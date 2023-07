Dit zijn de beste series van 2023 – tot nu toe

Van een van de beste dramaseries ooit gemaakt tot een indringende documentaire over de stalker van ABBA-zangeres Agnetha. Het eerste halfjaar van 2023 bood een rijke oogst aan te bingen materiaal op de (inter)nationale streamingdiensten. De top 10 van de eerste zes maanden.

1. Succession (HBO Max)

De meesterlijke hitserie Succession beleeft in het vierde seizoen haar sluitstuk. Eindelijk wordt duidelijk wie de macht naar zich toetrekt in het familiebedrijf dat is gemodelleerd naar het concern van Rupert Murdoch. Wie aan de serie begint, zal even moeten wennen: wie van deze van de realiteit losgezongen figuren is er nu nog ergens sympathiek? Maar ook zonder zo’n rechtschapen protagonist heeft bedenker Jesse Armstrong van Succession een meeslepende, zwarte satire over de wrede dynamiek van een steenrijke maar ontwrichte familie gemaakt. De derde aflevering van het vierde seizoen, waarin de familiesaga een beslissende wending neemt, werd door Amerikaanse televisiecritici tot ‘televisiegeschiedenis’ bestempeld. Lees hier onze volledige recensie van Succession.

2. Litvinenko (Viaplay)

De foto van Aleksandr Litvinenko liggend in een Londens ziekenhuis ging in 2006 de hele wereld over. De kale, uitgemergelde, voormalige spion was in één klap wereldnieuws. Een paar dagen na de publicatie overleed hij aan de gevolgen van de vergiftiging met polonium 210 dat in een kopje thee had gezeten dat hij dronk in een Londens hotel. In de dagen die hem restten, stond Litvinenko, in de serie gespeeld door David Tennant (Broadchurch, Doctor Who), twee Engelse rechercheurs te woord die zijn verklaringen opnamen. Daarop is, onder supervisie van Litvinenko’s weduwe Marina, een huiveringwekkende, vierdelige dramaserie gebaseerd. In eerste instantie ligt de focus bij de twee rechercheurs die een moord moeten onderzoeken die nog niet is gepleegd. Als zij de vergiftigde Litvinenko – die zelfs door zijn artsen in eerste instantie niet serieus wordt genomen – ontmoeten, antwoordt hij wie de vermoorde is: “Ik.” Lees hier onze volledige recensie van Litvinenko.

3. 1985 (NPO Plus)

In de eerste helft van de jaren tachtig werd België geteisterd door de Bende van Nijvel. Nog altijd is niet duidelijk wie achter de overvallen en moorden zaten. De gitzwarte Vlaams-Waalse dramaserie 1985, waarin uitstekend wordt geacteerd, houdt leden van de Belgische Rijkswacht verantwoordelijk. Regisseur Willem Wallyn laat zijn fantasie de vrije loop, maar baseert zich wel op feiten. Elke aflevering wordt afgesloten met een overzicht van wat uit de voorbije aflevering indertijd echt is gebeurd. En dat is shockerend. Soms is de waarheid ook lachwekkend. Nu slaan de makers van 1985 door in hun fantasie, denk je als nuchtere Hollandse kijker bij een scène waarin een gevangenisdirecteur met naakte dames rondpoedelt in een met jam gevuld bad. Maar nee, allemaal echt gebeurd. Lees hier onze volledige recensie van 1985.

4. Marie Antoinette (Viaplay)

Bijna iedereen weet hoe koningin Marie Antoinette (1755-1793) aan haar einde kwam. Maar hoe zag haar leven aan het Franse hof eruit voordat zij onder de guillotine belandde? Daarover wordt driftig gespeculeerd in de nieuwe serie Marie Antoinette. In de achtdelige kostuumserie van de BBC, te zien op Viaplay, wordt Marie Antoinette vanaf haar veertiende levensjaar gevolgd. Voorheen werd de koningin vooral voorgesteld als een leeghoofd met weinig realiteitszin. Berucht is haar uitspraak dat de hongerende bevolking maar taart moet gaan eten. In de serie wordt zij echter voorgesteld als een vechtjas, die erin slaagt te overleven in een vijandig milieu. Een verrassende en fijne blik op de geschiedenis. Lees hier onze volledige recensie van Marie Antoinette.

5. The Elon Musk Show (Viaplay)

Is Elon Musk een groot visionair of een megalomane geldwolf? De door de BBC gemaakte documentaireserie The Elon Musk Show komt heel ver in het ontrafelen van de persoonlijkheid van de excentrieke Tesla- en Twittermagnaat. In de serie komt een markant gezelschap geïnterviewden voorbij. Onder wie Musks moeder Maye, twee ex-vrouwen, zakenpartners en vijanden met een openstaande rekening. Zo ontstaat een uitgebalanceerd beeld van de zakenman met extreme bewijsdrang. Zijn behandeling van personeel komt uitgebreid aan bod. Hoe hij om het minste of geringste mensen op staande voet ontslaat. Kritiek of verkeerde beslissingen worden niet getolereerd. Lees hier onze volledige recensie van The Elon Musk Show.

6. How I’m Feeling Now (Netflix)

Tot nu toe de beste muziekdocumentaire van het jaar. En dan meteen wel een heel goede. How I’m Feeling Now over popzanger Lewis Capaldi (1996) is zelfs baanbrekend, omdat die de tegenwoordig bij beroemdheden zo veel besproken term ‘mental health’ volkomen tastbaar maakt. Juist doordat Capaldi, maker van de monsterhit Someone you loved, aanvankelijk totaal niet vatbaar lijkt voor alles wat sterrendom te maken heeft, is zijn worsteling zo invoelbaar. Waarom zijn de nieuwe liedjes die hij schrijft niet meer zo goed als voorheen? Waarom begeeft zijn stem het midden in een show? En wat is toch die stuip in zijn schouder, die verergert als hij zenuwachtig is? Lees hier onze volledige recensie van How I’m Feeling Now.

7. The English (Disney+)

Voor liefhebbers van kwalitatieve westerns was het lange tijd behelpen op de streamingdiensten. Maar nu is er miniserie The English, die gerust de beste western van de laatste jaren genoemd kan worden. The English vertelt een onwaarschijnlijk lijkend verhaal waarin romantiek en geweld elkaar afwisselen, maar regisseur Hugo Blick doet dat met zo veel overtuigingskracht dat de kijker alles voor lief neemt. Hij wordt daarin gesteund door het voortreffelijke acteurskoppel Emily Blunt en Chaske Spencer. Blick deinst er niet voor terug kwistig met moorddadige scènes te strooien. Soms is hij daarbij schatplichtig aan de grote Sergio Leone. Leuk extraatje: de rol van de jonge Nederlandse acteur Walt Klink. Lees hier onze volledige recensie van The English.

8. The Rise of the Murdoch Dynasty (NPO Plus)

Is het feit of fictie? De docu The Rise of the Murdoch Dynasty toont hoe Rupert Murdoch de invloedrijkste mediamagnaat ter wereld werd én en passant hoe de machtsstrijd in zijn familie de nummer 1 uit deze lijst inspireerde. De focus van het BBC-drieluik ligt nu op de periode 1995-2016, waarin Murdoch het toppunt van zijn macht bereikte, maar met de afluisteraffaire bij zijn krant News of the World ook het diepste dal van zijn loopbaan beleefde. Ook is die periode het brandpunt van de strijd om de opvolging van Murdoch bij zijn bedrijf News Corp. Een gevecht dat gaat tussen drie van zijn vier oudste kinderen, die door hun vader keer op keer tegen elkaar worden uitgespeeld. En inderdaad, het is vrijwel onmogelijk in Murdochs nietsontziende machtspolitiek niet de blauwdruk te zien van het gedrag van Successions hoofdpersonage Logan Roy. Lees hier onze volledige recensie van The Rise of the Murdoch Dynasty.

9. Shrinking (Apple+)

Tragikomedie met een verrassende glansrol voor Harrison Ford. Shrinking draait om de onhandige pogingen van psycholoog Jimmy (Jason Segel) om zijn eigen leven weer op orde te krijgen. Dat doet hij onder meer door patiënten in zijn praktijk, die liever klagen dan hun leven veranderen, eens goed de waarheid te zeggen in plaats van hun gezeur aan te horen. Jimmy’s vrouw is een jaar geleden overleden bij een ongeluk en sindsdien verdooft hij zijn pijn met drank, drugs en vrouwen. Dat mag nogal zwaar en dramatisch klinken, maar Shrinking heeft ook veel zwarte humor, waardoor de serie bij vlagen doet denken aan After Life, de Britse komedie met Ricky Gervais als zwartgallige weduwnaar. Ford schittert als Jimmy’s norse collega Paul Rhodes, die aan parkinson lijdt maar dat niet echt onder ogen wil zien. Lees hier onze volledige recensie van Shrinking.

10. Take a Chance (Prime Video)

Take a Chance toont hoe de fascinatie van een Nederlandse fan met Abba’s Agnetha Fältskog omsloeg naar stalking. De documentaire heeft een treurig openingsbeeld. Gert van der Graaf – ver in de vijftig, buikig en kalend – in zijn eenpersoonsbed op de zolder van een rijtjeshuis in Coevorden, de Abba-posters nog steeds aan de wanden. Zijn leven kende een hoogtepunt, in de schaduw waarvan hij nog steeds leeft: de maanden dat hij intiem contact had met zijn idool. Het liep mis. Op kerstavond 1999 werd hij gearresteerd nadat hij in de buurt van Stockholm de ommuurde tuin van de zangeres was binnengedrongen. Een kleine 25 jaar later blikt hij terug. Nog steeds vol onbegrip over de afwijzing door zijn idool. Van der Graaf schrijft haar nog steeds vrijwel dagelijks brieven. Alleen verstuurt hij die nu niet meer. Lees hier onze volledige recensie van Take a Chance.