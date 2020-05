Dit kunstwerk siert deze zaterdag de voorpagina van Het Parool

Op de voorpagina van de zaterdagkrant van Het Parool staat dit keer een foto van de Amerikaanse fotograaf David LaChapelle: Mary Magdalene Receives The Holy Spirit, uit 2019.

“Ik wil met mijn werk foto’s mensen direct aanspreken. Net als muziek dat doet,” zegt LaChapelle (57), die in Nederland wordt vertegenwoordigd door galerie Reflex. “Het is moeilijk om in deze tijd hoopvol te zijn. Nihilisme en cynisme stemmen de wereld bitter. En iedereen oordeelt maar over elkaar. Maar wat weten we nou echt?”

Deze voorpagina is de negende in een serie die we maken tijdens de coronacrisis.

