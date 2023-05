Dit waren de 5 beste series om te bingen van mei 2023

India Amarteifio in Queen Charlotte – A Bridgerton Story. Beeld LIAM DANIEL/NETFLIX

1. The Diplomat (Netflix)

Wie houdt van internationale intriges wordt op zijn wenken bediend in de zesdelige serie The Diplomat.

Alles draait om het diplomatenpaar Kate en Hal Wyler, vertolkt door Keri Russell en Rufus Sewell. Hij is een voormalige Amerikaanse ambassadeur en een onverbeterlijke ijdeltuit.

Zijn vrouw heeft haar sporen verdiend als diplomaat in het Midden-Oosten en is gewend om in de luwte te opereren. Tot haar afgrijzen wordt zij van de ene op de andere dag benoemd tot ambassadeur namens Amerika in Engeland.

The Diplomat geeft een geestig en chaotisch inkijkje in dit milieu. Voor de kijker is het een bonus om de opgevoerde regeringsleiders met echte politici te vergelijken. Is de onbehouwen Britse premier die voortdurend Churchill citeert gebaseerd op Boris Johnson?

2. Workin’ Moms (Netflix)

Workin’ Moms is voor elke werkende moeder, maar ook voor vaders, en wellicht ook voor niet-ouders, een feest der herkenning. Zes seizoenen wist de Canadese maker en actrice Catherine Reitman (die zelf ook de ambitieuze pr-vrouw Kate Foster speelt) haar kijkers gênante, pijnlijke, confronterende en ontroerende situaties uit het moderne ouderschap voor te schotelen.

In het zevende en tevens laatste seizoen vliegen de personages soms een beetje uit de bocht, zoals de knotsgekke Val (Sarah McVie) die een soort superkoe wordt als ze ontdekt dat er nog melk uit haar tepels komt. Maar de herkenbaarheid voert de boventoon en het is heerlijk om jezelf in een serie zo geestig weerspiegeld te zien.

3. The Night Agent (Netflix)

Op het eerste gezicht lijkt The Night Agent op een gladde Amerikaanse spionageserie waarvan er dertien in een dozijn bestaan. Maar al snel krijgt de serie vaart en verlang je als kijker naar het, al aangekondigde, tweede seizoen.

The Night Agent draait om FBI-agent Peter (door Gabriel Basso) die aanvankelijk een heldenrol speelt bij een metroaanslag. Als gevolg van allerlei verdachtmakingen wordt hij echter gedegradeerd tot een telefonist in het Witte Huis, die ’s nachts bereikbaar moet zijn voor calamiteiten. Een van die telefoontjes gaat over een aanstaande aanslag en verandert het leven van agent Peter voorgoed.

Het resulteert in een pakkend plot met als kernvraag: wie deugt er (niet) binnen de burelen van het Witte Huis en de FBI?

4. White House Plumbers (HBO Max)

De Watergate-affaire, zoals de inbraak in het democratische hoofdkwartier in 1972 de geschiedenis inging, zou leiden tot het aftreden van de republikeinse president Nixon én zorgde ervoor dat elk schandaal sindsdien de toevoeging -gate krijgt. Maar de uitvoering was zo knullig dat de daders wel door de mand moesten vallen. Prima basis dus om de geschiedenis eens op een komische manier te vertellen.

White House Plumbers concentreert zich op de planners van de inbraak, de ex-geheim agenten Gordon Liddy (Justin Theroux met een borstelsnor) en Howard Hunt (Woody Harrelson). De twee worden neergezet als de Buurman en Buurman van Watergate: zo volkomen incapabel dat je je afvraagt hoe ze ooit deze vertrouwelijke opdracht hebben kunnen krijgen.

5. Queen Charlotte – A Bridgerton Story

Met torenhoge pruiken, lakeien in gesteven livrei en baljurken van het formaat gezinstent was over-de-top-kostuumdrama Bridgerton een van de grote hits uit de coronaperiode van thuisblijven en bingen.

Deze prequel is serieuzer van toon dan de twee eerder verschenen reeksen, die vooral draaiden om de huwelijksmarkt van de ton, de upperclass van de Britse maatschappij in de 19de eeuw.

Het verhaal over Charlotte van Mecklenburg-Strelitz (door Golda Rosheuvel), die koningin was van 1761 tot haar dood in 1818, kent ook een werkelijk historische basis, die door de makers handig is vervlochten met hedendaagse thema’s als racisme en feminisme.

Maar voor de echte fans: aan sprookjesachtige kastelen, majestueuze feesten en kilometers aan fraai geknipte hagen is opnieuw geen gebrek.

