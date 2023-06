Dit zijn de 10 beste boeken van het eerste half jaar van 2023

De eerste helft van boekenjaar 2023 zit erop. Deze tien boeken uit binnen- en buitenland stijgen boven het aanbod uit.

Luister, Sacha Bronwasser

Marie vertrekt in 1989 naar Parijs om daar als au pair te werken. Naast het spiegeltje boven de wastafel in haar kamer in Parijs hebben voorgangers hun namen geschreven, gevolgd door het jaartal. Een van hen is Eloïse (1986), die hetzelfde jaar nog werd opgevolgd door een ander. Marie vraagt zich niet af waarom. Ze is hier om na een indringende relatie met haar kunstdocent even niemand te zijn; de inwisselbare oppas. Je verwacht een voorspelbaar verhaal over machtsmisbruik tussen docent en student, maar Sacha Bronwasser verrast in haar tweede roman Luister met een ander, gelaagder verhaal. Lees onze recensie van Luister van Sacha Bronwasser terug.

Vernietigen, Michel Houellebecq

Door het juridisch gekrakeel over de seksfilm die kunstcollectief Kirac met de Franse schrijver wilde maken, zou je haast vergeten dat Michel Houellebecq met Vernietigen een roman heeft geschreven waarin hij zijn nihilisme en pessimisme lijkt te hebben afgeschud. Over topambtenaar, kabinetslid en bijna-vijftiger Paul Raison die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2027 betrokken raakt bij een onderzoek naar cyberaanvallen en echte aanslagen. Thriller en familieroman ineen, die zich ook nog ontpopt tot liefdesroman. En waarbij Houellebecq toch ook de kans grijpt om zijn duivelse visie op de politiek en de wereld te tonen. Lees onze recensie van Vernietigen van Michel Houellebecq terug.

Alkibiades, Ilja Leonard Pfeijffer

Alkibiades, de grote historische roman van Ilja Leonard Pfeijffer, gaat over de extravagante, biseksuele, gefortuneerde, arrogante en ambitieuze Griekse strateeg die te boek staat als verrader van Athene. Pfeijffers carrières als classicus en schrijver vallen samen in dit ruimschoots verantwoorde en van toelichting voorziene epos Oud-Griekse stijl – in de toon, stijl en denktrant zo dicht mogelijk bij de wereld van Alkibiades, maar ook met onvervalst Pfeijffer-bombast. Een roman over ambitie en falen, liefde en verraad. En over een democratie in verval als parallel met het heden. Lees onze recensie van Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer terug.

Plundering, Antjie Krog

In de gedichtenbundel Plundering zoekt de Zuid-Afrikaanse Antjie Krog (1952) naar houvast in een geplunderde wereld, waarin witte en zwarte blikken elkaar veroordelen en de taal langzaam verdwijnt. Haar gedichten zijn intiem, hartverscheurend eerlijk en geëngageerd. Over de plek die ze inneemt in de wereld en die de wereld inneemt in haar. De dichter of de lyrische ik voelt hoe de ouderdom haar beïnvloedt: het lichaam takelt af, soms is ze een woord kwijt, de liefde is vooral een herinnerde liefde. Krog dicht recht het hart in. Lees onze recensie van Plundering van Antjie Krog terug.

De onbedoelden, Cobi Baars

De onbedoelden , de vierde roman van Cobi van Baars, is gebaseerd op een waargebeurd adoptiedrama in het katholieke Limburg van de jaren zestig. Een verbijsterend verhaal over de scheiding van een babytweeling bij adoptie, onder aanvoering van de Raad voor de Kinderbescherming en meneer pastoor. Van Baars introduceert een alwetende verteller die, ingenieus gedoseerd, laat zien wat de implicaties zijn voor alle betrokkenen als de doofpot opengaat wanneer de meisjes 21 jaar zijn. Een verteller die een verbond sluit met de lezer en zo lucht en speelsheid biedt bij de ontrafeling van een wurgend geheim. Lees onze recensie van De onbedoelden van Cobi van Baars terug.

Lessen, Ian McEwan

In zijn omvangrijkste roman tot nu toe, en een van zijn beste, schrijft Ian McEwan meeslepend over het leven van een man die speelbal wordt van wereldpolitiek en privéperikelen. Lessen beslaat zes decennia in het leven van verteller Ronald Baines, die vanaf zijn veertiende het seksslaafje is van zijn dominante pianolerares, zijn talent verkwanselt en als middendertiger na de verdwijning van zijn vrouw alleen achterblijft met een zoontje, om met een pijnlijk autobiografische roman gevierd bestsellerauteur te worden. Een overvol leven met echo’s van McEwans eigen biografie. Lees onze recensie van Lessen van Ian McEwan terug.

Een afwezige moeder, Emma Marsantes

De Franse Emma Marsantes debuteerde met de inktzwarte roman Een afwezige moeder. Mia kijkt terug op haar jeugd in Neuilly – een opvliegende, gewelddadige vader, een bloedmooie, depressieve moeder en een broer die haar verkracht. De schrijfster lapt de literaire vuistregel ‘show, don’t tell’ aan haar laars. Mia heeft al een heel leven gezwegen en ze vertelt ons nu onsmakelijk precies wat er gebeurde en hoe het haar heeft misvormd. Toch wil je doorlezen: het kolkende proza grijpt je bij de strot en sleurt je mee. Lees onze recensie van Een afwezige moeder van Emma Marsantes terug.

De zelfdenker, Karel van het Reve (1921-1999), Willem Melching

De dag na de dood van Karel van het Reve schreef Gerard Reve over zijn ‘geleerde broer’: ‘Voor kunst en toneel had hij geen enkel gevoel. Die oppervlakkige visie op het bestaan gaf hem overal een entree: er was niets in hem dat iets persoonlijks had.’ Dan liever Willem Melching, die in De zelfdenker helder uitlegt waarom Karel van het Reve de beste essayist van Nederland was. Wat deze biografie vooral zo aantrekkelijk maakt, is de ontleding van het denken van Van het Reve, die in vanaf juli 1967 een jaar lang correspondent was van Het Parool in de Sovjet-Unie en teksten naar het Westen smokkelde van Russische dissidenten zoals Amalrik en Sacharov. Lees onze recensie van De zelfdenker terug.

Neem nooit een beste vriend, Erna Sassen

Geen Nederlandse auteur spreekt de taal van jongeren vloeiender dan Erna Sassen. In een wervelstorm van verontwaardiging, paniek en schuttingwoorden voert ze in Neem nooit een beste vriend de lezer mee in het brein van de zeventienjarige vmbo’er Joshua. Een tobberige puber met een bot gevoel voor humor. Over seks met oudere vrouwen, gaat het, anorexia en overdreven ‘woke-heid’. Ook Thierry Baudet en prins Bernard junior komen voorbij in deze onbedaarlijk geestige jongerenroman. Lees onze recensie van Neem nooit een beste vriend van Erna Sassen terug.

Citizen, Amerikaanse lyriek , Claudia Rankine

Het nu vertaalde Citizen, Amerikaanse lyriek uit 2014 van Claudia Rankine is een poëtische aanklacht tegen systemisch alledaags racisme in Amerika. Een mengvorm van prozagedicht en (beeld)essay. Een verzameling getuigenissen van (onbekende) Amerikanen en beschouwingen en analyses van het werk van kunstenaars, schrijvers en sporters als Hennessy Youngman, James Baldwin en Serena Williams. Nog steeds verschrikkelijk actueel. Hoe het sommige situaties onmogelijk is om je niet bewust te zijn van je achtergrond en geschiedenis.