Dit waren de 5 beste series om te bingen van maart 2023

De serie Marie Antoinette geeft een verrassende en fijne blik op de geschiedenis. Beeld Viaplay

1. Marie Antoinette (Viaplay)

Bijna iedereen weet hoe koningin Marie Antoinette (1755-1793) aan haar einde kwam. Maar hoe zag haar leven aan het Franse hof eruit voordat zij onder de guillotine belandde? Daarover wordt driftig gespeculeerd in de nieuwe serie Marie Antoinette.In de achtdelige kostuumserie van de BBC, te bekijken op Viaplay, wordt Marie Antoinette vanaf haar veertiende levensjaar gevolgd.

Voorheen werd de koningin vooral voorgesteld als een leeghoofd met weinig realiteitszin. Berucht is haar uitspraak dat de hongerende bevolking maar taart moet gaan eten. In de serie wordt zij echter voorgesteld als een vechtjas, die erin slaagt te overleven in een vijandig milieu. Een verrassende en fijne blik op de geschiedenis.

Lees hier onze volledige recensie van Marie Antoinette.

2. Agent Elvis (Netflix)

In Agent Elvis komt The King tot leven als een heuse actieheld in verstripte vorm. De satirische animatieserie komt uit de koker van de makers van Archer, een geanimeerde James Bondparodie die ook op Netflix te zien is. Een opmerkelijke medebedenker is Priscilla Presley, de weduwe van Elvis, die in de serie bovendien de stem inspreekt van haar jongere versie.

Wat Agent Elvis vooral geestig maakt zijn de verwijzingen naar allerlei culturele fenomenen uit de glorietijd van Elvis. Naast sekteleider Charles Manson komen onder meer miljonair/kluizenaar Howard Hughes, goeroe Timothy Leary en regisseur Baz Luhrmann in de serie voorbij.

Lees hier onze volledige recensie van Agent Elvis.

3. En place (Netflix)

In En place wil jongerenwerker Stéphane de eerste zwarte president van Frankrijk worden. Hoewel de toon hilarisch is, bevat deze politieke satire ook een duidelijke serieuze boodschap. Het gemak waarmee politici kansloze Fransen met een migratieachtergrond om de tuin leiden wordt slim aan de kaak gesteld. Ondertussen wordt outsider Stéphane als politicus steeds populairder. Zelfs een aanslag die hem een schotwond in de schaamstreek bezorgt, schrikt hem niet af.

Lees hier onze volledige recensie van En Place.

4. Daisy Jones & The Six (Prime Video)

De makers van Daisy Jones & The Six doen er niet geheimzinnig over. De tiendelige dramaserie vol intriges binnen een fictieve rockband is overduidelijk geïnspireerd op het lief en vooral leed binnen Fleetwood Mac, de legendarische Brits-Amerikaanse hitmachine. Vooral het album Rumours (1977), de legendarische bestseller waarin de leden hun onderlinge liefdesverhoudingen van zich af zongen, was een dankbare bron van inspiratie. De popsterren in de serie luisteren naar namen als Daisy Jones en Billy Dunne en vechten een onderlinge rivaliteit uit over wie de belangrijkste songs in de band mag zingen. Het is een tweestrijd die uiteraard niet goed kan aflopen. Minpuntje: de ‘terugblikinterviews’ met de rockers halen de vaart enigszins uit het verhaal.

Lees hier onze volledige recensie van Daisy Jones & The Six.

5. Hockeyvaders (Videoland)

Hockeyvaders wordt door de makers getypeerd als lichte dramaserie, iets tussen komedie en drama in. Dat klopt aardig. De zevendelige serie draait om hockeyclub Laurentius (HCL) die zijn 100-jarig jubileum viert. Veel reden tot feest is er echter niet want HCL zit in de financiële problemen. Als de drankzuchtige vriend van voorzitter JP een Marokkaanse teamgenoot feliciteert met een foute kamelenact en een filmpje van het voorval online komt heeft de voorzitter er een probleem bij. Een nieuwe Gooische Vrouwen is Hockeyvaders (nog) niet maar de cast is sterk, net als de bijrollen van Annet Malherbe en Beau van Erven Dorens.

Lees hier onze volledige recensie van Hockeyvaders.