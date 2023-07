Dit beeld drukt de machteloosheid uit van de uitgekochte boer in Amsterdam

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken?

Hoe anders ging dat in de jaren veertig en vijftig in Amsterdam, toen ten behoeve van de aanleg van de Westelijke Tuinsteden vele boerenbedrijven werden geannexeerd. Boeren kregen een miniem bedrag voor hun grond, die soms al eeuwen in familiebezit was. Hun protesten, naar verluidt met hooivork, haalden niets uit. Een deel van de boeren kwam terecht op krappe bovenwoningen in de stad.

Ter nagedachtenis aan die misstand staat in Sloterdijk het beeld De verdwenen boer. Sta je recht voor het in brons uitgevoerde beeld van Karel Gomes, dan zie je alleen een boer. Bekijk je het beeld van de zijkant, dan zie je dat achter de boer een boerin staat. Hun beider houding is er een van machteloosheid.

Diefstal

Het beeld werd in 2005 onthuld door Neeltje Salentijn-van den Broek, die met haar 101 levensjaren toen de oudste nog levende vertegenwoordiger van de verdwenen boerenstand was. Ze werd geboren op een boerderij op de plek van de huidige Sloterplas. Vlak na de Tweede Wereldoorlog kon haar familie er vertrekken. Vijftig jaar erna was Salentijn-Van den Broek nóg kwaad om de geringe vergoeding die haar vader voor zijn bedrijf had gekregen. Het was niet minder dan diefstal, vond ze.

Karel Gomes (1930-2016) heeft meer beelden achtergelaten in Amsterdam. Ze bevinden zich in de collecties van het Rijks en het Amsterdam Museum. En op de Churchilllaan staat van hem een eveneens realistisch standbeeld van de Indiase politicus en spiritueel leider Mahatma Gandhi. Zowel het beeld van Gandhi als dat van de verdwenen boer kwam door particulier initiatief tot stand.

Sloterdijk, waar de verdwenen boer en zijn boerin staan, is tegenwoordig een Amsterdamse wijk. Vroeger maakte het deel uit van de gemeente Sloten, die in 1921 door Amsterdam werd opgeslokt. Het is zo’n plek waar de doorsnee-Amsterdammer gedachteloos aan voorbijscheurt in de auto of trein. De deels behouden oude dorpskern is leuk om op te nemen in een fietstochtje of wandeling.

De grootste blikvanger is de Petruskerk. Die werd in 1664 in gebruik genomen, maar het dorp Sloterdijk is er al sinds de 15de eeuw. Hoe het aan zijn naam komt is duidelijk: de huizen zijn gebouwd op een slingerende dijk. De huidige bewoners koesteren het verleden. Op een gevel is een oude reclame van een aardappelhandel opgefrist. Iets verderop staat op een uithangbord: ‘Scheeren en haarsnijden’.

Met een beetje fantasie zijn de stad en de huidige tijd ver weg.

De verdwenen boer Sinds 2005

Kunstenaar Karel Gomes

Waar Molenwerf, Sloterdijk

