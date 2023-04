Dit waren de 5 beste series om te bingen van april 2023

Wat waren in maart de vijf beste series om te bingen? Het Parool zet de oogst van de afgelopen maand op een rij. Met als absolute topper het vierde en laatste seizoen van het onmisbare Succession, maar ook een knappe zwarte komedie over een uit de hand gelopen verkeersruzie.

1. Succession (HBO Max)

De meesterlijke hitserie Succession beleeft in het vierde seizoen haar sluitstuk. Eindelijk wordt duidelijk wie de macht naar zich toetrekt in het familiebedrijf dat is gemodelleerd naar het concern van Rupert Murdoch. Wie aan de serie begint, zal even moeten wennen: wie van deze van de realiteit losgezongen figuren is er nu nog ergens sympathiek?

Maar ook zonder zo’n rechtschapen protagonist heeft bedenker Jesse Armstrong van Succession een meeslepende zwarte satire over de wrede dynamiek van een steenrijke, maar ontwrichte familie gemaakt. Elke maandag verschijnt een nieuwe aflevering, waarvan de derde van dit seizoen door Amerikaanse televisiecritici tot ‘televisiegeschiedenis’ werd bestempeld.

2. 1985 (NPO Plus)

In de eerste helft van de jaren tachtig werd België geteisterd door de Bende van Nijvel. Nog altijd is niet duidelijk wie achter de overvallen en moorden zaten. De gitzwarte Vlaams-Waalse dramaserie 1985, waarin uitstekend wordt geacteerd, houdt leden van de Belgische Rijkswacht verantwoordelijk. Regisseur Willem Wallyn laat zijn fantasie de vrije loop, maar baseert zich wel op feiten. Elke aflevering wordt afgesloten met een overzicht van wat uit de voorbije aflevering indertijd echt is gebeurd. En dat is choquerend.

Soms is de waarheid ook lachwekkend. Nu slaan de makers van 1985 door in hun fantasie, denk je als nuchtere Hollandse kijker bij een scène waarin een gevangenisdirecteur met naakte dames rondpoedelt in een met confituur gevuld bad. Maar nee, allemaal echt gebeurd.

3. The English (Disney+)

Voor de liefhebbers van kwalitatieve westerns was het lange tijd behelpen op de streamingdiensten. Maar nu is er miniserie The English, die gerust de beste western van de laatste jaren genoemd kan worden. The English vertelt een onwaarschijnlijk lijkend verhaal waarin romantiek en geweld elkaar afwisselen, maar regisseur Hugo Blick doet dat met zoveel overtuigingskracht dat de kijker alles voor lief neemt. Hij wordt daarin gesteund door het voortreffelijke acteurskoppel Emily Blunt en Chaske Spencer. Blick deinst er niet voor terug om kwistig met moorddadige scènes rond te strooien. Soms is hij daarbij schatplichtig aan de grote Sergio Leone.

4. How I’m feeling now (Netflix)

Geen serie op plek 4, maar een muziekdocumentaire. Maar dan meteen wel een heel goede. How I’m feeling now over popzanger Lewis Capaldi (1996) is zelfs baanbrekend, omdat die de tegenwoordig bij beroemdheden zoveel besproken term ‘mental health’ volkomen tastbaar maakt. Juist doordat Capaldi, maker van de monsterhit Someone you loved, aanvankelijk totaal niet vatbaar lijkt voor alles wat sterrendom te maken krijgt, is zijn worsteling zo invoelbaar. Waarom zijn de nieuwe liedjes die hij schrijft niet meer zo goed als voorheen? Waarom begeeft zijn stem het midden in een show? En wat is toch die stuip in zijn schouder, die verergert als hij zenuwachtig is?

5. Beef (Netflix)

Goed gelukte komedie over hoe een verkeersruzie de levens van de twee betrokken bestuurders volledig kan overnemen. Hardnekkige clichés over Aziatische mensen liggen aan de basis van de zwarte komedie Beef, die niet alleen een vrijwel volledige Aziatisch-Amerikaanse cast kent, maar ook Aziatische makers. Hoewel de twee ruziemakers meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen, wil geen van beiden een duimbreed toegeven. Zo escaleert de situatie steeds verder.

Beef – slang voor vete – is mede door de sterke hoofdrolspelers een geslaagde zwarte komedie die absurd en toch herkenbaar is. Ook voor de deelnemers aan het Amsterdamse verkeer.

