XV wordt gespeeld door Johnny Depp. Het is de eerste keer dat Depp een film lang Frans spreekt. Ook is het de eerste speelfilm waarin hij te zien is sinds de smaadzaken tegen zijn ex-geliefde Amber Heard.

Kort na de bekendmaking beschuldigde de Franse mediapartjournalist Edwy Plenel Maïwenn ervan dat zij hem eind februari heeft aangevallen in een restaurant in Parijs. Maïwenn zou hem onder meer aan zijn haar hebben getrokken en in zijn gezicht hebben gespuugd. Er is een klacht ingediend bij de politie. Maïwenn noch de festivalleiding heeft gereageerd op de zaak.