Dit moet je weten over de uitreiking van de Oscars 2020

Na de winst bij de Golden Globes en de Bafta’s is het oorlogs­drama 1917 de grote favoriet. Beeld AFP

Teruglopende kijkcijfers

Wie heeft in het tijdperk van flitsende You­Tubeclips nog trek in een urenlange prijsuit­reiking? De Oscars hebben de oplossing voor de teruglopende belangstelling van tv-kijkers nog niet gevonden. Vorig jaar keken 29,6 miljoen mensen. Dat was de op een na laagste score in twintig jaar, maar wel een kleine verbetering ten opzichte van 2018. De ceremonie was met 3 uur en 23 minuten een van de kortste ooit. De organisatie had de uitzending nog verder willen inkorten door enkele kleine prijzen tijdens de reclameblokken uit te reiken, maar zag daar na protest van de benadeelden van af. Dit keer moeten optredens van Billie Eilish, die waarschijnlijk haar James Bondsong in première laat gaan, en Elton John de kijker verleiden.

Weer geen presentator

Vorig jaar moest de ceremonie het voor het eerst zonder centrale presentator doen. Kevin Hart werd op het laatste moment van de klus gehaald, toen jarenoude homofobe tweets van zijn hand opdoken. Zo bleef Hollywood verstoken van een traditionele roast van zijn filmelite. Tot opluchting van vele nerveuze acteurs – nog nauwelijks bekomen van de roosterpartij van Ricky Gervais bij de Golden Globes – blijft die formule intact. Wel is er een imposante reeks sterren aangekondigd om de beeldjes uit te reiken: van wonderacteur Timothée Chalamet (Call me by your name) tot komiek James Corden. En van Keanu Reeves tot Penélope Cruz.

Liever een Emmy

“Niemand gaat meer naar de bioscoop, iedereen kijkt naar Netflix,” zei Ricky Gervais bij de uitreiking van de Golden Globes – het was nauwelijks een grap. Vorig jaar stelde Steven Spielberg voor om de films van de streamingdienst uit te sluiten voor de Oscars: een film die in ­première gaat op een streamingdienst, is in zijn ogen een tv-film en kan dus worden beloond met een Emmy. Netflix sloeg terug met een statement: niet iedereen kan het zich veroorloven om de bioscoop te bezoeken en via Netflix kan iedereen overal op hetzelfde moment van nieuwe relea­ses genieten. We love cinema!

Streamingdiensten als Netflix en Amazon zijn niet alleen ­populair bij het grote publiek, maar ook bij acteurs. Nog niet zo lang geleden was tele­visie not done voor de A-acteurs uit Hollywood, tegenwoordig halen de grote namen hun mooie neusjes er niet meer op. Dat heeft ook te maken met de verdiensten; Meryl Streep ontving 5,6 miljoen dollar voor haar rol in de HBO-serie Big Little Lies. Dezelfde Gervais: “Als IS een streamingdienst zou beginnen, dan zouden jullie meteen je agent bellen.”

Grote favoriet: 1917

Wie wint de belangrijkste prijs van de avond, de Oscar voor de beste film van het jaar? Na de winst bij de Golden Globes en de Bafta’s is het oorlogs­drama 1917 de grote favoriet. Bij de twee eerdere prijsuitreikingen werd Sam Mendes ook verkozen tot beste regisseur. Niet verwonderlijk: 1917 is een unieke filmervaring. Een ­hyperrealistisch epos over twee soldaten die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog een levensgevaarlijke opdracht uitvoeren. De film toont de zinloosheid van de Grote Oorlog zonder grootschalig wapen­gekletter te laten zien. Extra element in zijn aantrekkingskracht: het camerawerk, waar- bij de missie van de twee met één vrijwel doorlopend shot is vastgelegd. Een pracht­prestatie.

Nederland spreekt een piepklein woordje mee

Halina Reijns Instinct haalde het niet in de ­categorie ‘Beste internationale speelfilm’ (voorheen: Beste niet-Engelstalige film), de Frans-Nederlandse Jany Temime werd niet genomineerd voor haar kostuumontwerpen voor Judy. Voor ‘Beste make-up en haar’ zijn wel twee ­Nederlanders genomineerd: Arjen Tuiten en Tristan Versluis. Nadat hij twee jaar geleden al kans maakte op een Oscar met Wonder, maakt make-upartist Tuiten nu kans voor zijn aandeel in Disneysprookje Maleficent: Mistress of Evil.

Tristan Versluis – in Zimbabwe geboren als zoon van een Nederlandse vader, tegenwoordig wonend in Spanje met Londen als uitvalsbasis – is genomineerd voor zijn werk aan 1917.

Veel kans wordt beide heren overigens niet toegedicht; de verwachting is dat de Oscar gaat naar het team van Bombshell.

Opnieuw spierwit

De hashtag #OscarsSoWhite is vier jaar oud, maar opnieuw trending. In 2016 ontstond voor het eerst ophef over het gebrek aan diversiteit, toen alle twintig nominaties in de vier acteurscategorieën naar witte acteurs gingen. Dat was voor het tweede jaar op rij. De kritiek verstomde daarna enigszins, maar is dit jaar weer terug, in volle hevigheid. Cynthia Erivo is dankzij haar rol in Harriet de enige niet-witte genomineerde. Kanshebbers als Lupita Nyong’o (Us), Eddy Murphy (Dolemite is My Name), Awkwafina (The Farewell) en Jennifer Lopez (Hustlers) ­grepen mis. Wel kreeg Scarlett Johansson een, voor sommigen onbegrijpelijke, dubbele ­nominatie.

Overigens waren er voor de Britse Bafta’s dit jaar exact nul acteurs van kleur genomineerd. Tijdens de Bafta-uitreiking stak Joaquin Phoenix een vurige speech af over het gebrek aan ­diversiteit. Daarna liep hij weg, om vervolgens tóch zijn prijs in ontvangst te nemen. Phoenix werd geroemd door onder anderen Viola Davis, vele anderen meenden dat hij de onderscheiding had moeten weigeren en noemden hem, jawel, een joker.

Ook favoriet: ‘Parasite’

De afgelopen weken vloog de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho van Los Angeles naar het IFFR in Rotterdam, daarna weer naar New York om de scenarioprijs van het Amerikaanse Writers Guild op te halen, naar Londen om twee Bafta’s in ontvangst te namen (die voor Beste niet-Engelstalige film en Beste scenario) en weer terug naar Los Angeles voor de Oscars.

Zijn film ­Parasite, die vorig jaar mei in Cannes al werd bekroond met de hoofdprijs op het filmfestival en vervolgens nog een karrenvracht aan prijzen binnensleepte, is zes keer genomineerd: Beste film, regie, script, montage, production design en Beste internationale speelfilm. Die laatste prijs kan Bong nauwelijks ontgaan, in de catagorie ‘Beste oorspronkelijke scenario’ is hij ook de torenhoge favoriet.

De bookmakers

Wie indruk wil maken op zijn filmvrienden, raadpleegt de bookmakers en vult de volgende winnaars in: 1917 (Beste film; 4/7 zeggen de bookies. Parasite volgt met 21/5. Wie een gokje wil wagen, dient zijn geld op het volstrekt ­kansloos geachte Ford v Ferrari te zetten), Sam ­Mendes (Beste regie voor 1917), Joaquin Phoenix (Beste acteur voor Joker), Renée Zellweger (Beste actrice voor Judy), Brad Pitt (Beste bijrolacteur voor Once Upon a Time in… Hollywood), Laura Dern (Beste bijrolactrice voor Marriage Story). Er kan niet alleen worden gegokt op de winnaars in de 24 verschillende categorieën, maar ook op prangende vragen als: zal de beste acteur zijn Oscar laten vallen op het podium? Die kans wordt overigens niet groot geacht.