Dit wandtapijt is precies zoveel waard als zijn studieschuld: ‘Voor mij is er flink wat stress verdwenen’

Illustrator Mart Veldhuis verkocht zijn wandtapijt voor 45.879,40 euro – precies de hoogte van zijn studieschuld. Het schitterende, zeer gedetailleerde tapijt, dat het leven van een student met een studieschuld symboliseert, is deze maand te zien in De Balie.

De Amsterdamse kunstenaar Mart Veldhuis (31) zat in het derde jaar van de HKU, studierichting illustratie, en begon zich steeds meer zorgen te maken over de hoogte van zijn studieschuld. “Het ging echt om een aanzienlijk bedrag. Ik wilde natuurlijk ook weer niet te veel lenen, want dat heeft invloed op het kopen van huis. De zomer voor mijn afstuderen, zonk de moed me een beetje in de schoenen. Toen dacht ik: kan ik mijn afstudeerproject niet gebruiken om van mijn schuld af te komen? Kan ik niet iets maken wat de waarde heeft van mijn studieschuld?”

In zijn examenjaar ging Veldhuis op zoek naar een vorm die het beste past bij de sociaal-maatschappelijke thematiek én die groots en massaal was – net als de studieschuld. “Zo kwam ik uit bij een wandtapijt, zoals het tapijt van Bayeux en meer recentelijk Afghaanse oorlogstapijten. Zoals in de middeleeuwen het verslag van een belangrijke veldslag werd afgebeeld op een tapijt, verbeeld ik nu de strijd van de student. Een wandtapijt straalt bovendien waarde uit. Het valt te beargumenteren dat ik mijn schuld erin kan stoppen. Had ik het bijvoorbeeld alleen op papier gedaan, dan had je dat niet kunnen zeggen.”

Vervolgens was het de vraag wat hij precies wilde vertellen, en hoe. “Ik ben begonnen met belastingbrieven en DUO-brieven. Daar zit een adresbalkje in. Ik vond het wel leuk om te visualiseren dat er in die enveloppen een hele wereld zit die je normaal niet ziet. De mensen van de Belastingdienst en studiefinanciering zie je nooit, maar ze geven je wel een bepaald gevoel. En zoals een envelop een kader heeft, heeft het doek dat ook, en daarbinnen zit je vast.”

Pechgeneratie

Het bijna vijf meter brede wandkleed staat bol van symboliek, op stripachtige manier en min of meer gespiegeld afgebeeld: naast blauwe enveloppen van DUO en de Belastingdienst aan weerszijden een Rijksleeuw, die studenten achter de broek zit, veel prijskaartjes, een zinkend schip (de SS Studieschuld), koppen koffie, pilletjes Oxazepam, Ritalin, Concerta en Dexamfetamine, zijn ‘Mickey Mouse-opleiding’, en de supermarkt ‘Altijd Pijn’, een verwijzing naar Albert Heijn.

In het midden staat een bedrukt mannenhoofd, met een diploma erboven. Dat kan worden gezien als zelfportret, beaamt Veldhuis, maar het is ook de student in het algemeen. “Het gaat niet alleen om mij, maar om de hele pechgeneratie.” Op het wandtapijt staan ook twee dobbelstenen waarmee alleen maar een één kan worden gegooid – ‘nooit geluk’ staat erbij.

“Het gaat om de studenten die, zoals onderwijsminister Bussemaker van de PvdA het destijds noemde, ‘moesten investeren in zichzelf’. Vanaf september krijgen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs. Oud-studenten zoals ik krijgen mogelijk een tegemoetkoming van maximaal 1.436 euro – als kleine compensatie na een hopeloos gefaald experiment.”

Voor de productie benaderde Veldhuis het textielmuseum in Tilburg, die twee keer per jaar een afstudeerproject sponsort, maar zijn idee werd afgewezen. Vervolgens kwam hij terecht bij EE Exclusives, een familiebedrijf in het Noord-Brabantse Heeze. “Zoiets hadden ze nog nooit gedaan, maar het is een supersuccesvolle samenwerking geworden. Het wandtapijt hangt nu in de weverij, zodat ze aan klanten kunnen laten zien wat ze allemaal kunnen.”

Crowdfundingsactie

Veldhuis studeerde in 2021, tijdens corona, af met het ontwerp en zette een crowdfundingsactie op voor de productie. Trots: “Ik heb vijfduizend euro opgehaald en daarmee de HKU Award voor ondernemerschap gewonnen. Ik heb ook nog brons gewonnen bij de studentenprojecten van de European Design Awards.”

Na zijn afstuderen zette Veldhuis het tapijt te koop voor 45.688,35 euro, precies de hoogte van zijn studieschuld op dat moment. “Ik heb mensen gesproken van DUO, die wilden er misschien wel een campagne mee doen, maar het niet kopen. Demissionair minister Dijkgraaf heeft het tapijt op de HKU gezien, maar hij kon het ten opzichte van andere studenten natuurlijk niet maken om het te kopen. De Nederlandsche Bank vond het niet bij hun kunstcollectie passen.”

Het tapijt lag een jaar lang opgerold in zijn studio, maar na een artikel in de Correspondent werd hij benaderd door het Dordrechts Museum, dat Mijn studieschuld graag wilde exposeren. Niet lang daarna werd Veldhuis gebeld door de sociaal betrokken kunsthandelaren Joke van Veen en Jaap Versteegh. “‘We vinden het een prachtig werk, en we willen je helpen,’ zei ze. Ik stond met mijn mond vol tanden. Op een gegeven moment waren er ook kopers die meer wilden bieden, maar deze deal was het beste. Joke en Jaap hebben een hart voor kunst en een groot sociaal-maatschappelijk hart. Dat vind ik zwaarder wegen dan meer geld.”

De kunsthandelaren betaalden 45.879,40 euro (de studieschuld was opgelopen met rente) en geven het tapijt in langdurige bruikleen aan het Dordrechts Museum, zodat het zichtbaar blijft. “En ik heb met ze afgesproken dat ik het altijd mag uitlenen; het wandtapijt hangt nu in Kasteel het Nijenhuis, een onderdeel van Museum de Fundatie, en gaat daarna naar Museum Jan in Amstelveen.”

Springplank

Een tweede exemplaar is nu te zien in de Pleinzaal in De Balie. Het is afkomstig uit de weverij en heeft een kleine productiefout. “Er was zoveel vraag tegelijkertijd, dat ik de weverij heb gevraagd of ik hun exemplaar mocht lenen. Dat was gelukkig geen probleem.”

Hoewel hij tot de pechgeneratie behoort en een Mickey Mouse-opleiding heeft gedaan, lijkt Veldhuis kostje toch gekocht; hij werkt nu als freelance illustrator voor onder meer Trouw, NRC en de Correspondent en doet projecten voor verschillende ontwerpbureaus. De investering in zichzelf heeft geloond, zou je kunnen zeggen.

“De laatste maanden is het heel snel gegaan. Voor mij is er daardoor flink wat stress verdwenen en ik had me achteraf geen betere springplank kunnen wensen. Maar ik denk niet dat veel andere studenten hun studieschuld op zo’n manier kunnen oplossen.”

Veel andere generatiegenoten hebben nog steeds veel last, weet Veldhuis. “Toen het tapijt in het Dordrechts Museum hing, kwam er een jonge vrouw naast me staan. Toen ze hoorde dat ik de maker was, brak ze in huilen uit. Zij had ook een dikke studieschuld, vertelde ze, en ze vond het geweldig dat er door mijn wandtapijt aandacht was voor onze generatie. Het werk raakte haar echt, daar ben ik trots op.”

Eigen schuld van Mart Veldhuis is tot eind augustus te zien in de Pleinzaal van De Balie (gratis toegang).