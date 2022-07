Dit is Nederland, samengevat in opvallende fotoseries: ‘Eenvormige woonwijken? Dan kijk je gewoon niet goed’

Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg (44) toont de vaderlandse volksaard in vrolijk stemmende typologische fotoreeksen. ‘Mensen die het hebben over eenvormige woonwijken kijken gewoon niet goed.’

Sinds Jan Dirk van der Burg in 2004 afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, met een serie over kantoorcultuur en postzegelbeurzen, opereert hij in een fotografische nichemarkt van inspraakavonden, vergaderingen en cursussen. De wereld onder het systeemplafond, zeg maar. In 2011 maakte hij een fijn boek over olifantenpaadjes (‘een ode aan de korte weg van A naar B’), in 2018 werd hij benoemd tot Fotograaf des Vaderlands.

In die hoedanigheid ging Van der Burg vrolijk door met waar hij goed in is: ironische observaties van het alledaagse Nederland, in de voetsporen van vermaarde fotografen als Hans Aarsman, Hans van der Meer en Hans Eijkelboom.

Het resultaat is Typisch Nederland, waarin Van der Burg de vaderlandse volksaard probeert te vangen in typologische fotoreeksen. Leidraad bij het maken was een advies van zijn vader, varkensboer Jan van der Burg: ‘Als je wil weten hoe mensen zijn, dan moet je niet luisteren naar wat ze zeggen, maar kijken wat ze doen.’

En kijken, dat kan Van der Burg. Misschien nog wel beter dan fotograferen; de kracht van Typisch Nederland, waarvoor Van der Burg het hele land doorkruiste in zijn Fiat Panda, zit ’m vooral in het herkennen van de typologieën en de kwantiteit, niet per se in de enkele beelden.

Gecamoufleerde kliko’s

Meer dan zestienhonderd foto’s zijn nu te zien in het Nederlands Fotomuseum op de Kop van Zuid in Rotterdam; gegroepeerd aan de muur én op een drieschermsvideoinstallatie (met geluidsfragmenten van de fotograaf en zijn onderwerpen). De selectie in het fotoboek Typisch Nederland volgens Jan Dirk van den Burg is wat kleiner, maar met bijna duizend foto’s ook nog altijd ruim.

In een van de eerste series die Van der Burg maakte, staat de PTT-buitenbus centraal. De haaggroene bus, naar een ontwerp van Friso Kramer, werd in 1972 ingevoerd en doet nog steeds dienst. Er is, zo laat Van der Burg zien, een aantal opvallende gebruikscategorieën te onderscheiden. Er zijn bussen met en zonder slotje, bussen op hurkhoogte en bussen die maar net boven de heg uitsteken. Best veel mensen hebben een museaal nisje in hun heg gezaagd voor de bus.

Beeld Jan Dirk van der Burg

De buitenbussenserie loopt naadloos over in een serie over gecamoufleerde kliko’s, eveneens een van overheidswege opgedrongen voorziening. In sommige gemeenten staan er wel vier per huishouden. Om de boel een beetje welstandig te houden, zijn verschillende lumineuze oplossingen bedacht. Er zijn mensen die van de conifeer een klikodockingstation hebben gemaakt. In bouwmarkten zijn kant-en-klare opbouwcontainers te koop in alle soorten en materialen. Er zijn ook mensen die hun kliko’s camoufleren met stickers met klimop-, pioenrozen-, haardhoutopslag- of baksteenpatroon. Tijdens zijn tochten door Nederland ontwaarde Van der Burg ook enkele kliko’s met afbeeldingen van een zittende boeddha erop.

Polderboeddhisme

Aan de Boeddhabeelden is een apart hoofdstuk gewijd. Volgens de laatste schattingen wonen er zo’n 50.000 boeddhisten in Nederland, maar dat staat in geen verhouding tot het aantal Boeddhabeelden, merkt Van der Burg op. Vooral in de Vinexwijken zit in elke straat wel een boeddha naast de voordeur, de regenpijp of de klikobak (daar is ie weer; veel foto’s passen in meerdere categorieën).

Uit een beperkte steekproef – uitgevoerd in Almere, Hardenberg, Zoetermeer en Den Helder, door de Fotograaf des Vaderlands zelf – bleek dat geen van de bezitters boeddhist was. En toch staat het beeldje (meegesleept uit Thailand of aangeschaft bij de Xenos) nergens toevallig. De steekwoorden die daarbij vielen waren ‘rust’, ‘gezellig’ en ‘mooi’. Maar het meest gehoorde argument was ‘het heeft iets’ – een containerbegrip dat het polderboeddhisme volgens Van der Burg uitstekend omvat.

Ook bij de reeks van de witte HOME-letters voor het raam is Van der Burg steekproefsgewijs verhaal gaan halen. Zijn conclusie: het instinctieve gedrag om onopgemerkt toch op onze omgeving te gaan lijken, is groter dan onszelf. En het na-apen van wat de buren in hun decoratieve spectrum al hebben ontplooid, lijkt een onontkoombaar lot. Of zoals een vrouw zegt, bij de drieschermsinstallatie: “Dan zie ik zoiets en dan denk ik: dat heeft niet iedereen, volgens mij, en dan koop ik het. Want wat iedereen heb, dat vind ik niet leuk.”

Unieke uitzonderingen

En toch, concludeert Van den Burg, is binnen die uniformiteit sprake van een onderscheidende kwaliteit. De HOME-letters zijn niet één fenomeen, maar eigenlijk weer allemaal subfenomenen met daarbinnen weer unieke uitzonderingen. “Mensen die het hebben over eenvormige woonwijken in Nieuwegein, Helmond of Zoetermeer kijken gewoon niet goed.”

Van der Burg fotografeerde tientallen onderhoudsvriendelijke tuinen, palmbomen, molentjes en caravans, Vietnamese loempiakramen, kleermakerswinkels die De Gouden Schaar heten en opblaas-Abrahams (en je kan het zo gek niet bedenken of het is ook in Amsterdam te vinden).

Maar, zo ontdekte hij tijdens zijn queeste, van alle dingen die typerend zijn voor Nederland is de behoefte om zelf uit te maken wat typisch Nederland is het grootst. “Tijdens het maakproces zijn er nog nooit zoveel tips en aanvullingen aangedragen die begonnen met de zin ‘weet je wat óók zo typisch Nederlands is?’” Op de muur bij de uitgang staat een fijne bloemlezing. En zoals het tegenwoordig gemeengoed is: het is mogelijk een bijdrage te leveren.

Typisch Nederland van Jan Dirk van der Burg: t/m 30 oktober in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Het gelijknamige boek is verschenen bij nai010 uitgevers: 272 blz, €29,50.