Dit bronzen beeld in het Eendrachtspark is een sfynx, maar dan omgekeerd

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken? Deze keer: Love Sphinx van Carel Kneulman.

In 1954 benaderde kunsthistoricus Bram Hammacher een aantal toonaangevende Nederlandse kunstenaars met een vragenlijst, ter voorbereiding van een nieuw boek over beeldhouwkunst. Een van hen was de Amsterdammer Carel Kneulman (1915-2008), die destijds flink aan de weg timmerde. Kneulman kreeg tijdens de wederopbouw grote opdrachten voor nieuwe gebouwen en maakte daarnaast autonome sculpturen.

Op de vraag of er beeldhouwers of steenhouwers in de familie voorkomen antwoordde Kneulman: “Neen. Wel touwslagers, een marskramer-goudsmid, een machinist, matrozen, een bootsman, een bootwerker, een werkster, een zakjesplakker en een water- en vuurvrouw.” Hij vertelde dat hij opgegroeid was in een achterbuurt (Wittenburg), en dat hij een flinke lijst met beroepen had beoefend, waaronder correspondent, telefonist, werkloze, demonstrateur van binnen- en buitenboordmotoren, Sint Nicolaas in De Bijenkorf, straat- en cafézanger in binnen- en buitenland, operazanger, dichter, elektricien en typograaf.

Lange vingers

Er kwam ook een ongewoon antwoord op de vraag van Hammacher hoe Kneulmans aanleg voor de plastiek werd ontdekt: “Beklom als kind reeds de sphinxen van het Wertheimpark.” Dat laatste is frappant als we het beeld bekijken dat Kneulman bijna twintig jaar later maakte voor het Eendrachtspark.

Dat beeld heeft de titel Love Sphinx en Kneulman werkte er twee jaar aan. Een groot bronzen beeld, waarvan de uitwaaierende vormen op het eerste gezicht associaties oproepen met een zwaan of een vis. Aan de voorzijde is echter duidelijk een paar armen met gevouwen handen herkenbaar. Ook de pose doet denken aan een Egyptische sfinx, half mens en half leeuw.

Sfinxen in het oude Egypte hadden poten van een leeuw en het hoofd van een mens, maar dit draait Kneulman subtiel om. De slanke armen en lange vingers doen eerder aan een mens denken. De kop herinnert daarentegen vaag aan een leeuw met manen, of misschien meer nog aan een vleugel. Dat laatste komt dan weer overeen met de manier waarop de sfinx in Griekenland werd afgebeeld, als een vrouwelijk wezen met vleugels.

The Beatles

Love Sphinx was volgens Kneulman nadrukkelijk een ode aan de vruchtbaarheid: “‘Speel ermee, leef ermee’, indachtig de Beatles, Love is all you need.” Kneulman maakte al eerder beelden over liefde, erotiek, natuurkracht en groei. Net als in zijn Love Sphinx vermengde hij daarbij figuratie en abstractie tot een harmonieus geheel.

Dat was destijds allerminst vanzelfsprekend in de beeldhouwkunst. De ‘figuratieven’ en ‘abstracten’ beconcurreerden elkaar bij elke prijsvraag. Daar had Kneulman geen boodschap aan. In 1959, toen hij voornamelijk een abstracte, expressionistische beeldtaal hanteerde, maakte hij ook Het Lieverdje, een ongecompliceerd beeld ‘voor de kinderen van de Jordaan’. Het olijke straatschoffie met zijn scheve pet was ook een soort zelfportret, een herinnering aan zijn kindertijd.