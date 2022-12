Dit zijn de beste series van 2022

Van de vaderlandse politiek naar sekslijnen in de jaren tachtig en een magische kinderboekverfilming: zelden kwam er zo veel goed Nederlands drama uit als het afgelopen jaar.

1. Het jaar van Fortuyn (NPO)

Een ijzersterk script en een perfecte casting vormen de basis van deze serie die bewijst dat zelfs de Nederlandse politiek spannend drama kan opleveren. Jeroen Spitzenberger is fantastisch charismatisch als Pim Fortuyn en Ramsey Nasr aandoenlijk onhandig als Ad Melkert. Als geestige verteller fungeert Fedja van Huêt in de gedaante van Mat Herben. Strakke regie en dito montage doen de rest. Serie van het jaar. Lees onze recensie terug.

2. Lampje (NPO)

Die vuurtoren bij nacht en ontij, dat spookachtige huis op de klippen, de makers van de serie Lampje, naar het kinderboek van Annet Schaap, hebben een magische wereld gecreëerd. Maar de grootste troef is de droomcast, met Lotte Jonker als Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, en Manu Gunning, half mens half vis. Drama wordt niet geschuwd maar hilarische bijrollen bieden tegenwicht in een televisieproductie die wellicht even iconisch wordt als het boek. Lees onze recensie terug.

3. The Bear (Disney+)

Wat zo knap is aan The Bear is dat in relatief korte afleveringen van ongeveer 20 tot 40 minuten een wereld wordt geschapen op een paar vierkante meter: een voormalige sterrenkok neemt een simpele broodjeszaak in een volksbuurt in Chicago over van zijn overleden broer. In die keuken passeren in rap tempo PTSS, ongelijkheid, spanning en familiebanden de revue. Spannend, geestig en verslavend. Lees onze recensie terug.

4. Borgen, seizoen 4 (Netflix)

Ineens was ze terug. De Deense politica Birgitte Nyborg werkte zich in de eerste drie seizoenen van Borgen op tot premier om daarna weer diep te vallen. In een sterk vierde seizoen is ze minister van Buitenlandse Zaken onder een nieuwe, veel jongere, vrouwelijke premier. Als er olie wordt gevonden op Groenland moet Nyborg (een opnieuw indrukwekkende Sidse Knudsen) schipperen tussen haar idealen en haar ambities. Politiek drama op topniveau. Lees onze recensie terug.

5. Dirty Lines (Netflix)

Heerlijk nostalgisch stemmende serie over het Amsterdam van eind jaren tachtig: house! Xtc! Een handvol handige jongens werd stinkend rijk met sekslijnen maar het kloppend hart van Dirty Lines is de schuchtere student seksuologie Marly (Joy Delima, ook sterk in Rampvlucht). Showrunner, scenarioschrijver en co-regisseur Pieter Bart Korthuis was ook co-scenarist van Het Jaar van Fortuyn, dus dit was ook het jaar van Korthuis. Lees onze recensie terug.