Dit was het mooiste in de theaters in de eerste helft van 2023

Van uitbundige musicalklassiekers tot een ingetogen mimevoorstelling met zorgbehoevende acteurs: de eerste helft van 2023 was een rijk halfjaar in de theaters. Dit waren volgens Paroolrecensenten de mooiste theatervoorstellingen.

Dans, cabaret, toneel en jeugdtheater: er wordt weer waanzinnig veel geproduceerd op podia en op verrassende locaties in de buitenlucht. Harde genregrenzen zijn bijna niet meer te trekken. Een opera is ook een musical (Mozarts Zauberflöte), dans heeft ook tekst (Als het anders loopt) en toneel in Internationaal Theater Amsterdam voelt als een rockconcert (Penthesilea). De zomer belooft nog een paar mooie festivals (Julidans, Over het IJ en de Parade), daarna begint in september het nieuwe seizoen met grote beloften en fijne verrassingen.

10. Mozarts Zauberflöte – the next generation door Theateralliantie & Opera2day

Het is de Capitoolbestormers van Trump gelukt om de democratie omver te werpen. Als zijn opvolger Sarastro nóg vrouwonvriendelijker en repressiever blijkt dan de blonde kuif komen prinses Pamina (de Vlaamse musicalactrice Sofia Ferri) en haar moeder, de Koningin van de Nacht (Svenja Gabler) in actie. Regisseur Theu Boermans en scriptschrijver Frans van Deursen hebben flink aan de verhaallijn van Mozarts Zauberflöte gesleuteld, maar de muziek is ongemoeid gelaten, en dat levert een uiterst spectaculaire, grofgebekte, feministische, cabareteske versie op van de klassieke opera. Lees onze recensie van Mozarts Zauberflöte terug.

9. Sweeney Todd door Medialane i.s.m. DeLaMar

Mevrouw Lovett bakt gore, onverkoopbare pasteitjes. Als ze er mensenvlees doorheen draait, blijken de pasteitjes een hit, maar daarvoor moet dus wel gemoord worden. Dat doet de wraakzuchtige kapper Sweeney Todd voor haar. Een bizar verhaal, waar Stephen Sondheim spannende, lastige, moderne opera-achtige muziek onder heeft gezet. Het is een van de vele hoogtepunten uit zijn oeuvre, perfect uitgevoerd door Simone Kleinsma en de Vlaamse bariton Hans Peter Janssens in een sober, donker, maar zeer effectief decor. Lees onze recensie van Sweeney Todd terug.

8. Help I Need Some Body door Bambie en DeGasten

Wat betekent ‘zorg’, en wie draagt zorg voor wie? In Help I Need Some Body, een samenwerking tussen Mimetheatergroep Bambie, theatergezelschap DEGASTEN en Theater LeBelle staat hulp vragen versus hulp bieden centraal. Het levert een snelkookpan van absurde, poëtische situaties op, opgevoerd door zeventien acteurs. In razend tempo verwisselen de spelers van rol. Zo wordt de zorgbehoevende ineens zorggever, en vice versa. Negentig minuten lang gieren de muziek, teksten en personages door je lijf, en echoën daar na. Lees onze recensie van Help I Need Some Body terug.

Help I Need Some Body. Beeld Ben van Duin

7. La Reina del Metal door Vanesa Aibar en Enric Monfort

Op een podium dat bezaaid ligt met stalen objecten en omringd door een vierkant gordijn van metalen kettingen zetten bailaora (flamencodanseres) Vanesa Aibar en slagwerker Enric Monfort een industriële flamencovariant op de planken. Uit het surround speakersysteem horen we vervormde en galmende geluiden van roffelende hakken, gekwelde zang en een woeste collectie percussie-instrumenten. Rauw, gespierd, virtuoos en dansend op de rand van de uitputting: een memorabele opening van het festival Flamenco Biënnale. Lees onze voorbeschouwing op La Reina del Metal terug.

6. Als het anders loopt door Het Houten Huis / plan-d / Club Guy & Roni

Een familievoorstelling over het doolhof van de zorgbureaucratie: dat klinkt onaantrekkelijk, maar pakt geweldig uit. In een (ver)wonderlijke mengeling van dans, tekst, slapstick, muziek, vormgeving en beeldend theater breekt de voorstelling een lans voor de menselijke maat in de overgereguleerde zorg. De makers hebben een opmerkelijk inclusieve verzameling performers bijeen gebracht. In een uitzonderlijk staaltje multidisciplinaire samenwerking – waarbij decor én performers steeds in beweging blijven – slagen ze erin om een prangend maatschappelijk probleem te vertalen naar een enerverende, grappige én ontroerende theatrale vorm. Lees onze recensie van Als het anders loopt terug.

Als het anders loopt door Het Houten Huis. Beeld Het Houten Huis

5. n00b – n00b speelt n00b

De hype was n00b vooruit gesneld, maar Isabelle Kafando en Laura Bakker maken hem met hun debuutvoorstelling volledig waar. Het zijn niet alleen uitstekende performers, die door hun tegenstellingen perfect bij elkaar passen, maar dit jonge duo legt onder vrijwel elke sketch nog een interessante bodem ook. Het gaat vaak over onzekerheid die wordt verpakt in geveinsde arrogantie, waarbij ze de randen van de goede smaak met gepaste bravoure verkennen. n00b is het nieuwe Droog Brood voor een jonge, hippe generatie. Lees onze recensie van n00b speelt n00b terug.

4. Brothers door Ashton Brothers

Met veel vers bloed beginnen de Ashton Brothers aan het volgende hoofdstuk in hun carrière. De ingrediënten – variété, acrobatiek, slapstick, muziek en ontroering – zijn niet veranderd. Het maatschappelijke engagement wordt dit keer echter volledig omarmd. Gelukkig zijn de mannen slim genoeg om hun boodschap over het milieu te verstoppen in hoogwaardig entertainment. Vrijwel alle nummers zijn raak, met de zinsbegoochelende finale als ultieme uitsmijter. De Ashtons kunnen een zaal nog altijd volledig op zijn kop zetten. Lees onze recensie van Brothers door Ashton Brothers terug.

The Ashton Brothers. Beeld Jaap Reedijk

3. Stom door HNTjong

Ziggy zwijgt. Al maanden wordt ze van praatdokter naar praatdokter gesleept, al maanden duikt ze verder en verder in haar rode pufferjas weg. In de jeugdvoorstelling Stom behandelt regisseur en schrijver Casper Vandeputte op invoelende wijze de complexiteit van een kind dat vastzit in gevoelens die haar een paar maten te groot zijn. En dus trekt ze een muur op. Mooi is hoe de voorstelling haar zwijgen geluid geeft via Kaspar Schellingerhout en zijn elektrische gitaar. Om maar te benadrukken dat zwijgen heel veelzeggend kan zijn. Lees hoe jeugdtheatergroep HNTJong zo succesvol werd.

2. Penthesilea door ITA (regie Eline Arbo)

Dit waanzinnige rock-/pop-/theaterspektakel van de aanstaande nieuwe artistiek directeur van ITA is een intense, sensuele, sexy en toxische belevenis. Alle acteurs zijn ineens ook muzikant – ze gaan tekeer op toetsen, snaren en percussie. Vooral actrice Maria Kraakman beukt het drumstel voortreffelijk aan flarden. Het spel van mannelijkheid en vrouwelijkheid, geweld en tederheid, én uiteraard de muziek, dreunen nog lang na. Lees onze recensie over Penthesilea terug.

1. The Story of Travis

Met The Story of Travis, een Nederlandse spin-off van Lorraine Hansberry’s Amerikaanse klassieker A Raisin in the Sun (1959), levert regisseur Romana Vrede een muzikaal zinderend meesterwerk. Het verhaal volgt een zwarte, oude man die de confrontatie aangaat met zijn familiegeschiedenis, gekenmerkt door racisme en armoede. De vertalingen door Esther Duysker zijn magisch-realistisch, golvend en verrukkelijk als de zee. Ze leggen zich toe op familiedynamiek, op doorgegeven trauma’s en pijn die misschien wel nooit ophoudt. Ook gelijkheid en zwarte emancipatie passeren de revue. Een voorstelling met ijzersterke rollen van onder anderen Jennifer Muntslag, Joy Wielkens en Yamill Jones. Lees onze recensie van The Story of Travis terug.

The Story of Travis. Beeld Mark Bolk