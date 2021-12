Dit was het modejaar 2021 volgens Fiona Hering: van een drama met coolsculpting tot virtuele tas

2021 was een memorabel modejaar, mede door het onverwachte overlijden van een aantal ontwerpers en markante personen en door samenwerkingen tussen modehuizen. Het was ook het jaar waarin Kim Kardashian voor een samenwerking werd gevráágd door Fendi, en virtuele MetaBirkintassen een miljoen dollar opbrachten. Zeventien hoogte- en dieptepunten.

1. Droom verwezenlijkt

Alber Elbaz overleed in april op 59-jarige leeftijd in een Parijs ziekenhuis aan covid. De humoristische Israëlische ontwerper werkte veertien jaar voor modehuis Lanvin, bij zijn aantreden volledig ingedut, bij zijn vertrek: een van the hottest tickets in town. Daarna stond hij twee jaar aan het roer van Yves Saint Laurent, waar hij werd ingeruild voor Tom Ford. Elbaz verdween vijf jaar uit beeld, om in januari dit jaar met een knaller terug te komen: zijn eigen AZ Factory, een mix van mode en entertainment in samenwerking met luxeconglomeraat Richemont. Elbaz verwezenlijkte naar eigen zeggen zijn droom met deze ‘smart fashion that cares’, oftewel slimme, comfortabele, easy jurken, die het leven van vrouwen zouden vergemakkelijken. Dit door traditionele couturetechnieken te mixen met technisch vernieuwende stoffen, waarvoor hij onder meer bij breiwizard Borre Akkersdijk in Amsterdam aanklopte.

Virgil Abloh. Beeld Getty Images

2. ‘Designer of progress’

Op 28 november werd de internationale modewereld overvallen door het overlijden van Virgil Abloh, slechts 41 jaar, die leed aan een zeldzame vorm van hartkanker. De oprichter van Off-White en creative director van Louis Vuitton menswear, skater, architect en dj werd in korte tijd een held voor velen. ‘The designer of progress’ noemde Vogue hem in een necrologie. De eerste Afro-Amerikaanse designer aan het hoofd van het prestigieuze LV. Zijn ontwerpen, voornamelijk luxe streetwear, zag hij als bijproducten van een groter geheel: het bouwen aan een niet-elitaire wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemden, waarbij hij kansen creëerde voor degenen die over het hoofd worden gezien in de conventionele modewereld. Zo maakte hij in 2017 outfits voor Melting Passes, een voetbalteam van geïsoleerde jongeren in Parijs zonder verblijfsvergunning, die geweerd worden uit de officiële competitie. Voor zijn LV-debuut in 2018 nodige hij 3000 modestudenten uit. Voorbeeld van zijn invloed: de brede geel-zwarte banden met merknamen aan tassen in het straatbeeld: allemaal gejat van Abloh. Speculatie: zijn vriend Kanye West zou hem gaan vervangen bij LV.

Carré Otis. Beeld Getty Images

3. Aangifte

Actrice en voormalig model Carré Otis deed in augustus eindelijk aangifte tegen Gérald Marie, de gevallen Franse topman van Elite Model Management Europe, die ondanks eerdere beschuldigingen én een BBC-documentaire uit 1998 (!) waarin zijn schokkende omgang met jonge, kwetsbare modellen voor iedereen zichtbaar was, nog steeds vrij rondloopt. Otis werd in 1986 op 17-jarige leeftijd diverse malen door Marie verkracht; inmiddels zijn er meerdere slachtoffers opgestaan. Tegen de 15-jarige Canadese Shawna Lee zei Marie (destijds 42) na het dichtritsen van zijn gulp dat ze niet zo moest miepen, dat ze anders maar ergens ‘hamburgers moest gaan flippen’. Otis maakte op de valreep ­gebruik van de New York Child Victims Act (sluitingstermijn 14 augustus 2021), die slachtoffers van kindermisbruik in staat stelde een civiele zaak aan te spannen tegen degenen die hen lang geleden beschadigd hebben, ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken. Stand van zaken nu: nog nada.

Karen Elson. Beeld Getty Images

4. Boekje open

Op de valreep van het jaar deed het Britse model Karen Elson in The Guardian een boekje open over body shaming en machtsmisbruik in de mode-industrie. Elson is al twee decennia één van de grote namen in de business, Karl Lagerfeld noemde haar ‘the beauty of the new millennium’. “Soms is er een dunne lijn tussen modellen- en escortwerk,” stelt ze. Elson werd ook vertegenwoordigd door Elite-topman Gérald Marie, maar had mazzel dat ze als ‘a bit odd-looking and ginger’ waarschijnlijk zijn type niet was. Ze boekt inmiddels al vier jaar haar eigen shoots.

5. Kluizenaar

Linda Evangelista, de Canadese voor wie de term ‘supermodel’ is uitgevonden, kwam in september in The New York Times naar buiten met het verhaal hoe coolsculptingbedrijf Zeltiq Aesthetics haar gezicht en lichaam geruïneerd heeft. Coolsculpting is het bevriezen van vetcellen om af te slanken. Het model bekende al vijf jaar als kluizenaar te leven en de deur niet meer uit te durven. Ze vraagt 50 miljoen dollar voor verloren inkomsten en emotionele nood. Wordt vervolgd.

Mark Zuckerberg. Beeld Getty Images

6. Metaverse

Mark Zuckerberg presenteerde zijn visie van de metaverse, een virtuele wereld waarin alles mogelijk is. Vergaderen in een Supermanpak, met acht armen op de maan touwtjespringen, álles is mogelijk. En wat droeg Zuckerberg tijdens de presentatie? Een simpel zwart T-shirt.

7. Witte skioverall

Opkikker tijdens de lockdown: Netflix zette de miniserie Halston online, die een inkijk biedt in het over the top leven van de flamboyante Roy Halston Frowick, een schitterende rol van Ewan McGregor. Discovery+ kwam met de documentaire Lady Gucci, en als kers op de taart was daar in december dan het langverwachte House of Gucci. Afgekraakt, érg lang, maar Adam Drivers invloed op de piste zal vast en zeker zichtbaar zijn. Wie-o-wie wil er géén witte skioverall?

8. De deur gewezen

Een maand na het tonen van zijn SS’22-collectie voor Bottega Veneta, werd de Britse ontwerper Daniel Lee de deur gewezen bij het Italiaanse modehuis. Zijn avontuur mocht slechts drie jaar duren. Door luxegoederenconcern Kering, eigenaar van het modehuis, werd zijn visie de hemel in geprezen. Waar-o-waar ging het dan toch mis?

9. Op de kaart

Als er één Nederlandse ontwerper is die zich dit jaar wereldwijd op de kaart heeft gezet, dan is dat Mohamed Benchellal. De Marokkaanse Amsterdammer ging er in januari met de Vogue Fashion Prize voor Arabisch talent vandoor. In november won hij ‘beste collectie’ bij de Fashiontrust Arabia Prize. Hij werkte samen met warenhuis Galeries Lafayette en verkoopt bij Net-A-Porter. Een greep uit de bekende vrouwen die zijn couturejurken dit jaar droegen: Sharon Stone, Drew Barrymore, Maye Musk, Priyanka Chopra, Alicia Keys én Natalia Vodianova, hallo-o, model en schoondochter van Bernard Arnault, de topman van luxeconglomeraat LVMH.

June Newton. Beeld Getty Images

10. ‘He is first’

June Newton, fotograaf en weduwe van Helmut Newton, overleed in april op 97-jarige leeftijd. Als actrice was ze bekend onder het pseudoniem June Brunell, als fotografe onder Alice Springs, maar ze was vooral Helmuts partner. Het duo was onafscheidelijk. Ooit door Vogue gevraagd hoe dat werkt, twee fotografen op een kussen, antwoordde ze: ‘I will never compete with Helmut. There are two of us and I love him and he’s the photographer. Wherever he goes, I go with him. He is first.’

DHL-kleding van Vetements. Beeld Vetements

11. Intieme salonshow

De coutureshow van de eeuw werd ie wel genoemd, de eerste Balenciagacoutureshow sinds 1967, toen de Spaanse couturier Cristóbal Balenciaga de deur van zijn modehuis achter zich dichttrok. Reden: ‘There is no one left to dress’. Demna Gvasalia, de man die voor zijn merk Vetements gele DHL-jassen kon verkopen voor 600 dollar, pakte de draad weer op met een intieme salonshow. Balenciaga wordt nog altijd gezien als het meesterbrein op couturegebied, maar Gvasalia bracht het er op zijn manier niet slecht vanaf.

12. Huwelijk tussen modehuizen

‘High-low collabs’ (samenwerking tussen een luxe- en een mainstreammerk) zijn nog steeds populair, maar niet eerder gingen twee prestigieuze modehuizen samenwerken. Het huwelijk tussen Gucci en Balenciaga blijft de scoop van 2021. Sleutelsilhouetten van het ene merk werden voorzien van het logo van de ander. Kim Jones, artistiek directeur van Fendi, en Donatella Versace deden een soortgelijke ‘job swap’, wat resulteerde in de monogram-tastic show ‘Fendace’ in Milaan.

Onder goed van Fendi x Skims. Beeld Fendi x Skims

13. Fendi en Skims

Eveneens memorabel: de zogeheten power collab tussen Fendi’s Kim Jones en Skims, het shapewearmerk van Kim Kardashian. Denk panty’s bezaaid met Fendi’s Zucca-embleem en het Skimslogo. De limited edition capsulecollectie was in no time uitverkocht. Niet in de laatste plaats omdat Kim zelf model stond voor de foto’s van Steven Meisel. Samen met onder meer Precious Lee en Tianna St. Louis.

Ruud van der Peijl. Beeld Lonneke van der Palen

14. Zoveel talenten

Met het overlijden van stylist, fotograaf en dj Ruud van der Peijl (60) verloor de Amsterdamse creatieve scene een van de meest markante personen. Met zijn avant-gardistische ideeën was hij zijn tijd vaak ver vooruit. “Hij had zoveel talenten, misschien wel te veel voor in één lichaam,” zei de voormalig creative director van Vogue Nederland over Van der Peijl.

15. 24/7 stand-by

Sarah Keller overleed in april, slechts 53 jaar oud, aan longkanker. Met Paparazzi Model Management zette ze in Amsterdam een van de meest prestigieuze bureaus op, dankzij haar scherpe oog voor edgy editorial modellen en voorkeur voor karakterkoppen. Ze blonk uit in talentbegeleiding en onderhandelingsskills, reisde zoveel mogelijk met haar modellen mee en stond 24/7 stand-by, lang voordat het gebruikelijk werd in de business. Lang was ze een van de weinigen die in de potentie van Doutzen Kroes geloofde. “Ze heeft echt voor Doutzen geknokt,” aldus Paparazzidirecteur Mo Karadag.

Yeliz Çiçek kosteloos Beeld Nosh Neneh

16. Stekker eruit

In mei trok het Amerikaanse uitgeefconcern Hearst de stekker uit acht van zijn twintig Nederlandse titels, waaronder Vogue, Glamour en mannenblad Esquire. Lichtpuntje: voor Vogue werd een nieuwe uitgeefpartner gevonden, Bloom Creative; de titel zal in februari weer verschijnen. De nieuwe hoofdredacteur: Yeliz Çiçek, voorheen adjunct van Glamour en (heel even) hoofdredacteur van Linda Meiden.

Een virtuele NFT-Hermèstas. Beeld Mason Rothschild

17. NFT’s

De modewereld heeft de NFT (non-fungible token) ontdekt. Al moeten diehard crypto traders nog wennen aan de waarde van mode-items. Dolce & Gabbana cashte 6,1 miljoen dollar voor een NFT-collectie van negen stuks. Zogeheten MetaBirkins, honderd unieke virtuele kunstenaarsversies van de beroemde Hermèstas leverden een krappe miljoen dollar op.