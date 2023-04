Dit zijn de favorieten van de kunstredactie op deze KunstRAI

‘The keepers’ van Meriam Benkirane (2022)

Meriam Benkirane

Meriam Benkirane is een stadsmens, werd opgeleid als binnenhuisarchitect en behoort tot een generatie die geen leven kent zonder internet. Al die kenmerken zie je terug in haar werk. De collages van buizen, knoppen, schijven en schakelaars dragen het stempel van computerkunst maar ademen dezelfde nostalgie als een oude sciencefictionfilm. En de kubistische echo van Fernand Léger is onmiskenbaar. Je kunt erin lezen wat je wilt: maskers die zich voordoen als architectuur of urbane emblemen voor een virtueel bestaan. Het is hoe dan ook krachtig. La Galerie 38, stand 5.

Edo Dijksterhuis

‘Disco Jacket black/gold’ van Jessi Strixner Beeld Rademakers Gallery

Jessi Strixner

Twee tips voor de prijs van één: glaskunstenaar Barbara Nanning – kunstenaar van het jaar 2023 – combineert traditie en innovatie in haar driedimensionale sculpturen, waarin ze kleur en licht telkens op een nieuwe manier ‘vangt’ (Per van der Horst Gallery – stand 43). Vooralsnog minder bekend, maar minstens zo bijzonder is het werk van ‘Holzbildhauerin’ Jessi Strixner. Uit één stuk gesneden, transformeert de Duitse kunstenaar hout in een hip, glimmend discojasje, een zijdezacht slipje, een bh, een sok of een vlinderdasje. Aan de muur verandert het van een eenvoudig consumentenproduct in een iconisch object, waar je wel even aan móét zitten. Rademakers Gallery, stand 16

Jan Pieter Ekker

Werk van Mohamed Melehi.

Mohamed Melehi

Mohamed Melehi (1936-2020) studeerde in 1955 af aan de École des beaux-arts in Tetouan (Marokko) en vervolgde zijn studie in Sevilla en Madrid. Hij leerde beeldhouwen in Rome en graveren in Parijs. Begin jaren zestig ging hij naar de Verenigde Staten, waar hij dankzij een beurs van de Rockefeller Foundation twee jaar studeerde aan Columbia University in New York. Daar stond hij op het punt een grote naam te worden in het kunstcircuit, maar hij koos ervoor om terug te gaan naar Marokko, waar het modernisme nog in de kinderschoenen stond. Melehi ontwikkelde een oeuvre met duidelijke invloeden van de hard edge en popart-schilderkunst waarin natuurmotieven als golven terugkeren. Drie jaar geleden overleed hij in Parijs aan de gevolgen van corona. Galerie Dar D’Art, stand 4.

Kees Keijer