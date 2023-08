Dit gezellige hek laat tachtig culturen in Zuidoost zien: ‘Mensen raakten aan de praat’

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken?

Hoe houd je een hek, dat per definitie een ongezellige functie heeft – namelijk het buiten houden van mensen – een beetje gezellig? Het was die uitdagende klus die op het bureau van ontwerpbureau Demakersvan belandde in aanloop naar het redesign van het Bijlmerpark in 2009. Want in dat park, dat in 2014 tot het Nelson Mandelapark is gedoopt, ligt ook het Bijlmer Sportpark, met een atletiekbaan en velden voor onder meer voetbal, honkbal en softbal. Dat moest worden gescheiden van de rest van het openbare park.

Demakersvan is een ontwerpbureau van de tweeling Joep en Jeroen Verhoeven en hun compagnon Judith de Graauw. De opdracht voor het hek was bijna een sociologische klus. Joep Verhoeven beschrijft hoe ze het ontwerp aanpakten. “De buurt waar het sportpark ligt, telt meer dan tachtig culturen. We merkten toen we begonnen dat er weinig connectie was met de buurt, en dat er daardoor ook geen veilig en verbonden gevoel heerste.”

Molen en wajangpoppen

Het 1200 meter tellende hekwerk omspant de twee delen van het sportpark, dat wordt gescheiden door de drukke weg van de Karspeldreef. Het hek is van wit geverfd staal, en is deels geblokt, maar op meerdere plekken zijn patronen te herkennen die eruitzien als gekantkloste werkjes. Bij de ingang van de atletiekbaan vallen Indonesische wajangpoppen te ontwaren, helemaal aan de overkant verschijnt juist een molen. En ertussen duiken patronen op die eruitzien als bekende kledingdessins, met soms een vogel, maar niet meteen herkenbare beelden voor de oningevoerde kijker.

Verhoeven zegt dat hij in die tijd veel in de bibliotheek te vinden was om textielpatronen uit verschillende culturen te selecteren. “We wilden geen politiek beladen plaatjes, maar eerder iets tijdloos, wat tegelijkertijd toch herkenbaar was. En zo kwamen we algauw bij textiel uit. Daarna zijn we de plaatjes gaan voorleggen aan mensen op straat in de buurt. Er was echt inspraak, we wilden veel stemmen horen.”

Allemaal handwerk

Toen de selectie van de patronen achter de rug was, zijn ze gaan vlechten. “Het is allemaal handwerk. We gebruikten een speciale verhittingstechniek die het staal plooibaar maakt. Daarna verstijft het weer. Het is een van de moeilijkste opdrachten die we hebben gedaan, want het blijft vrij dik staaldraad.”

Bij de opening van het kunsthekwerk merkte Verhoeven onmiddellijk het resultaat van hun wens de veelzijdigheid van die tachtig uiteenlopende achtergronden te laten zien. “Mensen gingen op zoek naar de patronen uit hun eigen cultuur, ze raakten aan de praat. Er gebeurde precies wat we voor ogen hadden.”