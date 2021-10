Dit zijn de dromen van twintigers in 2021 in dit land

Dit weekend bevond ik me in talloze studentenkamers, tussen koffiekopjes, opgemaakte bedjes, flessen shampoo keurig gerangschikt tussen boeken en pakjes instant soep, muren vol posters en polaroids. Soms ook in kale gemeenschappelijke ruimte of in stadsparkjes.

Ik keek en luisterde naar de meer dan negentig inzendingen die binnenkwamen voor de Martin Luther King Spoken Word wedstrijd, georganiseerd door de VU, veelal van twintigers en een enkele tiener. Ik zag vuur in ogen, gebalde vuisten, soms ietwat nerveuze kaken en opgetrokken schouders. Ik luisterde naar zielenroerselen, lief en leed, openbaringen en bekentenissen. Naar persoonlijke geschiedenissen, familiedrama’s, jeugdtrauma’s. Ik luisterde naar opgeheven wijsvingers, naar de stiltes tussen woorden, naar de taal van op een neer gaande borstkassen, van onrustige benen en haast onzichtbare trekjes. Soms brak een stem, soms werden woorden ingeslikt of heel voorzichtig naar buiten geduwd.

Het was soms zo intiem dat ik het gevoel kreeg tussen de pagina’s van een dagboek te zijn gestapt. Er was veel aan de hand. Er was ongewenst gedrag en geweld dat een plek moest krijgen, er waren dierbaren weggevallen die lege plekken achterlieten. Er kwamen opa’s langs die vele bergen hadden moeten oversteken om hier aan de welvaart mee te werken, er werd gewaarschuwd voor de vaart waarmee de wereld de verkeerde kant opging.

Er werd me ook op heel subtiele wijze gevraagd om even stil te staan bij hoe het is als je een deel van jezelf moet verstoppen. Naar het verlangen om helemaal jezelf te kunnen zijn. Woorden werden omgesmolten tot hamers en sloopkogels om hokjes en heilige huisjes te vernielen, vooral als het ging om gender.

Het koloniale verleden kwam langsvaren op schepen vol specerijen, en wortels werden opgegraven. Er werden vele dappere pogingen gedaan om in de schoenen van anderen te staan. Je eigen positie te bevragen, je eigen privileges tegen het licht te houden. Natuurlijk werden ook het klimaat en de algoritmes die ons gevangenhouden aangekaart. Alles met urgentie en zelfs de zachtste stemmen waren doordringend.

Na het bekijken van alle inzendingen moest ik even bijkomen.

Ik zeg het wel vaker, als je wil weten hoe het gaat met de wereld, leg dan je oor te luister bij de spokenworddichters, de straatpoëten, de hedendaagse troubadours. Stap in de kamers van studenten, kruip in het hoofd van deze generatie twintigers en luister naar hun verhalen. Met hun jeugden nog vers in de ene hand en het gewicht van de wereld in de andere manoeuvreren ze met hun angsten, hoop en dromen op de mouw gedragen door dit landschap. En zoeken ze naar nieuwe manieren om de wereld van woorden te voorzien.

Ik heb een goed idee gekregen van de dromen van twintigers in 2021 in dit land.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl