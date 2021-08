Dit was een lekker onbezorgde aanloop naar het journaal, nu de wereld in brand staat

Een huis vol. Beeld -

Pannenkoeken bakken voor een groot gezin, daar is dus geen bal aan. Het was zomaar een les die Lips leerde in de nieuwe serie afleveringen van reallifesoap Een huis vol. “Het is ondankbaar werk,” zeiden Cynthia en Iven Cudogham uit Amsterdam terwijl opa zich in het zweet werkte aan het fornuis voor hun zeven kinderen. “Je bent anderhalf uur aan het bakken en het is binnen vijf minuten op.”

Gisteren gingen de Cudoghams opa helpen met verhuizen, wat alleen al een heel gedoe was omdat ze nooit allemaal tegelijk in een deelauto passen. Uiteraard namen de kinderen op weg naar het leeg te ruimen huis hun speelgoed mee, zoals een handvol hockeysticks of een tekendoos, waar de benjamin van het gezin bijna onder bezweek.

Lips mag graag kijken naar het regelmatig terugkerende niemendalletje over grote gezinnen. Het is een lekker onbezorgde aanloop naar het achtuurjournaal, nu de wereld weer eens in brand staat. Tegelijk is het natuurlijk een waar schrikbeeld. Hoe schaffen die papa en mama das?

Zo veel stemmen die door het huis schallen. Zo veel monden om te voeden. Zo veel blikken die elkaar kruisen en dan per ongeluk of een beetje expres om het even welke broer of zus kunnen ergeren en, gewoon omdat het kan, treiteren tot er eentje begint met meppen of janken.

Maar er zijn dus gezinnen waar dat schijnbaar nooit gebeurt door een soort superhelden van ouders. Het ziet er reuze gezellig uit. Iven, die Lips herkende van het kinderprogramma dat hij presenteerde bij AT5, hield de sfeer erin. Een ander gezin dat wordt gevolgd telt zelfs elf kinderen en een kleinkind. Maar daarmee is het huis dus niet vol, hooguit een beetje druk. Want vol? Zoals we zagen in het journaal: Het vliegveld van Kabul, dat is pas vol.

Reageren? hanlips@parool.nl.