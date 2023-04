Dit zijn de 5 beste platen ooit volgens zanger en bassist Bastiaan Bosma (Mich en Ploegendienst)

Bastiaan Bosma (43) zingt in de newwavegroep Mich en is bassist in hardcoreband Ploegendienst. Als hij vijf platen mee zou mogen nemen naar een onbewoond eiland dan kiest hij deze. ‘Dit is de duisterste plaat die ik ken.’

1. Cocteau Twins: Treasure (1984)

“Zangeres Liz Frazer zingt geen teksten, het zijn alleen klanken, heel bijzonder. Alles van Cocteau Twins is mooi, maar dit is hun meest dromerige album. Normaal gesproken ga ik bij muziek meteen uitzoeken hoe die is gemaakt, bij Cocteau Twins laat ik me volledig meevoeren.”

2. Lurker of Chalice: Lurker of Chalice (2005)

“Soloproject van een lid van de blackmetalband Leviathan. Hij maakt deel uit van een scenetje van heel depressieve types die in hun eentje muziek maken. Dit is de duisterste plaat die ik ken, en toch is hij ook uplifting. Er zijn raakvlakken met klassiek, vooral met barok.”

3. Morrissey: Bona Drag (1990)

“Morrissey is de Frank Sinatra voor gothics. Of wat ook kan: de Elvis voor nerds en outcasts. Het is heel overdreven allemaal, maar ontzettend goed. Echt mijn popmuziek.”

4. Andrea Scholl: Bach Cantates

“Scholl is een countertenor, hoger kan een man niet zingen. Vroeger werden daar castraten voor ingezet. Ik houd van Scholls stem. En ik houd van Bach. Ik vind vooral Ich habe genug mooi: het is mooi geweest, ik ben klaar om te sterven. Het is religieus natuurlijk, maar ook heel erg gothic.”

5. The Fall - Complete Peel Sessions (2005)

“Beetje cheaten dit, want dit is een box met zes albums met opnames uit de periode 1978-2004. Je hoort The Fall in al zijn gedaanten: de punkgroep uit het begin, maar ook The Fall uit de jaren negentig, toen zanger Mark E. Smith zoveel gebruikte dat de speed zo ongeveer uit de speakers knalt.”

Op 4 mei presenteert Ploegendienst in de Melkweg het nieuwe album Ik.