Dit zijn de beste boeken van 2022

Het goede nieuws: alle boeken waar u in 2022 niet aan toe bent gekomen, kunnen gewoon op de leeslijst voor 2023. het slechte nieuws: dit is slechts een fractie van al het moois dat dit jaar uitkwam.

Fictie

1. Het lied van ooievaar en dromedaris, Anjet Daanje

In haar op de Brontë-zussen geïnspireerde, met de Boekenbon Literatuurprijs gelauwerde tiende roman stort Anjet Daanje zich op het lange naleven van Millicent en Eliza May Drayden. Mysterieuze schrijfsters van wie de laatste in de openingsscènes op 12 december 1847 al is overleden, maar wier geest(en) 160 jaar en dik 650 pagina’s voortspoken. In elf hoofdstukken met aan hun leven en werk verbonden personages, van bekvechtende biografen en victoriaanse seancezwendelaars tot twintigste-eeuwse natuurkundigen. Woest ingenieus, hoogst meeslepend, niet aan te slepen.

2. Dunkelblum zwijgt, Eva Menasse

Er wordt ‘gebokt en gezwegen en gelogen’ als de waarheid over oorlogsgruwelen in een Oostenrijks grensstadje aan het licht dreigt te komen. Met Dunkelblum zwijgt heeft de Oostenrijkse Eva Menasse een even ingenieuze als intrigerende satire geschreven over schuld en stilzwijgen. Vanuit het jaar 1989, met de val van het IJzeren Gordijn en de toestroom van vluchtelingen uit het Oostblok, keert Menasse terug naar het oorlogsverleden van een fictief, tegen de Hongaarse grens gelegen stadje. In een veelheid aan stemmen en lagen onthult Menasse – niet uitputtend, vaak versluierd maar o, wat een rijkdom aan intriges – wat met de witkwast is overgeschilderd.

3. Het vuur redden, Guillermo Arriaga

Guillermo Arriaga vertelt het verhaal van de geprivilegieerde, maar verveelde Mariana die na een dansvoorstelling in de gevangenis van Mexico-Stad een verzengende liefdesaffaire krijgt met gedetineerde JC, die een lange gevangenisstraf uitzit. Ze zet haar gezin op het spel en de zekerheden van haar sociale klasse. Of je Het vuur redden leest als een ode aan de liefde, als een roman over het klassensysteem in Mexico of als een politieke aanklacht, vanaf pagina één heeft de Mexicaanse schrijver en regisseur die eerder De ontembare schreef je onverdeelde aandacht.

4. Schemerleven, Jaap Robben

Geen woord op de verkeerde plek, geen zin die níet glanst of geladen is, en zeker richting het slot geen alinea die je níet tot in je diepste vezels raakt in Jaap Robbens verbluffende roman over levenslang verzwegen leed. Toch vestigt Robben in zijn derde roman voor volwassenen nergens de aandacht op zichzelf, op de rijkdom van zijn stijl, op zijn schrijverschap, dat hij in Schemerleven volledig in dienst stelt van het verhaal van Frieda Tendeloo. Want dat is hoe het de hele roman door voelt, in ieder goedgekozen woord. Als háár hartverscheurende verhaal.

5. Alles moet mooi zijn aan de mens, Sasha Marianna Salzmann

Wat zie je als je door Sovjetogen kijkt? In Alles moet mooi zijn aan de mens (vertaald door Goverdien Hauth-Grubben en bekroond met de Preis der Literaturhäuser en de Hermann Hesse Literaturpreis) volgt Sasha Marianna Salzmann twee Oekraïens-Joodse vrouwen die in de jaren negentig met hun babydochters naar Duitsland vluchtten. Een aangrijpend – en door de oorlog in Oekraïne nog actueler – verhaal over de fantoompijn van mensen die altijd met een been in het verleden staan van het Sovjetsysteem. Salzmann, non-binair auteur in Duitsland met Joods-Oekraïense roots en een Moskouse jeugd, toont een misogyne wereld waarin vrouwen werd ingeprent dat hun verhaal er niet toe deed.

6. De grote cirkel, Maggie Shipstead

Bij een roman over een vliegenierster en een actrice zou het goedkoop kunnen voelen om te zeggen dat het geheel een duizelingwekkend hoge vlucht neemt en je, pakweg, de scènes in technicolor voor je ziet. Niet wanneer het gaat over De grote cirkel van Maggie Shipstead (vertaald door Marion Drolsbach en Lucie Schaap), historische avonturenroman en Hollywoodsatire in één. Heldin is vliegenier Marian Graves, die tijdens een bíjna de wereldbol omspannende vlucht in 1950 nabij Antarctica spoorloos verdwijnt. Daar tegenover voormalig kindsterretje Hadley Baxter, dat haar carrière hoopt te redden met de hoofdrol in een biopic over, juist, Marian Graves.

7. Bezeten, Ariana Harwicz

In Bezeten (vertaald door Eugénie Schoolderman) zorgt de Argentijnse Ariana Harwicz voor veel ongemak bij de lezer. De moeder en dochter in deze roman zijn smerig, gewelddadig en geil, grenzend aan het dierlijke. In een beklemmende, monomane monologue intérieur doet de verteller verslag van hun leven. Met herhalingen onderstreept Harwicz het obsessieve karakter van het personage. Maar waarom zouden chagrijn, smerigheid en dierlijke lust voorbehouden zijn aan mannelijke personages en schrijvers als Jean Genet, Markies de Sade of Jan Wolkers (kleine greep)? Harwicz biedt een tegendiscours dat op geen enkele manier behaagt – en dat is goed.

8. Geluksvogels, Luigi Pirandello

Zinderende selectie van de verhalen van Nobelprijswinnaar Luigi Pirandello (1867-1936) in Geluksvogels, vertaald door Yond Boeke en Patty Kronen. Zoals De oliekruik (een van de verhalen die de gebroeders Taviani verfilmden in Kaos). Met een paar krachtige zinnen zitten we midden in de handeling. En van daaruit laat hij zijn zeer diverse personages uit alle rangen en standen, onder anderen boeren, magistraten, paupers, kinderen, tennissers, edelen en actrices als dolende zielen met duivels plezier op een wereld los vol dood, jaloezie, overspel, schulden, ijdelheid, schaamte en nog veel meer. Altijd met mededogen, humor en met veel gevoel voor onderlinge verschillen.

9. Hier, Eva Gerlach

Hier van Eva Gerlach gaat over het ‘hier’ waar niet aan te ontsnappen valt: het lichaam dat ons gaandeweg steeds vaker in de steek laat en onze pogingen ons eraan vast te klampen. In de gedichten staat geen woord teveel, zinnen worden voortijdig afgebroken, alsof er haast is geboden. De dood komt soms akelig dichtbij, bijvoorbeeld in de prachtige cyclus Virus, waarin de verteller wanhopig waakt naast haar zieke geliefde. Hier is een bundel die rechtstreeks naar het hart gaat. Huiveringwekkend goed.

10. Maak het mooi, Thomas Verbogt

Hoe kun je van wezenlijke betekenis zijn voor een ander? En wat moet je doen om een goed mens te zijn? Weinig Nederlandse auteurs schrijven zo fijngevoelig als Thomas Verbogt. Daardoor is niet alleen het verhaal van zijn nieuwe roman Maak het mooi ontroerend mooi, maar ook de manier waarop die geschreven is. De tastende, tedere manier waarop Verbogt steeds weer zoekt naar woorden om zich zo precies mogelijk uit te drukken, voelt alsof hij de taal in zijn handen neemt als een breekbaar porseleinen kopje dat hij van alle kanten bekijkt en onderzoekt. Liefdevol, zacht en kwetsbaar, en juist daarom zo krachtig, vooral in een wereld vol lawaai.

Non-fictie

1. Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven, Judith Koelemeijer

Het meest beklemmend aan de biografie van Etty Hillesum is dat je de afloop van het verhaal al kent. Ze werd eind november 1943 in Auschwitz vermoord, 29 jaar jong. Judith Koelemeijer beschrijft niet alleen op indringende wijze de maanden voor haar einde, maar ook hoe ze zich steeds bewuster werd van haar Joodse identiteit. Hillesum weigerde onder te duiken, omdat ze ‘het lot van haar volk’ wilde delen.

2. Rusland. Revolutie en burgeroorlog 1917-1921, Antony Beevor

‘Geen land kan ontkomen aan de spoken van zijn verleden, en zeker Rusland niet,’ stelt de Britse historicus Antony Beever in Rusland, Revolutie en burgeroorlog 1917-1921. Een briljant en tegelijk gruwelijk boek over de gewelddadige periode die volgde op de bolsjewistische Oktoberrevolutie. Uiterst actueel ook. De Russische agressie tegen Oekraïne blijkt stevig geworteld in die burgeroorlog, waarbij miljoenen slachtoffers vielen.

3. Leven in de verbeelding, Hella S. Haasse

Altijd werd zij door Hermans, Mulisch, Reve én de critici minzaam behandeld, sympathiek maar er niet echt bijhorend. Uiteindelijk won ze alle belangrijke literaire prijzen en had megasuccessen met haar ‘Indische’ roman Heren van de thee en met haar onvergetelijke Bentinck-romans. Toch hangt er een zweem van veronachtzaming om haar heen. Met dit mooi geschreven, intieme portret krijgt Hella Haasse de plek die haar bij leven nooit gegund werd.

4. Alma’s dochters, Jutta Chorus

In een verloren gewaand koffertje van Lili Veerman trof Jutta Chorus in dagboeken, brieven en foto’s de vijf vrouwenlevens die ze reconstrueert in Alma’s dochters. Lili was getrouwd met Fons Rademakers en zelf ook filmmaker. Lili’s moeder Sylvia bestierde met levensgezel GBJ Hiltermann de Haagse Post; tante Elly was fotografe, Lili's oma Elly de eerste vrouwelijke landbouwkundige; haar overgrootmoeder Alma schreef Indische romans. Hoe een opmerkelijke vrouwenlijn overwoekerd raakte door mannennamen.

5. De kampschilders, Jan Brokken

Verhalen over de Jappenkampen zijn er veel, maar Jan Brokken geeft er een nieuwe dimensie aan in De kampschilders. Hij neemt ons mee naar de kampen op Celebes, waar zijn ouders opgesloten werden en waar ondanks alles kunstschilders Willem en Maria Hofker steeds bleven schilderen, zonder de verschrikkingen van het kampleven te verbeelden. Brokken contrasteert scherp de vernedering van de geïnterneerden met de schoonheid van de kunst.

Kinderboeken

1. Misjka, Edward van de Vendel & Annet Schaap

Een koesterboek van een veelbekroond kinderboekenschrijver die alle genres beheerst. Behalve een stilistisch meester is Edward van de Vendel koning van de empathie. Als een Afghaans gezin na jaren van bureaucratische touwtrekkerij eindelijk een verblijfsvergunning krijgt, vertelt de 9-jarige Roya aan haar nieuwe huisdier, dwergkonijntje Misjka, haar levensverhaal. Lampje-auteur Annet Schaap voorzag het verhaal van sobere kleurenillustraties.

2. De kaarten van Madame Petrova, Marjolijn Hof

De knap doordachte plot is verrassend, maar meer dan om de plot lees je dit boek om de sfeer. De kaarten van madame Petrova is een meeslepend sprookje in een niet nader bepaald verleden, waarin kleurrijke vagebonden en marskramers passeren. Sterke dialogen, onderkoelde emoties en zinnen die je meesleuren over de bladzijdes. Dit is vertelkunst van hoog niveau.

3. Dodo, Mohana van den Kroonenberg

Verrassend authentiek debuut over een jongen die stottert en daardoor in een isolement raakt. Opvallend: dat stotteren wordt nergens benoemd. Nog opvallender: behalve twee keer ‘do-do’ zegt Dorian een boek lang niets. Als lezer zit je opgesloten in zijn hoofd. Een onzeker, vurig, ontroerend jongenshoofd. Met Dodo zet Mohana van den Kroonenberg zich in één keer op de kaart als jeugdboekenauteur.

4. Heel de wereld wordt wakker, poëziebloemlezing samengesteld door Jaap Robben

Een poëziebloemlezing met 333 moderne kindergedichten, bijna 400 bladzijdes dik. De vijver waaruit Jaap Robben heeft gevist is groot en diep. Er zijn Nederlandse en Vlaamse dichters, kinderdichters en dichters voor volwassenen, ‘schrijfdichters’ en spokenworddichters, levende en dode dichters. Dat een uitgeverij nog altijd zo’n dik, zorgvuldig samengesteld en liefdevol vormgegeven boek met gedichten durft te publiceren, verdient een diepe buiging.

5. Dat boek met die bananen, Erik van Os en Jan Jutte

21 versjes over bananen, is dat leuk? Wel als de dichter Erik van Os is, meester in de kromme bocht. Hij diskwalificeert de banaan als maan, laat hem een kromheidswedstrijd voeren met een komkommer en pleit voor bananen met een rits of klittenband. Jan Jutte put uit verschillende beeldregisters en verhoogt de bananensfeer met apen en een vleug Matisse.