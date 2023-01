Dit zijn de concerten en albums om in 2023 naar uit te kijken

Na jaren van coronaellende kwam in 2022 de muziek ietwat piepend en krakend weer op gang. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Dit zijn de concerten en albums waar onze muziekrecensenten naar uitkijken.

Gorillaz krijgen hoog bezoek op nieuw album

Afgelopen jaar waren ze een van de hoofdacts op het festival Down The Rabbit Hole. Volgende maand al verschijnt een nieuw album van de groep rond Damon Albarn, die bekend werd als de zanger van britpopband Blur. Hij moet de man met het interessantste adressenboekje van de popmuziek zijn. De gastenlijst van het album Cracker Island laat zich lezen als de line-up van een droomfestival: Tame Impala, Thundercat, Bootie Brown, Beck, Stevie Nicks en Adeleye Omotayo. Over Blur gesproken: die groep doet komende zomer een reünietour. Een Nederlands optreden zit daar helaas (nog?) niet bij.

Gorillaz - Cracker Island, 24 februari

Everything But The Girl keert terug na 24 jaar

Het eerste album sinds 1999 van het uit Tracy Thorn en Ben Watt bestaande duo Everything But The Girl. Hoe het gaat heten is nog onbekend, maar Thorn heeft op Twitter gezegd dat het ergens in de lente zal verschijnen. Kan best iets worden. Everything But The Girl maakte begin jaren tachtig naam met zwoele en romantische, grotendeels akoestische muziek op het snijvlak van jazz en pop. Later maakten Thorn en Watt, die nog altijd een gelukkig stel zijn, moeiteloos de overstap naar de dance. Hoe zal Everything But The Girl na meer dan twintig jaar klinken? Jazzy weer? Of toch vooral elektronisch?

Everything But The Girl, titel nog onbekend, lente

Rolling Loud springt in het gat dat Woo Hah achterlaat

Dat was schrikken afgelopen jaar, het nieuws dat hiphopfestival Woo Hah in Hilvarenbeek ophield te bestaan. Maar wat ervoor in de plaats komt, is minstens zo spannend: in het weekend van 30 juni strijkt het internationale rapfestijn Rolling Loud neer in het Ahoycomplex in Rotterdam. Dat je daar uitstekend een festival kunt houden, weten we van North Sea Jazz. Van de line-up van de eerste Nederlandse editie van Rolling Loud zijn nog maar twee namen bekend, Travis Scott en Kendrick Lamar, maar daarmee heeft het festival wel meteen de absolute top van de hedendaagse hiphop in huis.

Rolling Loud, Ahoy, Rotterdam, 30/6 en 1/7

Harry Styles speelt drie keer in de Arena

Is er leven na een boyband? Voor sommigen wel. Zoals Robbie Williams na zijn vertrek uit Take That als soloartiest een nog veel grotere ster werd dan hij al was, gaat het nu met Harry Styles op eigen kracht ook veel beter dan toen hij deel uitmaakte van One Direction. Williams staat eind deze maand tweemaal in de Ziggo Dome en keert daar halverwege februari nog een keer terug. Styles, die tegenwoordig ook in de smaak valt bij de zogeheten serieuze popliefhebber, pakt het nog veel groter aan en treedt in juni drie avonden achtereen op in de Arena. Je bent ’s werelds populairste zanger van het moment of je bent het niet.

Harry Styles, Arena, Amsterdam, 4, 5 en 6 juni

Volbloed romantisch door het Nederlands Studenten Orkest

Geen betere energie dan die van jong bloed op het podium. Zodra de maand februari aanbreekt, pakken de musici van het Nederlands Studenten Orkest hun koffers voor een grote tour door Nederland. In de bagage zit dit jaar een volbloed romantisch programma. Onder leiding van Jurjen Hempel speelt dit projectorkest van 105 musici Bruckners Zevende symfonie.

Ella van Poucke reist mee om te soleren in een evergreen van Elgar: diens Celloconcert. Traditie in elke tournee is de uitvoering van een opdrachtcompositie: Christiaan Richter klom in de pen en schreef Motion Blur Streaks. Studenttalent op het podium: een must.

Het Concertgebouw, 27 februari

György Kurtág: meester van de miniatuur

Het Muziekgebouw pakt geregeld uit met een festival rondom een hedendaagse componist. Dit keer is de Hongaar György Kurtág (96) aan de beurt. In maart, wegens het coronavirus ruim twee jaar later dan gepland, staat zijn werk op de lessenaars van een keur aan muzikale helden, waaronder het ensemble Asko Schönberg, dat een hechte band onderhoudt met de componist.

Een aanzienlijk deel van het repertoire is toevertrouwd aan Kurtágspecialist Pierre-Laurent Aimard. De Franse pianist speelt een ruime keuze uit de Játékokboeken, waaraan Kurtág sinds begin jaren zeventig werkt. Korte stukjes, die hij spelletjes noemt. De meester van de miniatuurcompositie is nog iedere dag actief en componeert gestaag door. Strijkkwartet, muziek voor viool en sopraan, pianowerken; het programma aan ’t IJ is riant.

Muziekgebouw, 8 t/m 11 maart

Krystian Zimerman speelt Bach en Szymanowski

Net zolang onderzoeken, afstellen, reguleren, proberen, luisteren totdat de vleugel klinkt zoals hij de muziek in zijn hoofd heeft: Krystian Zimerman stapt pas in zijn busje met zijn eigen Steinway als hij volledig tevreden is over de klank van het instrument. De Poolse pianist reist naar iedere zaal met zijn eigen vleugel, die hij steeds opnieuw stemt naar de behoeften van dat moment. Op de klep, die dicht blijft tot vlak voor het concert, zit een slot, zodat niemand de toetsen kan beroeren. Elk concert is een belevenis.

Zimerman heeft de muziek niet stuk gestudeerd, hij houdt ruimte voor interpretatie op het moment van uitvoering: ruimte in het hoofd, vrijheid in de uitvoering. Ondertussen is natuurlijk alles tot in de puntjes uitgewerkt. In Amsterdam combineert Zimerman muziek van Bach met die van Karol Szymanowski, een landgenoot van wiens composities hij net een cd heeft gelanceerd.

Het Concertgebouw, 29 mei