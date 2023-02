Dit waren de 5 beste series om te bingen van februari 2023

Serie Shrinking, met Harrison Ford en Jason Segel, heeft veel zwarte humor. Beeld Apple tv+

1. Litvinenko (Viaplay)

De foto van Aleksandr Litvinenko liggend in een Londens ziekenhuis ging in 2006 de hele wereld over. De kale, uitgemergelde, voormalige spion was in één klap wereldnieuws. Een paar dagen na de publicatie overleed hij aan de gevolgen van de vergiftiging met polonium 210 dat in een kopje thee had gezeten dat hij dronk in een Londens hotel.

In de dagen die hem restten stond Litvinenko, in de serie gespeeld door David Tennant (Broadchurch, Doctor Who), twee Engelse rechercheurs te woord die zijn verklaringen opnamen. Daarop is, onder supervisie van Litvenenko’s weduwe Marina, een huiveringwekkende vierdelige dramaserie gebaseerd.

In eerste instantie ligt de focus bij de twee rechercheurs die een moord moeten onderzoeken die nog niet is gepleegd. Als zij de vergiftigde Litvinenko, die zelfs door zijn artsen in eerste instantie niet serieus wordt genomen, ontmoeten, antwoordt hij wie de vermoorde is: “Ik.”

2. Shrinking (Apple+)

Tragikomedie met een verrassende glansrol voor Harrison Ford. Shrinking draait om de onhandige pogingen van psycholoog Jimmy (Jason Segel) om zijn eigen leven weer op orde te krijgen. Dat doet hij onder meer door patiënten in zijn praktijk, die liever klagen dan hun leven veranderen, eens goed de waarheid te zeggen in plaats van hun gezeur aan te horen.

Jimmy’s vrouw is een jaar geleden overleden bij een ongeluk en sindsdien verdooft Jimmy zijn pijn met drank, drugs en vrouwen. Dit mag allemaal nogal zwaar en dramatisch klinken, maar Shrinking heeft ook veel zwarte humor waardoor de serie bij vlagen doet denken aan After Life, de Britse komedie met Ricky Gervais als zwartgallige weduwnaar.

Ford schittert als Jimmy’s norse collega Paul Rhodes, die aan parkinson lijdt maar dat niet echt onder ogen wil zien.

3. The Elon Musk Show (Viaplay)

Is Elon Musk een groots visionair of een megalomane geldwolf? De door de BBC gemaakte documentaireserie The Elon Musk Show komt heel ver in het ontrafelen van de persoonlijkheid van de excentrieke Tesla- en Twittermagnaat.

In The Elon Musk Show komt een markant gezelschap geïnterviewden voorbij. Onder wie Musks moeder Maye, twee ex-vrouwen, zakenpartners en vijanden met een openstaande rekening. Zo ontstaat een uitgebalanceerd beeld van de zakenman met extreme bewijsdrang.

Uitgebreid komt zijn behandeling van het personeel aan bod. Hoe hij voor het minste of geringste mensen op staande voet ontslaat. Kritiek, verkeerde beslissingen worden niet getolereerd.

4. Prins Bernhard (Videoland)

In deze driedelige documentaireserie komen de duistere kanten van Prins Bernhard ruim aan bod. We wisten al dat Bernhard een geldwolf en schuinsmarcheerder was, maar het blijft verbazen dat hij indertijd met bijna alles makkelijk wegkwam. Zelfs het Lockheedschandaal bracht niet echt verandering in zijn playboyleven.

We zien behalve historische beelden (waaronder heerlijke privéfilmpjes) vooral veel pratende hoofden in Prins Bernhard. Onder hen striptekenaars Erik Varekamp en Mick Peet. Zij vertellen over de vriendschap tussen Bernhard en schrijver en oud-spion Ian Fleming, die later de James Bondreeks zou bedenken. Fleming zag hoe Bernhard zijn Martini steevast bestelde: ‘Shaken, not stirred.’

5. The Consultant (Prime Video)

Techthrillerserie The Consultant maakt optimaal gebruik van het duivelse imago van Christoph Waltz in de titelrol. Waltz’ handelsmerk sinds Inglourious Basterds is dat van een gentleman/schurk die met een brede glimlach eloquent de vreselijkste bedreigingen uit.

Die typecasting bezorgde hem ongetwijfeld ook de hoofdrol in The Consultant. Waltz speelt de geheimzinnige consultant Regus Patoff, die opduikt bij computergamefirma CompWare nadat de ceo in zijn eigen kantoor is doodgeschoten.

Werknemers Elaine (Brittany O’Grady) en Craig (Nat Wolff) vinden Patoff verdacht: hij heeft geen benul van computergames, wie hem heeft gestuurd is onbekend en er is online ook niets over hem te vinden. Wie is hij werkelijk?

