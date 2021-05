‘Dit is voor het eerst dat het ons showtje is,’ zei Fresku op het podium van Carré

101Barz featuring Metropole Orkest. Beeld BNN/Vara

De vraag hoe de NPO een jonger publiek moet aanspreken is onderwerp van een nationaal debat. Een debat waarin de stem van de jongeren zelf ontbreekt. Die trekken zich niks aan van de plannen van netmanagers en kiezen eigenwijs hun eigen weg in het oneindig diverse media-aanbod.

Zo is het hiphopplatform 101Barz al jaren een begrip onder de jeugd van tegenwoordig. Opgericht voor het digitale themakanaal NPO 3 Extra, maar vooral populair geworden op YouTube. Inderdaad, crossmediaal. Presentator en drijvende kracht is de in trainingspak gestoken ‘Rotjoch’, die net als zijn naam stoer en knuffelbaar tegelijk is. In zijn studio mogen rappers, de één beter dan de andere, hun kunsten vertonen.

Om het 15-jarig jubileum van 101Barz te vieren trad de fine fleur van de Nederlandse rapscene, begeleid door het Metropole Orkest, op in Carré. Een gebeurtenis met een niet te onderschatten impact. “Ik ben hier alleen geweest bij elitaire Televizierringachtige shit, met mensen die je aankijken en denken: hmm, donkere mensen. Dit is voor het eerst dat het ons showtje is,” zei Fresku.

Dat de ‘woordvoerders van de straat,’ zoals Rotjoch de rappers noemde, op het podium van het Koninklijk Theater stonden is vergelijkbaar met de video die Jay-Z en Beyoncé opnamen in het Louvre. Het markeert dat hiphop is doorgedrongen tot het hoogste echelon van de cultuur.

Als rappers op tv komen gaat meestal over hun wangedrag (Boef, Bilal Wahib, Lil’ Kleine), en anders moeten ze eerst ongevaarlijk worden gemaakt. Ali B liet ze duetten opnemen met volkszangers, Matthijs van Nieuwkerk gaf Fresku in DWDD een aai over zijn bolletje. Bij 101Barz in Carré werd uit een ander vaatje getapt, de rappers kregen het podium dat ze verdienden. De orkestrale ondersteuning maakten de raps niet onschadelijk, maar droegen bij aan de grandeur.

Nu maar hopen dat de jongeren keken.

