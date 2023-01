Dit waren de 5 beste series om te bingen van januari 2023

Wat waren in januari de vijf beste series om te bingen? Het Parool zet de oogst van de afgelopen maand op een rij. Van bloederige afrekeningen rond de strippers van de Chippendales, tot Sylvester Stallone als verdorven maffioso.

1. Welcome to Chippendales (dramaserie, Disney+)

De mannelijke strippers van de Chippendales waren een grote hit in de jaren tachtig en negentig. Maar achter de schermen ging het er minder vreedzaam aan toe, blijkt uit de dramaserie Welcome to Chippendales. Deze knappe reeks volgt Somen Banerjee (1946-1994), een Indiase immigrant die, gelokt door de Amerikaanse droom, naar de Verenigde Staten verhuisde. Hij probeerde een backgammonclub, maar vond na zijn eerste flop een lucratiever business: gespierde mannen die zich tegen betaling uitkleden voor vrouwelijke bezoekers. Fascinerend succesverhaal dat ook getekend wordt door een aantal bloedige afrekeningen. Lees onze volledige recensie van Welcome to Chippendales.

2. Madoff: The Monster of Wall Street (documentaireserie, Netflix)

Bernie Madoff (1938 - 2021) gaat de geschiedenis in als de grootste fraudeur die Wall Street ooit kende. Met een onvervalst piramidespel, waarbij hij niets anders deed dan geld doorsluizen, verduisterde hij miljarden dollars. Joe Berlinger (61), die ook sekscrimineel Jeffrey Epstein (1953-2019) portretteerde, legt nauwkeurig uit hoe Madoff te werk ging. Tegelijk geeft hij de slachtoffers – van weduwen die het pensioengeld van hun man belegden tot rijke, hebberige investeerders – een gezicht. Fascinerend om te zien hoe Madoff decennialang kon door frauderen terwijl hij rendementen zei te boeken die wiskundig gezien onmogelijk waren. De afleveringen zijn aan de lange kant, maar uitkijken loont vanwege de dramatische ontknoping in het slotdeel. Lees onze volledige recensie van Madoff: The Monster of Wall Street.

3. Martin H. (documentaireserie, Videoland)

De ondertitel van de driedelige documentaire Martin H., over de corrupte agent Martin Hoogland (1956-2004), luidt: Van agent tot moordenaar van drugsbaron Klaas Bruinsma. Dat laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. Toch laat de serie zelf drie afleveringen lang de vraag open of de naar de onderwereld afgegleden diender inderdaad degene was die in juni 1991 hasjkoning Klaas Bruinsma doodschoot. Martin H. laat wel goed zien hoe het zover kon komen met Martin Hoogland, een getapte Amsterdammer die bij de politie ging, omdat hij ‘te veel naar Starsky & Hutch had gekeken’. De vlot gemonteerde documentaire biedt tevens een sfeervol beeld van het Amsterdam van die tijd, dat volgens de plat-Amsterdamse voice-over Ton Kas ‘een bananenrepubliek was vergeleken met vandaag.’ Lees onze volledige recensie van Martin H..

4. Tulsa King (misdaadserie, SkyShowtime)

In de misdaadserie Tulsa King krijgt Sylvester Stallone (76) volop de kans om een verdorven personage neer te zetten. De feiten: in zijn rol als maffioso Dwight Manfredi zit Stallone een straf uit van 25 jaar, omdat hij twee moorden op zijn geweten zou hebben. Vermoed wordt dat hij niet de dader is, maar Dwight, nota bene vernoemd naar president Dwight D. Eisenhower, houdt zijn kaken stijf op elkaar. Hij piekert er niet over om zijn maffiamaten te verraden. Een dergelijke rol als ruwe bolster, blanke pit is Stallone met zijn droogkomische kwaliteiten wel toevertrouwd. Lees onze volledige recensie over Tulsa King.

5. Exit (dramaserie, NPO Plus/HBO Max)

Al enige tijd de meest gestreamde serie van Noorwegen is Exit. Een drama-en thrillerserie over nietsontziende, nihilistische, steenrijke speculanten in Oslo. ‘Financial villains’ kun je ze noemen, de vier vrienden Adam, Henrik, Jeppe en William. Geldzuchtige, hedonistische, amorele en seksistische beurshandelaren zijn ze, die met hun extreem exorbitante leven van snel geld verdienen, grammen coke per dag en dagelijkse feestjes met escorts in hun gezamenlijk aangekochte mancave (een appartement van 250 m2), een duister beeld van de financiële wereld schetsen. Na de internationale hits van Deense en Zweedse series als Borgen en The Killing, kan Noorwegen ook in het rijtje Scandinavisch topdrama. Lees onze volledige recensie van Exit.