Dit was een revanche voor Janine Abbring én de formule van Zomergasten

Alfred Birney in Zomergasten. Beeld VPRO

De Zomergastenuitzending rond schrijver Alfred Birney was al twee uur op streek toen hij bijna tussen neus en lippen door verklapte dat hij als twintiger jarenlang op straat heeft geleefd. Dat kon er ook nog wel bij...

Als kleuter kreeg hij de bloedige anekdotes te verwerken van zijn Indische vader die de vuile klusjes opknapte voor de kolonisator, tot martelingen aan toe. Birney schreef daarover eerder zijn bestseller De tolk van Java. Toen hij 13 was, werd hij uit huis geplaatst. Hij dacht toen dat álle kinderen slaag kregen van hun vaders.

Welke gevolgen het oorlogsverleden van zijn vader hadden voor hem persoonlijk kwamen bij Zomergasten bijna terloops ter sprake en dat was niet eens vreemd. Het paste allemaal naadloos in Birneys betoog -een pamflet bijna- over de manier waarop Nederland blind is geweest voor de dekolonisatieoorlogen. Birney noemt het: ‘geïnstitutionaliseerd zwijgen’. Vergeleken met de impact die ‘Vietnam’ heeft gehad op de Amerikaanse samenleving is het hier ijzingwekkend stil gebleven over de verschrikkingen in het vroegere Nederlands Indië - van de kant van de overheid, cultuur, media. Pas vorig jaar haalde een film hierover de bioscopen.

Hoe die trauma’s tot de dag van vandaag doorwerken, was een kolfje naar de hand van presentator Janine Abbring. Die kon zich mooi revancheren voor de verloren avond van vorige week. De persoonlijke vragen die bij zangeres Sevdaliza waren als trekken aan een tijdens de Slag bij Waterloo gesneuveld paard kwamen nu als geroepen. Conclusie: Birney heeft zich nog nooit ergens thuis gevoeld. Tegen Abbring: “Ik hoop dat jij met Nils Holgersson bent opgegroeid.”

Behalve voor Abbring was het ook een revanche voor de Zomergastenformule: een live-programma dat drie uur lang kan boeien met het rijke leven van een gast die niet allang kind aan huis is in alle talkshows. Zo hoort Zomergasten te zijn.

Reageren? hanlips@parool.nl.