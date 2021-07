Discotheek RoXY weer even terug voor nieuwe Netflixserie Dirty Lines

De ingang van discotheek RoXY is voor even terug aan het Singel. Beeld Oscar

De serie speelt zich af in het Amsterdam van eind jaren 80 en gaat over de opkomst van telefoonsekslijnen. Hoofdrollen zijn er voor Joy Delima, Minne Koole, Chris Peters, Abbey Hoes, Charlie-Chan Dagelet en Benja Bruijning. Regisseur is Pieter Bart Korthuis, bekend van Penoza en Vechtershart.

Dirty Lines is geïnspireerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig dat in 2016 verscheen. Saueressig was eind jaren 80 zelf marketingdirecteur van een van de grootste sekslijnen van het land. De telefoonlijnen van PTT raakten door de opkomst van de sekslijnen overbelast en het geld stroomde binnen. Maar zo snel als het geld binnenkwam, zo snel werd het ook weer uitgegeven. Persoonlijke assistentes, kantoren op A-locaties, personeelsuitjes, feesten, drugs en mislukte expansies naar het buitenland zorgden voor de ondergang van het bedrijf.

Amsterdam in 1987

De serie begint in 1987 in Amsterdam en draait om het eerste Europese bedrijf in sekslijnen: Teledutch. In deze jaren stond een nieuwe generatie op in de stad om het leven uitbundig te vieren en ontketende zich een culturele en seksuele revolutie waarin housemuziek en de nieuwe drug XTC een grote rol speelde, aldus Netflix. ‘De sekstelefoonlijnen boden een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren, waardoor niet alleen de moraal van de consumenten, maar bovenal dat van hun bedenkers voorgoed veranderde.’ Enkele scenes uit de serie spelen zich af in de RoXY.

De roemruchte discotheek speelde aan het eind van de jaren 80 een grote rol in het nachtleven van Amsterdam. De club aan het Singel, tussen de Munt en Koningsplein, was samen met de discotheken iT en De Waakzaamheid een van de grondleggers van de house- en technoscene.

In de zomer van 1999 brandde de RoXY af. Vuurwerk dat binnen werd afgestoken ter nagedachtenis van een van de overleden oprichters, werd de airco ingezogen en zorgde ervoor dat er niets over bleef van de club. Dj’s als Joost van Bellen, Dimitri, Erick E en Sander Kleinenberg begonnen hun lange carrière in de club.

Dirty Lines bestaat uit zes afleveringen en verschijnt in 2022 op Netflix.