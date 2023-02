Dit schreef Het Parool in 1973 over het Van Gogh Museum: ‘Moordaanslag op intimiteit Van Gogh’

Met een nieuwe tentoonstelling viert het Van Gogh Museum het 50-jarig jubileum. Bij de opening was er lof voor het prentenkabinet, maar werd het gebouw afgekraakt door critici. Zo ook in Het Parool: lees hier de recensie terug die op 24 mei 1973 op pagina 13 in de krant werd gepubliceerd.

Moordaanslag op intimiteit Van Gogh

Vincent van Gogh in zijn eigen museum. Zijn werk hangt er al, maar pas van 3 juni af is het voor het publiek te zien. Vooral de vele buitenlanders die speciaal om zijn werk te zien een bedevaart naar Nederland maken, is dit nieuwe museum een uitkomst: alle tweehonderd-en-dertig schilderijen van de Vincent van Gogh Stichting zijn (aan een simpel schroefoog) opgehangen. Geen voorraad in reserve, of opgeslagen in de kelder. Alleen in het Prentenkabinet op de tweede verdieping moet een wisseling plaatsvinden, omdat de schuingeplaatste vitrines tegen de wanden niet alles tegelijkertijd kunnen bevatten.

Dat Prentenkabinet is schitterend: rondom het grote vierkant van het trappenhuis geconstrueerd, en alle wanden afgesloten zodat geen daglicht kan binnenkomen dat het vergankelijke papier zou aantasten en doen vergelen. De tekeningen tegen de wanden zijn op een doorlopend lint van mosgroene stof als fond geplaatst, en ook uit de brieven die hier vrijwel compleet aanwezig zijn zal telkens een keuze getoond worden.

Wat de schilderijen op de eerste en de derde verdieping betreft, ze hangen telkens in vrijwel onchronologische volgorde langs de witte wanden met korrelig oppervlak op onderling ook weer vrijwel gelijke afstand en bijna alle in dezelfde omlijsting van een ongeverfd smal blank-houten leitje. Gelukkig zijn er zo hier en daar nog enkele oude donkere lijsten bij, en één door Vincent zelf beschilderde, met grote gele verfvegen, zoals die er in de ontstaansperiode omgezeten hebben.

Ik herinner me nog best hoeveel protest de toenmalige directeur Sandberg van het Stedelijk ontmoette, toen hij jaren geleden voor het eerst op een tentoonstelling in het Stedelijk met die houten latjes tevoorschijn kwam. Maar hij had toen de ‘Aardappeleters’ uit de Nuenense periode tegen een achtergrond van stro of riet gezet, en dat was een schitterende oplossing, die de bedoeling van Van Gogh bij dat schilderij opving, zelfs versterkte. Het schijnsel van de olielamp boven de tafel moet het énige grote licht in die eenvoudige boerenhut zijn, boven de donkerhouten tafel, waaromheen de boeren hun eenvoudig avondmaal gebruiken. Hier wordt dat schijnsel verpletterd door het enorme, hoewel gezeefde, licht dat door het hele museum van opzij zowel als door het dak komt opzetten.

Er zijn maar enkele groeperingen van schilderijen die zulk licht verdragen. Voorbeeld: een groep van zes schilderijen, studies van gipsen torso’s, die ook goed als groep zijn opgehangen. Of de schilderijen die Van Gogh als vrije kopieën naar de werken van Milllet maakte, ook alweer een groep. Ook de felkleurige studies naar Japanse prenten verdragen dat wite licht in doe immense ruimte goed.

Maar sta je voor het interieur van de ‘Slaapkamer in Arles’ met de planken vloer en het simpele geelhouten bed, de wanden met kleine schilderijtjes behangen, waartussen een zelfportret herkenbaar is, dan voel je duidelijk dat de beslotenheid en de intimiteit van die kleine kamer het werk meer recht doet dan een eindeloze lange witte wand. En het licht mag dan best helder zijn (ook in Arles scheen de zon) maar hier is het moordend.

Van Gogh is als schilder lang niet dood, hier wordt een bedenkelijke moordaanslag gepleegd, en de bezoekers zullen zich in het mausoleum, het praalgraf wanen, waar ze ruimtevrees krijgen. Het karakter van beslotenheid, intimiteit, dat om elk werk van Van Gogh afzonderlijk hangt, is verstoten.

Ik ontkom dan ook niet aan de gedachte dat Van Gogh, zelfs als hij hier nog eens eventjes mocht komen binnenwandelen, verbaasd zou zijn over de geweldige (terechte!) eer die hem met dit museum bewezen wordt, maar zou schrikken van het volledig gebrek aan intimiteit waarmee zijn werk aan de openbaarheid wordt prijsgegeven. Vooral kleine, snel geschilderde dingetjes, die nu vrij zinloos en onbeschermd tegen die leegte, tegen een van de stevige vierkante steunpilaren in de zalen hangen, wordt onrecht gedaan.

Er wordt van de bezoeker een maximum aan concentratie gevergd om erin door te dringen en hij zal maar al te gemakkelijk kunnen overgaan tot een uitsluitend oppervlakkig herkennen van de wereldberoemde reprodukties. (Fanny Kelk)