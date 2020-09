Dit zijn alle Gouden Kalf-nominaties van 2020

Beeld ANP Kippa

Mi vida en De belofte van Pisa, beide geregisseerd door Norbert ter Hall, volgen met vier nominaties. Dat is maandagavond bekendgemaakt in een livestream van de festivaltalkshow, gepresenteerd door Bahram Sadeghi en René Mioch.

Beste film

In de race voor het belangrijkste Gouden Kalf – dat voor de beste film – zijn behalve Bumperkleef en Kapsalon Romy ook Mi vida, de kaskraker De beentjes van Sint-Hildegard (al meer dan 700.000 bezoekers) en Buladó, waarmee het festival vorige week vrijdag werd geopend. Het is de enige Kalverennominatie voor Buladó; het magisch-realistische drama van Eché Janga is wel genomineerd voor de KNF-Prijs van de Nederlandse filmcritici.

Instinct, de openingsfilm van vorig jaar, maakt kans op drie kalveren: Halina Reijn en Esther Gerritsen zijn genomineerd voor hun scenario, Marwan Kenzami is genomineerd als beste acteur, Carice van Houten als beste actrice.

Beste actrice

Van Houten (die al vijf Gouden Kalveren won) en Reijn (die in 2007 haar enige Gouden Kalf won voor haar rol in de miniserie De prins en het meisje) maken ook kans op het Kalf voor beste actrice in een televisiedrama, voor hun beider hoofdrol in Red Light, de serie die ze samen initieerden en die vanaf 19 februari te zien is op NPO1. Red Light is ook genomineerd als beste televisiedrama.

In de categorie beste actrice maken behalve Van Houten ook Beppie Melissen (Kapsalon Romy) en Loes Luca (Mi vida) kans; Kenzami heeft concurrentie van Shahine El-Hamus (De belofte van Pisa) en Jonas Smulders (Paradise Drifters).

Regie

De strijd om het regiekalf gaat tussen Lodewijk Crijns (Bumperkleef), Mischa Kamp (Kapsalon Romy) en Elbert van Strien (Marionette). Het kalf voor beste kostuumontwerp, dat deze editie voor het eerst wordt uitgereikt, gaat naar Alette Kraan (Mi vida), Manon Blom (Goud) of Bho Roosterman (Penoza, the final chapter).

Behalve Carice van Houten zijn er deze veertigste editie nog twee dubbele nominaties: Shahine El-Hamus voor beste acteur (De belofte van Pisa) en beste acteur in tv-drama (Lieve Mama); sound designer Marco Vermaas voor Bumperkleef en Marionette. Ook opmerkelijk: Regisseur Boris Gerrits is postuum genomineerd voor zijn lange documentaire Lamentations of Judas.

Academysysteem

De nominaties voor speelfilm zijn bepaald volgens het Academysysteem, waarbij een grote groep vakgenoten de winnaars kiest. De groep stemgerechtigden bestaat uit Gouden Kalf-winnaars sinds 1981 in alle categorieën, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en uit leden van de Dutch Academy For Film.

De winnaars worden vrijdagavond 2 oktober bekendgemaakt op het Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht.