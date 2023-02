Dit schreef Het Parool over Titanic: ‘In alle opzichten een uit zijn krachten gegroeide film’

De succesfilm Titanic is na 25 jaar weer te zien in de bioscopen. Wat vonden we er toentertijd van? Het Parool publiceerde op 28 januari 1998 een recensie over de film, die hieronder is terug te lezen. ‘Het spektakel overtreft alles wat er tot nu toe uit Hollywood aan rampenfilms is gekomen.’

25 jaar later: wat vinden we nu van Titanic? En, hoe kijken we er nu naar? Vindt verslaggeefster Lorianne van Gelder, die Titanic als 13-jarige zag, de film nu nog steeds briljant? Lees haar ode aan de klassieker: ‘Ja hoor, weer kippenvel, onmiddellijk.’

Eerst kwamen de rampenverhalen van de filmset (kop: ‘Titanic loopt averij op’), toen kwamen de verhalen over het budget (kop: ‘Titanic loopt op ijsberg’), toen begonnen de geruchten te circuleren dat het misschien toch een mooie film was geworden (kop: ‘Titanic heeft haven in zicht’) en sinds kort is de duurste film aller tijden aan een onstuitbare opmars bezig om de best lopende film aller tijden te worden (‘kop: Titanic loopt binnen’).

En misschien komt er dan eindelijk een einde aan wat langzamerhand, om nog maar eens een superlatief te gebruiken, de grootste collectie woordspelingen in krantenkoppen aller tijden dreigt te worden. Op het moment stoomt (nog één keer dan) Titanic in een rechte koers op Star Wars af en dan moeten de Oscarnominaties nog aan boord komen.

Titanic is in alle opzichten een uit zijn krachten gegroeide film. Het is een mierzoet melodrama, een opzichtige parabel over de overwinning van de liefde op de technologie, een dik aangezette fabel over de klassenmaatschappij en ten slotte een uitzinnig special effects extravaganza. Titanic leek letterlijk de Titanic onder de films geworden, met regisseur James Cameron als de kapitein die in shocktoestand over zijn hellende dek ronddwaalt.

Romeo en Juliet

Maar het liep anders. Titanic is een meeslepend, drie uur durend spektakel geworden, dat vanaf de eerste majestueuze beelden van het echte wrak (Cameron rustte een expeditie uit om het wrak te filmen) een echte thriller is.

De eerste grootste verrassing is dat Cameron (maker van de Terminatorfilms, Aliens en The abyss) de aanvaring met de ijsberg en het daarop volgende pandemonium uitstelt tot honderd minuten in de film.

Daarvoor schetst hij de verhouding tussen de jonge Amerikaanse schilder Jack (Leonardo DiCaprio) die bij een pokerspel een ticket naar New York wint en tussen de immigranten in de derde klasse aan boord gaat.

Hij ontmoet Rose (Kate Winslet), een jonge Amerikaanse die tegen haar zin moet trouwen met een rijke erfgenaam. Het is een beetje ‘Romeo en Juliet houden koers!’ inclusief balkonscène, maar het werkt wel, omdat de twee jonge acteurs het bijzonder goed doen.

Juweel

Titanic heeft de vorm van een raamvertelling. Een oude vrouw, een overlevende van de Titanic (gespeeld door veterane Gloria Stuart) vertelt een groep duikers en fortuinjagers haar relaas over de ondergang van een boot. Met onderzeeboten zijn de duikers bezig om in het wrak naar een buitengewoon juweel te zoeken dat ooit in het bezit van de vrouw was.

Cameron last een aantal schitterende shots in waarin het wrak en het schip in al zijn glorie (door Cameron bijna op ware grootte nagebouwd) in elkaar overvloeien. Als een schip des doods vaart Titanic op zijn ondergang af.

Het spektakel dat Cameron in de tweede helft van de film aanricht bij de ondergang van het schip overtreft alles wat er tot nu toe uit Hollywood aan rampenfilms is gekomen. Cameron heeft de ijsberg overleefd.