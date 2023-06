Dit zijn de 19 winnaars van de Zilveren Griffels en Zilveren Penselen

Beeld Getty Images

In de aanloop naar de Kinderboekenweek in oktober worden in de zomer traditiegetrouw de Zilveren Griffels en Penselen, de juryprijzen voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar, uitgereikt aan auteurs en illustratoren.

In totaal zijn er 19 boeken met 20 prijzen bekroond. De winnende Nederlandstalige titels maken automatisch kans op de Gouden Griffel of Gouden Penseel, die later dit jaar tijdens het Kinderboekenbal worden overhandigd.

Misjka van Edward van de Vendel en Anoush Elman met illustraties van Annet Schaap is een van de winnaars. De makers maken straks kans op zowel de Gouden Griffel als de Gouden Penseel. Het boek werd eerder al bekroond met de grote Belgische literaire prijs De Boon en door Het Parool uitgeroepen tot beste kinderboek van 2022.

Minder Griffels en Penselen

De nummer 2 op het jaarlijstje van Het Parool, De kaarten van madame Petrova van Marjolijn Hof, is ook een kanshebber voor de Gouden Griffel, net als Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van auteur Bibi Dumon Tak waarvoor zij en illustrator Annemarie van Haeringen de Woutertje Pieterse Prijs 2023 voor het beste kinderboek ontvingen.

Een Zilveren Penseel ging naar Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen van Djenné Fila, geschreven door Paroolrecensent Joukje Akveld.

Dit jaar is besloten het aantal Griffels en Penselen te verkleinen. De reden daarvoor is volgens de organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dat door de grote hoeveelheid bekroningen de gidsfunctie en het effect van de prijzen afnam. De bronzen bekroning – voorheen de aanmoedigingsprijs Vlag en Wimpel – is zelfs helemaal geschrapt.

“Dit jaar brengen we meer focus aan,” aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk. De verandering dwong de jury tijdens het selecteren ‘nog meer dan voorheen te balanceren op het scherp van de snede’, stelt juryvoorzitter Ernestine Comvalius.