Dit was North Sea Jazz 2022: van een beetje saai tot huiveringwekkend goed

De keuzestress voelde als vanouds na twee gemiste edities van het North Sea Jazz Festival. Het rapport van drie dagen boordevol muziek in Ahoy, zonder de illusie compleet te zijn.

Erykah Badu 7

Ze maakt haar entree met een heksenhoed, een lang vest met gala-allure vanwege de gouden pailletten en geeft het begrip attitude een nieuwe dimensie. De mysterieuze zangeres gedraagt zich als de koningin van het festival. Zoals wel vaker laat de diva haar band tien minuten opwarmen voordat het haar behaagt zich aan het gepeupel te tonen, maar dan brengt ze een fascinerende, zij het korte show. Haar hiphop, soul en R&B zou wat meer aandacht mogen krijgen dan haar ego, maar saai is het deze vijf kwartier geen moment.

Trombone Shorty & Orleans Avenue 8,5

Dit soort acts zijn een verademing. Troy Andrews, alias Trombone Shorty, neemt een meesterlijke band mee en blaast de zaal letterlijk en figuurlijk omver met funk en soul waarbij de trombone en saxofoons voorrang krijgen. De Amerikanen leveren een energieke set af waarbij Andrews (36) zowel zijn band als het publiek uitbundig dirigeert. Voor North Sea Jazz is Trombone Shorty geen onbekende, maar als hij elke keer zo voor de dag komt, mag hij zeker blijven terugkomen.

Ledisi & Lisa Fischer met het Metropole Orkest 10

De slotdag moest eigenlijk nog beginnen, maar wie om vier uur een zetel heeft bemachtigd in de Amazon-zaal behoort tot de winnaars van de dag, of eigenlijk van het festival. De Amerikaanse zangeressen Ledisi en Lisa Fischer brengen in samenwerking met het vlekkeloos spelende Metropole Orkest een formidabele ode aan Nina Simone. Ze flirten met elkaar, met dirigent Jules Buckley en met het publiek en zingen op topniveau. Ledisi's zang op Ne me quitte pas, het lied van Jacques Brel dat Nina Simone coverde, is huiveringwekkend goed. Dat vindt ook Lisa Fischer, die haar tranen met moeite bedwingt: ‘Ik dacht aan het buiten zetten van de vuilnisbak’. Een magistraal optreden.

Michael Kiwanuka 6,5

Een headliner voor wie de Nile-zaal te groot is. Muzikaal is er op 35-jarige Brit niets aan te merken, maar wat blijft hij gevoelsmatig op grote afstand van zijn publiek, terwijl je niet per se een begenadigde redenaar hoeft te zijn om contact te maken met je publiek. Het is alsof je naar een dvd kijkt, waar jouw aanwezigheid er niet toe doet. Dat leidt ertoe dat Kiwanuka in Ahoy nauwelijks raakt en ontroert. Het wordt zelfs een beetje saai. Zonde, want het klinkt wel erg goed.

Diana Ross 8

De grootste ster van dit festival is geprogrammeerd op de openingsdag. Na haar vocaal erg wankele optreden op Glastonbury vrees je het ergste, maar Ross (78) is ondanks een bloedhete Nile-zaal op dreef en werkt zich met verve door haar omvangrijke hitrepertoire heen. Baby Love, Stop! (In the name of love), I'm coming out, Upside Down, het houdt niet op. De dip zit hem in het nieuwe repertoire en in haar vocale miskleun in Do you know where you're going to. Daarna herpakt de oververhitte soul- en discodiva zich. Dat ze nadrukkelijk steunt op haar band en haar vier achtergrondzangers zal het publiek in de zaal worst zijn.

Nile Rodgers & Chic 8,5

Ben je programmeur van een festival en zoek je een zekerheidje? Bel dan Nile Rodgers (69), de hitkunstenaar die gegarandeerd levert. Makkelijk? Misschien. Maar maakt dat uit, als een afgeladen Nile-zaal (hoe toepasselijk) als één man/vrouw staat te dansen? Notorious (Duran Duran), Let's Dance (David Bowie), Material Girl (Madonna), Get Lucky (met Daft Punk en Pharrell Williams), Upside Down (dat Diana Ross een avond eerder op hetzelfde podium ook zong) en dan zijn Chic-hits als I want your love en Good Times nog niet eens genoemd. Funky, soulful, helemaal raak.