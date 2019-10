Dit is de nieuwe directeur van het Van Gogh Museum

Emilie Gordenker. Beeld Frank van der Burg

Gordenker is de opvolger van voormalig directeur Axel Rüger. Hij vertrok deze zomer naar de Royal Academy of Arts in Londen. Gordenker is de eerste vrouwelijke directeur van het museum.

De Amerikaanse-Nederlandse kunsthistorica is sinds 2008 directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Onder haar leiding vond een grote verbouwing en uitbreiding van dat museum plaats. Eerder was ze onder meer senior conservator bij de National Gallery of Scotland.

Gordenker promoveerde in 1998 in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van New York. Haar specialisme is 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunst.

“Het is een eer om leiding te mogen geven aan zo’n succesvol museum en ik verheug me erop dat succes voort te zetten in de toekomst,” aldus Gordenker. Ze zal voor haar nieuwe baan verhuizen van Den Haag naar Amsterdam.