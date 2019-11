Dit was de allerlaatste keer The Fatal Flowers in Paradiso

De tour van de groep, die in 1990 uit elkaar was gegaan, begon op 30 mei op het festival Dauwpop en eindigde een maand later met twee shows in Paradiso. Vrijdag verschijnt online de e.p. Live at Paradiso, met drie songs van de groep, waaronder hun bekendste nummer ‘Younger Days’. Bijbehorende filmbeelden, die werden geschoten door regisseur Rogier van der Ploeg, zijn hier exclusief te zien.

The Fatal Flowers trad tijdens de reünie aan in de klassieke bezetting met Richard Janssen (zang, gitaar), Henk Jonkers (drums), Robin Berlijn (gitaar) en Geert de Groot (bas). De groep werd voor de gelegenheid aangevuld met JB Meyers op orgel. De andere twee songs in de Paradiso-video zijn ‘How Many Years’ en ‘Rock & Roll Star’.

Rogier van der Ploeg speelde vroeger gitaar in de bands Soviet Sex en Blue Murder. Daarna werd hij een succesvol reclameman. Een door hem geregisseerde commercial voor Rolo (het filmpje met de olifant) werd in 2016 onderscheiden met de Gouden Loekie Aller Tijden.