Dit album betekende in 1975 in Europa de doorbraak van Bob Marley

Deze week In 1975 traden Bob Marley and the Wailers twee dagen achtereen op in de Lyceum Ballroom in Londen. Opnames van de concerten kwamen terecht op het album Live!, dat later dat jaar verscheen. Het van Live! afkomstige nummer No woman, no cry werd een internationale hit en was voor het grote publiek de eerste kennismaking met de Jamaicaanse reggae­muziek van Marley, die de bekendste en populairste zanger in het genre zou worden.

Terug in de tijd De in 1945 geboren Marley was in Jamaica al een grote ster toen hij in 1971 onder contract kwam bij platenmaatschappij Island Records. Platenbaas Chris Blackwell was ervan overtuigd dat er ook buiten Jamaica een plaats was voor Marleys muziek en bracht de zanger aan de man op dezelfde wijze als de rockacts op zijn label. Na het verschijnen van het album Natty Dread maakten Bob Marley and the Wailers een ­uitgebreide tournee door de Verenigde Staten. Amerika reageerde nog wat lauwtjes op Marley, maar wildenthousiast was wel het publiek tijdens een serietje Engelse concerten dat aan de Amerikaanse tournee werd vastgeplakt. Het in Londen op 17 en 18 juli 1975 opgenomen Live! leidde tot Marley’s definitieve doorbraak in Engeland en grote delen van Europa.

Waarom nu herbeluisteren? Dat uitroepteken in de titel staat er niet voor niets. Live! is een van de opwindendste concertregistraties aller tijden, steevast duikt de plaat op in overzichten van de beste live-albums uit de popgeschiedenis. Waar de kaartverkoop tijdens het Amerikaanse deel van de Natty Dreadtournee soms moeizaam verliep, waren de kaarten voor de concerten van de Lyceum Ballroom in Londen, waar veel Jamaicanen woonden, al binnen een paar uur uitverkocht. Voor de deur verschenen beide avonden nog eens duizenden mensen zonder kaartjes.

De opnames voor Live! werden gemaakt met de mobiele studio van de Rolling Stones. Later is er niets aan toegevoegd of verfraaid. Live! klinkt rauw en direct en laat Bob Marley and the Wailers horen op de top van hun kunnen. Marley is de bevlogen voorganger die schittert in zowel het fel politieke Get up stand up (nog altijd een favoriet bij demonstraties) als het gevoelige No woman, no cry. Toen Chris Blackwell in de Lyceum Ballroom hoorde hoe enthousiast het publiek reageerde op vooral dat laatste, door een weemoedig orgel gedomineerde nummer, besloot hij de liveversie ervan op single uit te brengen. Het ook in de Lyceum Ballroom gespeelde I shot the sherrif zou een bijna even grote klassieker in het oeuvre van Marley worden.

Verder luisteren Naast de originele versie van Live! bestaat ook een luxe editie met veel extra materiaal en een speelduur van wel twee uur en een kwartier.